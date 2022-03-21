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Коли помре Путін – пророцтво Нострадамуса

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21 березня, 19:34
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Смерть Володимира Путіна – мабуть, одне з найзаповітніших бажань мільйонів людей у світі. Розповідаємо, що про це думав найвідоміший алхімік
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Знаменитий французький алхімік у своїх віршах розповів про смерть президента Росії / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Ненависть – це наше спільне почуття після жахів, принесених російськими окупантами та їхнім ватажком Путіним. Екстрасенси у всьому світі намагаються розгадати його долю, розкладаючи карти Таро, згадуючи пророцтва Ванги і переглядаючи астрологічні прогнози.

Цікаву інформацію ми знайшли в болгарському виданні Факти, яка була опублікована ще в жовтні 2021 року. Тоді журналісти написали, коли помре президент Росії.

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У статті сказано, що, згідно з пророчим віршем фармацевта і алхіміка Нoстрадмуса, у 2022 році вночі, коли Володимир Путін буде пливти в штормовому морі, його вб'є удар блискавки.

Ще одним із найстрашніших трактувань віршів Нострадамуса є пророцтво про ядерний вибух. Мовляв, вибухне ядерна бомба і спричинить зміну клімату, а також зміну осі Землі. Планета пробуде три дні в темряві перед тим, як настане мир.

Варто пам'ятати, що наукових доказів правдивості пророцтв Нострадамуса немає. Кожен екстрасенс зазвичай трактує його по-своєму.

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