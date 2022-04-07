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Як подолати тугу за домом і не поспішати повертатися – поради психологів

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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7 квітня, 22:35
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Жити у незнайомих людей, тулитися у родичів, спати у спортзалі на матраці з багатьма іншими людьми. Все це впливає на психічний стан і може спричинити депресію. Як впоратися, читайте у матеріалі
Спогади про колишнє життя можуть спричинити депресію. Щоб цього не сталося, читайте поради спеціалістів
Спогади про колишнє життя можуть спричинити депресію. Щоб цього не сталося, читайте поради спеціалістів / Фото: unsplash.com, Колаж: Сьогодні

Мільйони українців були змушені покинути свої будинки та переїхати до безпечніших районів або за кордон, щоб врятуватися від війни та звірств росіян. Почувши добрі новини про те, що Київська область та столиця звільнені від агресора, люди почали повертатися додому. Мер Києва Віталій Кличко закликав городян почекати і не поспішати повертатися, оскільки загроза обстрілу все ще велика.

Чому люди повертаються

Туга за будинком. Психологи пояснюють, що це є природна реакція людини. Як впоратися з емоціями та не поспішати додому, розповідаємо.

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  • Перше, що варто, пам'ятати – це безпека! Перебуваючи далеко від будинку, насамперед ви рятуєте своє життя та життя близьких.
  • Психологи радять прожити емоцію туги. Якщо вам вдалося взяти з дому дорогі серцю речі (книга, косметика, посуд, прикраси тощо), знайдіть для них особливе місце. Навіть фото із колишнього життя, розміщене на заставці телефону, допоможе швидше пережити шок від різкої зміни обстановки.
  • Займіть себе чимось. Прибирайте, працюйте, допомагайте нужденним, зверніться до волонтерських пунктів, знайдіть хобі, ходіть на мітинги, заводьте нові знайомства. Всі ці справи здатні зберегти позитивний настрій і не впасти у депресію.
  • Говоріть про свої почуття та емоції. Якщо поряд немає такої людини, не соромтеся звернутися за допомогою до професіоналів.

Читайте про те, як упоратися з сильним бажанням повернутися додому на сайті Vogue.ua.

Раніше ми розповідали, як написати лист у майбутнє собі та друзям, який прийде у день перемоги.

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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