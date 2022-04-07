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Как преодолеть тоску по дому и не спешить возвращаться – советы психологов

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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7 апреля, 22:35
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Жить у незнакомых людей, ютиться у родственников, спать в спортзале на матрасе со множеством других людей. Все это влияет на психическое состояние и может вызвать депрессию. Как справиться, читайте в материале
Воспоминания о прежней жизни могут вызвать депрессию. Чтобы этого не случилось, читайте советы специалистов
Воспоминания о прежней жизни могут вызвать депрессию. Чтобы этого не случилось, читайте советы специалистов / Фото: unsplash.com, Коллаж: Сегодня

Миллионы украинцев были вынуждены покинуть свои дома и переехать в более безопасные районы или за границу, чтобы спастись от войны и зверств россиян. Услышав хорошие новости о том, что Киевская область и столица освобождены от агрессора, люди начали возвращаться домой. Мэр Киева Виталий Кличко призвал горожан повременить и не спешить возвращаться, так как угроза обстрелов все еще велика.

Почему люди возвращаются

Тоска за домом. Психологи объясняют, что это природная реакция человека. Как справиться с эмоциями и не спешить домой, рассказываем.

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  • Первое, что стоит, помнить – это безопасность! Находясь далеко от дома, в первую очередь вы спасаете свою жизнь и жизни близких.
  • Психологи советуют прожить эмоцию тоски. Если вам удалось взять из дома дорогие сердцу вещи (книга, косметика, посуда, украшения и тп.), найдите для них особенное место. Даже фото из прежней жизни, размещенное на заставке телефона, поможет быстрее пережить шок от резкой смены обстановки.
  • Займите себя чем-то. Убирайте, работайте, помогайте нуждающимся, обратитесь в волонтерские пункты, найдите хобби, ходите на митинги, заводите новые знакомства. Все эти дела способны сохранить позитивный настрой и не впасть в депрессию.
  • Говорите о своих чувствах и эмоциях. Если рядом нет такого человека, не стесняйтесь обратиться за помощью к профессионалам.

Читайте о том, как справиться с сильным желанием вернуться домой на сайте Vogue.ua.

Ранее мы рассказывали, как написать письмо в будущее себе и друзьям, которое придет в день победы.

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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