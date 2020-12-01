Как правильно разговаривать с грубиянами: четыре эффективные фразы

Главное, не позволяйте своим эмоциям брать верх

Общение с малознакомыми людьми не всегда доставляет удовольствие. Это зависит от многих факторов, но одно важно понимать точно: если перед вами грубиян – никакого снисхождения не должно быть. Вашему вниманию четыре эффективные фразы, которые мгновенно действуют на грубиянов и разоружают их.

1. Спасибо

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Когда нам кто-то грубит, то первая реакция – конечно же, нагрубить в ответ. Но не стоит опускаться до уровня грубияна, лучше застаньте его врасплох. Просто выслушайте его, а потом скажите "спасибо", развернитесь и уйдите. Таким образом вы показываете, что слова грубияна вас вовсе не зацепили и вы все еще держите ситуацию под контролем.

2. Откуда в тебе всегда столько негатива?

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Если, общаясь с человеком, вы замечаете, что он постоянно использует какие-то негативные установки и переходит на грубости, вы просто в лицо ему задаете вопрос: откуда в тебе всегда столько негатива?

Во-первых, это застанет человека врасплох, а во-вторых, вы покажете, что замечаете все те негативные выпады со стороны грубияна. Таким образом вы сместите общее внимание туда, где оно и должно быть — на вашего обидчика. К слову, это может помочь ему уйти с этого пути.

3. И какой ответ на это ты хочешь услышать?

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Когда ваш собеседник начнет грубить и сыпать негативом, просто спросите его, какой ответ на это ты хочешь услышать? Зачастую это заставляет человека задуматься о своих словах и поведении. А еще, у него может не найтись ответа на ваш вопрос, при этом у вас будет возможность вызвать его на откровенный разговор, чтобы указать на недостойное поведение и, возможно, даже разобраться в причинах. Если, конечно, вам это нужно.

4. Поговорим об этом завтра

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Во время общения с грубиянами важно не поддаваться эмоциям, ведь они от вас этого и ждут. Даже если вас очень зацепи слова вашего собеседника, не спешите отвечать тем же. Просто скажите, что поговорите об этом завтра. Такая реакция точно озадачит грубияна и, скорее всего, вашу завтрашнюю встречу он захочет отменить.

Как вести себя с грубиянами – смотрите видео:

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