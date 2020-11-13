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Психолог пояснила, чем опасно для детей идти в школу в 5 лет

13 ноября, 11:15

В Министерстве образования выступили с инициативой разрешить пятилеткам идти в первый класс

В школу в 5 лет – в Министерстве образования выступили с инициативой разрешить пятилеткам грызть гранит науки. Пойдет ли это на пользу самим детям и почему из-за обучения в раннем возрасте ребенку грозят нервные расстройства, узнавали ведущие программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", Мария Мельник и Григорий Герман.

Учителя, оценки, друзья, первая любовь и первые конфликты – в Министерстве образования считают, что дети в 5 лет готовы к этим испытаниям. Глава министерства Сергей Шкарлет сообщил, что в Украине могут изменить минимальный возраст школьников. Родители к такой инициативе относятся по-разному. Психологи же отмечают, что опасения родителей не беспочвенны, ведь большинство детей такого возраста не готовы к постоянной нагрузке.

Как скажется обучения в 5-летнем возрасте на малышах
Как скажется обучения в 5-летнем возрасте на малышах
Фото: Pixabay

"Если ребенку в 5 лет дать нагрузку первого класса, то он может быстро истощиться и просто не справится с этим, ведь мозг будет перегружен", – объясняет психолог, кандидат психологических наук Юлия Святенко.

Перегрузка в таком возрасте грозит психическими расстройствами, следующей пострадает сердечно-сосудистая система. А, следовательно, об успешности при таких обстоятельствах говорить нельзя. Но не только пятилетки не готовы к школе – нынешняя система образования сама не готова принимать в первый класс детей такого возраста. Хотя в мире, говорят педагоги, есть страны, где дети начинают обучение и в 4 года. Например, именно в четырехлетнем возрасте за парты садятся дети в Канаде и Великобритании. А с 5-ти лет за "Букварь" берутся дети Испании, Австралии и Нидерландов.

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"Но мы не должны забывать, что начальные школы в Европе – это отдельные здания, где есть только учителя начальной школы, воспитатели, учащиеся начальной школы и все. Они там находятся в нескольких помещениях, есть отдельные классы, в которых проходят занятия, отдельная игровая комната и отдельная спальня. Обычная общеобразовательная школа этого обеспечить не сможет", – объясняет директор школы Александр Полторацкий.

Как скажется обучения в 5-летнем возрасте на малышах
Как скажется обучения в 5-летнем возрасте на малышах
Фото: Сегодня

А также психологи с педагогами утверждают, что в одном классе учиться дети пяти, шести и семи лет просто не смогут, ведь между ними колоссальная разница – как в психологическом, так и в физическом аспекте. Пока обучение с 5 лет – инициатива, которую предлагают обсуждать. И в Минобразования уверяют – в любом случае за родителями останется выбор, в каком возрасте отдавать ребенка в школу – в 5, 6 или 7 лет.

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Источник: Сегодня
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