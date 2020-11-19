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С Международным мужским днем: поздравительные картинки, прикольные открытки и стихи

Сегодня, 05:20

Сегодня праздник всех мужчин: не забудьте поздравить с Международным мужским днем друзей, коллег и любимых

Сегодня, 19 ноября, отмечается очередной праздник всех мужчин – Международный мужской день-2020. Обязательно поздравьте своих любимых, мужа, сына, брата, отца и других родственников, а также друзей, коллег и знакомых с этим праздником.

С Международным мужским днем: картинки и открытки
С Международным мужским днем: картинки и открытки
Фото: Pexels

Сегодня.Lifestyle подготовили для вас замечательные поздравления, прикольные картинки, позитивные открытки и тематические стихи с Международным мужским днем.

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Международный мужской день: красивые поздравления в прозе

***

Принимай от меня поздравления в Международный мужской день! Желаю быть всегда на высоте, покорять небывалые вершины, уверенно стремиться к своей мечте, оставаться непоколебимым в любых обстоятельствах, надеяться только на лучшее и верить в свою удачу.

С Международным мужским днем: картинки и открытки
С Международным мужским днем: картинки и открытки
Фото: Pinterest

Мужской день: прикольные поздравления в стихах

***

Сегодня праздник отмечает
Наш драгоценный сильный пол,
Мужчины любят спорт, охоту,
Рыбалку, женщин и футбол.
Желаем им, чтобы все это
Доступно было им всегда,
Пусть будут силы и достаток,
Пусть не болеют никогда!

С Международным мужским днем: картинки и открытки
С Международным мужским днем: картинки и открытки
Фото: Pinterest

С Международным мужским днем: лучшие пожелания

***

В праздник всех мужчин хочу пожелать огромного счастья и здоровья, стабильности в жизни и постоянной удачи, крепкой любви и счастливых мгновений. Пусть рядом будет поддержка, тепло и понимание близких людей, пусть мужчину красят добрые и славные поступки!

С Мужским днем: прикольные открытки
С Мужским днем: прикольные открытки
Фото: bonnycards

Поздравления с Международным мужским днем другу

***

Сильный, смелый и могучий,
Просто добрый – без причин,
Будь во всем ты самым лучшим –
Со Всемирным днем мужчин!

Благоденствия желаю,
Счастья, мира и побед,
Пусть дела все процветают,
Чтоб удачей был согрет!

С Международным мужским днем: картинки и открытки
С Международным мужским днем: картинки и открытки
Фото: bonnycards

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С Международным мужским днем: добрые поздравления своими словами

***

Поздравляю тебя с Днем мужчин! Тебя с гордостью можно назвать настоящим мужчиной, ведь ты сильный, честный, целеустремленный и трудолюбивый человек. Пускай твоя жизнь будет полна счастья, любви и всевозможных достижений! Главное – будь здоров и полон сил и энергии, а все остальное непременно будет в твоей жизни!

С Международным мужским днем: картинки и открытки
С Международным мужским днем: картинки и открытки
Фото: bonnycards

Эффектные поздравления в стихах с Международным мужским днем

***

Всем мужчинам: храбрым, сильным,
Деловым, красивым, стильным,
Искренним, надежным, верным
И во всех делах примерным –
В этот день, без исключенья,
Посвящаем поздравленья.
Быть любимцами удачи
Пожелаем вам в придачу,
Бодрость духа не терять
И во всем преуспевать!

С Международным мужским днем: картинки и открытки
С Международным мужским днем: картинки и открытки
Фото: bonnycards

Ранее мы советовали, какие интересные подарки приготовить мужчине в праздник.

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