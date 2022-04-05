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Письмо в будущее себе и друзьям, которое придет в день победы – как отправить

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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5 апреля, 12:18
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В день, когда закончится этот ужас, вы сможете порадовать близкого человека небольшой, но милой весточкой. Как это сделать – читайте в материале
Как отправить письмо в будущее
Как отправить письмо в будущее / Фото: Коллаж: Сегодня

В самые тяжелые моменты, нам просто необходима помощь специалистов – психологов. Сейчас ее можно получить бесплатно, позвонив на горячую линию.

Чтобы не впасть в состояние депрессии, психологи рекомендуют переключаться на повседневные дела, подстричься или сделать маникюр. Сделать все то, что вернет нас к нормальной жизни. Мы нашли классную инициативу, которую запустили украинцы – вы сможете отправить весточку в будущее.

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Так, украинцы запустили сервис "Письмо в будущее", с помощью которого вы сможете отправить друзьям, родителям, коллегам, знакомым или даже самому себе письмо. Придет оно после войны, в день победы.

Как это работает:

  • нужно на сайте проекта ввести электронный адрес получателя, имя адресанта и написать свое послание;
  • также письмо можно написать самому себе;
  • в каждом уведомлении будет указываться дата отправления;
  • после отправки письма хранятся в защищенной базе.

После окончания войны разработчики запустят сценарий, который автоматически отправит письма адресатам.

Ранее мы рассказывали, как украинцы адаптировались к войне и нормально ли это.

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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