Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь ‼ Переговоры с агрессором 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua

Правило двух стен

Дети войны

Помощь доктора

Жилье в Польше

Статус беженца

Мотивация жить
СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о психологии

Как не привлечь внимания – 10 советов выезжающим из оккупированных территорий

Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
23 марта, 15:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Выезжая из оккупированного города или села, оденьтесь не ярко, почистите корзину на гаджетах и не ведите себя агрессивно. Советы, что помогут выжить – в статье
Выезжающим из оккупированных территорий важно не привлечь внимания врагов и не быть агрессивными с ними
Выезжающим из оккупированных территорий важно не привлечь внимания врагов и не быть агрессивными с ними / Фото: unsplash.com, https://regnum.ru/news/3536426.html

Если вы сейчас в оккупации и планируете выезжать оттуда, позаботьтесь о своей безопасности, особенно при пересечении российских блокпостов. Гражданская сеть "Опора" рассказывает пошагово, как при переезде сохранить вашу жизнь и здоровье.

Как одеться при выезде из оккупированной территории

1. Во-первых, тщательно продумайте ваш внешний вид. Не надевайте камуфляж или одежду в стиле "милитари", лучше не одевать яркие вещи, то же – относительно обуви. Посмотрите, чтобы на одежде или авто не было никакой символики и наклеек, также проверьте содержимое багажника, бардачка и т.д. в автомобиле.

Реклама

Перед выездом тщательно продумайте ваш внешний вид, надевайте камуфляж или яркие вещи, то же – относительно обуви
Перед выездом тщательно продумайте ваш внешний вид, надевайте камуфляж или яркие вещи, то же – относительно обуви / Фото: istockphoto.com

2. Если у вас есть оружие, то не стоит его брать, лучше "запастись" бытовыми ножами или газовыми баллончиками, но везти их в багажнике, а не на себе. Также пригодится одежда, которую потом не жалко выкинуть – если оккупанты поставят знаки или какую маркировку на вашем автомобиле, потом, когда выедете в безопасное место, вытрите эти метки старой одеждой и выбросите ее.

Как общаться на блок-постах при выезде в безопасное место

3. Если придется общаться с военными РФ, то не ведите с ними диалогов, не инициируйте разговор, на вопросы отвечайте коротко и четко. Не делайте резких движений, не нервничайте, не будьте агрессивными.

Реклама

4. Сохраняйте спокойствие, когда будут проверять багажник и вы, показывая вещи, "наткнетесь" на нож – то пре6жде чем его доставать, предупредите оккупантов, что везете кухонный нож.

Чего нельзя брать с собой

5. Вся ваша публичная активность и ее признаки должны остаться на оккупированной территории. Если хотите сохранить – то сделайте фото и сохраните на на Google-диске. Бумажные варианты уничтожьте, фотографии в телефоне – удалите, почистите корзину. Если бумажные документы не получается переформатировать и загрузить в "облако", то лучше их уничтожить. Или, как минимум, глубоко спрятать.

Что взять с собой и как подготовить авто

6. Когда будете паковать ноутбук, то удалите все данные вашей публичной активности: после загрузки файлов на Google-диск, его следует отключить, отменить синхронизацию паролей и аккаунтов. Еще стоит почистить историю браузеров, сделать это можно по запросам drive.google.com, docs.google.com, mail.google.com и т.д. Не забудьте все удалить из корзины, проверить папки "Документы", "Рабочий стол", "Загрузки". "Документы", "Рабочий стол".

Реклама

Перед выездом удалите фото и видео разрушений, погибших и т.д.) – загружайте такие материалы на Google-диск, потом удаляйте, в том числе из корзины
Перед выездом удалите фото и видео разрушений, погибших и т.д.) – загружайте такие материалы на Google-диск, потом удаляйте, в том числе из корзины / Фото: istockphoto.com

7. Относительно соцсетей – удалять свои аккаунты полностью не нужно, это подозрительно, но следует "подчистить" патриотические посты и т.д. То же – с телефоном, удалите фото и видео разрушений, погибших и т.д.) – загружайте такие материалы на Google-диск и удаляйте, в том числе из корзины. Если нет связи, просто удаляйте их, также удалите все компрометирующие загрузки из памяти телефона.

8. Не стоит иметь вполне чистый телефон – это привлекает внимание. SMS-сообщения из банка и разных сервисов подтверждают, что вы пользуетесь этим устройством долго. Хорошо бы загрузить в телефон офлайн-карту. Те же действия должны предпринять все, кто с вами едет.

Проверьте аптечку перед выездом, в ней обязательно должны антисептики, лекарства, перевязочный материал
Проверьте аптечку перед выездом, в ней обязательно должны антисептики, лекарства, перевязочный материал / Фото: Коллаж: Сегодня

9. Из машины, на которой будете ехать, уберите видеорегистратор. Также стоит снять с окон тонировку, если не успели – то опускайте все окна до того, как вас об этом попросят. Проверьте аптечку: обязательно должны антисептики, лекарства, перевязочный материал. Можно взять простыни, они пригодятся в случае обстрелов и ранений – их можно разрезать для перевязок.

10. Также запаситесь водой, едой, туалетной бумагой, салфетками, держите все это в багажнике. Пригодится пустая канистра, заправки работают далеко не везде, поэтому запасайтесь топливом, где сможете. Сделать лейку и залить бензин в бак можно с помощью пустых пластиковых бутылок: чтобы они занимали меньше места в багажнике, их можно "сплющить".

Также вместо лейки для заливки топлива можно использовать кусок шланга для полива. Когда все приготовите и сложите, удалите эту памятку.

Если вы увидели или "наткнулись" на подозрительный боеприпас или предмет, узнайте, ка себя вести, читайте "Опасные "трофеи" – что делать, если нашли подозрительный боеприпас или предмет".

Также узнайте, "Как распознать посттравматическое стрессовое расстройство и что с этим делать".

Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram «Сегодня» в Viber Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Life
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
#пишаюсяЗСУ
Война глазами детей
Власюк Анна, 17 лет. Житомир
Власюк Анна, 17 лет. Житомир
Пивень Надежда, 13 лет. Днепр
Пивень Надежда, 13 лет. Днепр
Лещенко Иван, 6 лет. Киев
Лещенко Иван, 6 лет. Киев
Мирошниченко Вика, 9 лет. Драбов
Мирошниченко Вика, 9 лет. Драбов
Соломаха Марк, 7 лет. Борисполь
Соломаха Марк, 7 лет. Борисполь
1 /2
#дякуюЗСУ
Мода и война
Показ Jean Gritsfeldt в Берлине
Смотреть!
Женские истории
Невероятные победы над болезнью
Не сдавайся!
Мемы дня
Должен увидеть каждый
Смотреть!
Бесплатно
Онлайн-консультация врача
Контакты
Советы военных
Вас взяли в плен. Что делать?
Узнать!
Воины света
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
Предсказание
Вопрос дня
Когда умрет Путин
Узнать!
Слава Арестовича
Как вам коллаж от Славы Каминской? :)
Больше фото

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять