Как преодолеть тоску по дому и не спешить возвращаться – советы психологов

Жить у незнакомых людей, ютиться у родственников, спать в спортзале на матрасе со множеством других людей. Все это влияет на психическое состояние и может вызвать депрессию. Как справиться, читайте в материале

Воспоминания о прежней жизни могут вызвать депрессию. Чтобы этого не случилось, читайте советы специалистов / Фото: unsplash.com, Коллаж: Сегодня

Миллионы украинцев были вынуждены покинуть свои дома и переехать в более безопасные районы или за границу, чтобы спастись от войны и зверств россиян. Услышав хорошие новости о том, что Киевская область и столица освобождены от агрессора, люди начали возвращаться домой. Мэр Киева Виталий Кличко призвал горожан повременить и не спешить возвращаться, так как угроза обстрелов все еще велика.

Почему люди возвращаются

Тоска за домом. Психологи объясняют, что это природная реакция человека. Как справиться с эмоциями и не спешить домой, рассказываем.

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Первое, что стоит, помнить – это безопасность! Находясь далеко от дома, в первую очередь вы спасаете свою жизнь и жизни близких.

Психологи советуют прожить эмоцию тоски. Если вам удалось взять из дома дорогие сердцу вещи (книга, косметика, посуда, украшения и тп.), найдите для них особенное место. Даже фото из прежней жизни, размещенное на заставке телефона, поможет быстрее пережить шок от резкой смены обстановки.

Займите себя чем-то. Убирайте, работайте, помогайте нуждающимся, обратитесь в волонтерские пункты, найдите хобби, ходите на митинги, заводите новые знакомства. Все эти дела способны сохранить позитивный настрой и не впасть в депрессию.

Говорите о своих чувствах и эмоциях. Если рядом нет такого человека, не стесняйтесь обратиться за помощью к профессионалам.

Читайте о том, как справиться с сильным желанием вернуться домой на сайте Vogue.ua.

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