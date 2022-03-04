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Что ждет Украину и мир – предсказания Ванги и мнение астролога

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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4 марта, 17:09
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Когда закончится война? Главный вопрос, на который мы все ищем ответ каждую секунду. Попытались собрать мнения предсказателей и астрологов, чтобы хоть чуть-чуть понять
Что ждет украинцев в 2022-м году
Что ждет украинцев в 2022-м году / Фото: unsplash.com, Коллаж: Сегодня

Глядя на то, как агрессор – россияне и путин уничтожают Украину бомбардировками, невольно начинаешь искать ответы на вечные вопросы у высших сил.

После пандемии мы надеялись, что 2022-й год станет наконец-то счастливым. Но, не судилось. СМИ стали находить множество предсказаний болгарской провидицы Ванги, которая в течении жизни угадала некоторые события. Конечно, трактовать их становится возможным только после того, как они сбудутся.

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По мнению Ванги самым опасным днем в этом году станет тот, когда "сойдутся шесть двоек" – этот день наступил 22 февраля 2022 года.

Ясновидящая рассказывала, что в этот день мир измениться навсегда.

Если не произойдет чуда, и люди не очнутся, а все также будут нагнетать зло, гнаться за деньгами и воевать, то может случиться катастрофа, после которой люди не увидят солнца в течение шести месяцев, – сказано в пророчестве.

Исходя из последних новостей, слова Ванги явно намекают на нападение России на нашу Украину.

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Напомним, самыми известными предсказаниями провидицы стали трагедия 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и крушение атомной подлодки "Курск" 12 августа 2000 года в Баренцевом море.

Также свое мнение высказала астролог Анжела Перл, которая опубликовала на своем YouTube-канале новое видео под названием "Астропрогноз по войне". Своим полтора миллиона подписчикам Анжела рассказала, что составила детальный гороскоп Украины.

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Перл утверждает, что война России против Украины, начавшаяся 23 февраля, как раз тогда, когда Марс и Плутон соединились. Это символы агрессии, негатива, смерти и страха. Суда по расположению небесных тел, эти военные действия не спонтанны, а заранее спланированы и тщательно продуманы.

Точное соединение Марса и Плутона в Козероге состоялось 3 марта. Астролог говорит, что в этот день была кульминация войны. Также за три дня до этой даты и через три дня после могут происходить важные события, меняющие судьбы людей.

Анжела Перл рассказала, что не стоит боятся ядерного удара России, с астрологической точки зрения нет таких оснований.

Главный же вопрос, когда закончатся эти ужасы. Перл отметила, что небесные тела символизируют движение к затишью, оно может начаться после 12 марта.

Также Анжела Перл объяснили, что Украина победит в этой страшной войне с агрессором и сохранит свою независимость. Дело в том, что у каждой страны, как и у людей, есть свои знаки Зодиака. Украина находится под знаком Тельца. Он символизирует свободную землю, свободу, миролюбие и спокойный труд.

Из видео-прогноза Перл становится ясно, что в даты затмений в 2022 году (30 апреля, 16 мая, 25 октября и 8 ноября) будут неожиданные повороты судьбы, изменения менталитета, а также будут происходить ключевые события для украинской истории. Астролог говорит, что они будут иметь однозначно хорошие последствия.

В гороскопе Украины есть сложные и переломные события, который обычно длятся 7 лет – это три с половиной года до переломного момента (в нашем случае – войны) и три с половиной после.

Анжела говорит, что восстановление начнется после 30 апреля – положительные изменения, реконструкция.

Что касается России, движения небесных тел конкретные изменения в стране начнутся в 2024 году – это может быть смена власти, военные действия на территории этой страны, а также серьезные трансформации.

Конечно, прогнозы и предсказания – это дело неточное, но, помните, наша сила – в нас!

Все буде Україна!

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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