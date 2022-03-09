Почему война в Украине началась 24 февраля – объясняет нумеролог

Почему все происходит так, как происходит? Как такое могло случиться? А также многие другие вопросы, на которые мы пытаемся найти ответы

Почему война в Украине началась 24-го февраля / Фото: Коллаж: Сегодня, freepik.com

Мы всячески стараемся поддерживать свой боевой дух, создавая мемы о том, как выгоним российских оккупантов из Украины, мечтая о том, как отстроим нашу страну и вернемся к нормальной жизни.

Сегодня, как никогда, мы читаем разного рода предсказания и надеемся на скорейшее прекращение боевых действий.

Реклама

Правозащитник, общественный деятель, журналист и глава правления организации "Ведический Мир" Сергей Микитен опубликовал на своей странице в Facebook расчет, сравнив даты начала Первой и Второй мировых войн с датой вторжения российских войск в Украину.

Россия начала войну и настоящий геноцид украинского народа 24 февраля 2022 года. Если сложить все цифры этой даты вместе, мы получим цифру 5. Такую же цифру мы получим в результате расчетов дат начала Первой и Второй мировых войн.

Реклама

Микитен объясняет, что значит цифра 5 в разных культурах и религиях.

Люцифер – любитель цифр.

68 = 6+8 = 14 = 1+4 = 5.

Реклама

5 – римская V.

5 – пяти конечная звезда – пентакль.

В Древнем Риме пятиконечная звезда являлась символом бога войны — Марса. В масонстве пентакль символизирует свет, знание и совершенство. В перевёрнутом виде используется как печать Бафомета (прим. ред. – официальный символ Церкви Сатаны).

Французский оккультист и таролог Элифас Леви использовал звезду как символ свободной воли человека. Пифагор утверждал, что пятиконечная звезда, или, как он её называл, гигиея (прим. ред. – в честь греческой богини здоровья Гигиеи), представляет собой математическое совершенство, так как скрывает в себе золотое сечение.

Пятиконечная звезда подобна человеку с вытянутыми в стороны руками и расставленными ногами ("Витрувианский человек" Леонардо да Винчи и рисунок немецкого оккультиста и астролога Агриппы Неттесгеймского).

Также Микитен отмечает, символ пятерки: 5 континентов мира, 5 органов чувств, 5 первоэлементов, 5 ран было при распятии у Иисуса Христа.

Первые пять книг Библии — Пятикнижие: Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие.

В Каббале число 5 соответствует Сфире Гебура на Древе Жизни. Пятёрка – это Строгость/ в другом значении – Правосудие (справедливость). А ещё в Каббале число 5 символизирует Страх. Образ: Гебура — царь в колеснице, направляющийся на войну. Его сильная правая рука защищает народ с помощью меча справедливости и гарантирует торжество правосудия.

Мусульманин 5 раз в день совершает намаз.

Одна из притч Иисуса Христа, приводимая в Евангелии от Матфея, рассказывает о пяти девах мудрых и пяти неразумных.

Пять столпов ислама: Шахада, Намаз, Закят, Рамадан, Хадж.

Пятый день недели — пятница — является священным днём для мусульман.

В шиваизме, особенно в школе вирашиваизма, число "пять" считается одним из самых священных чисел.

5 – число бога Рудры Разрушителя, который почитается одной из форм Шивы, а именно, как его грозное проявление.

Верить во все эти расчеты, магические знаки и объяснения – дело каждого. Во что стоит верить наверняка – это в победу света над тьмой.

Читайте также: Известный астролог и экстрасенс назвал дату полного восстановления Украины после войны