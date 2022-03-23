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Як не привернути увагу – 10 порад тим, хто виїжджають з окупованих територій

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23 березня, 15:00
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Виїжджаючи з окупованого міста чи села, одягніться не яскраво, почистіть "кошик" на гаджетах і не поводьтеся агресивно. Поради, що допоможуть вижити – у статті
Тим, хто виїжджає з окупованих територій, важливо не привернути увагу ворогів і не бути агресивними з ними
Тим, хто виїжджає з окупованих територій, важливо не привернути увагу ворогів і не бути агресивними з ними / Фото: unsplash.com, https://regnum.ru/news/3536426.html

Якщо ви зараз в окупації і плануєте виїжджати звідти, подбайте про свою безпеку, особливо при перетині російських блокпостів . Громадянська мережа "Опора" розповідає покроково, як при переїзді зберегти ваше життя та здоров'я.

Як одягнутись при виїзді з окупованої території

1. По-перше, ретельно продумайте ваш зовнішній вигляд. Не надягайте камуфляж чи одяг у стилі "мілітарі", краще не одягати яскраві речі, те саме – щодо взуття. Подивіться, щоб на одязі чи авто не було жодної символіки та наклейок, також перевірте вміст багажнику, бардачку тощо в автомобілі.

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Перед виїздом ретельно продумайте ваш зовнішній вигляд, надягайте камуфляж або яскраві речі, те саме щодо взуття
Перед виїздом ретельно продумайте ваш зовнішній вигляд, надягайте камуфляж або яскраві речі, те саме щодо взуття / Фото: istockphoto.com

2. Якщо у вас є зброя, то не варто її брати, краще "запастись" побутовими ножами або газовими балончиками, але везти їх у багажнику, а не на собі. Також стане у нагоді одяг, який потім не шкода викинути – якщо окупанти поставлять знаки або яке маркування на вашому автомобілі, потім, коли виїдете в безпечне місце, витріть ці мітки старим одягом і викиньте його.

Як спілкуватися на блок-постах при виїзді у безпечне місце

3. Якщо доведеться спілкуватися з військовими РФ, то не ведіть із ними діалогів, не ініціюйте розмову, на запитання відповідайте коротко та чітко. Не робіть різких рухів , не нервуйте, не будьте агресивними.

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4. Зберігайте спокій, коли перевірятимуть багажник і ви, показуючи речі, "наткнетеся" на ніж – перш ніж його діставати, попередьте окупантів , що везете кухонний ніж

Чого не можна брати із собою

5. Вся ваша публічна активність та її ознаки мають залишитися на окупованій території. Якщо хочете зберегти – то зробіть фото та збережіть на Google-диску . Паперові варіанти знищіть фотографії у телефоні – видаліть, почистіть кошик. Якщо паперові документи не вдається переформатувати і завантажити в "хмаринку", краще їх знищити. Або, як мінімум, глибоко сховати.

Що взяти з собою та як підготувати авто

6 . Коли пакуватимете ноутбук, то видаліть усі дані вашої публічної активності: після завантаження файлів на Google-диск, його слід вимкнути, скасувати синхронізацію паролів та облікових записів. Ще варто почистити історію браузерів, зробити це можна за запитами drive.google.com, docs.google.com, mail.google.com і т.д. Не забудьте видалити з кошика, перевірити папки "Документи", "Робочий стіл", "Завантаження".

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Перед виїздом видаліть фото та відео руйнувань, загиблих тощо) – завантажуйте такі матеріали на Google-диск, потім видаляйте, у тому числі з кошика
Перед виїздом видаліть фото та відео руйнувань, загиблих тощо) – завантажуйте такі матеріали на Google-диск, потім видаляйте, у тому числі з кошика / Фото: istockphoto.com

7 . Щодо соцмереж – видаляти свої акаунти повністю не потрібно, це підозріло, але слід "підчистити" патріотичні пости тощо. Те саме – з телефоном, видаліть фото та відео руйнувань , загиблих тощо– завантажуйте такі матеріали на Google-диск та видаляйте, у тому числі з кошика. Якщо немає зв'язку, просто видаляйте їх, також видаліть всі завантаження, що компрометують, з пам'яті телефону.

8. Не варто мати чистий телефон – це привертає увагу. SMS-повідомлення з банку та різних сервісів підтверджують, що ви користуєтеся цим пристроєм довго. Добре б завантажити у телефон офлайн-карту . Ті ж дії повинні вжити всіх, хто з вами їде.

Перевірте аптечку перед виїздом, в ній обов'язково мають антисептики, ліки, перев'язувальний матеріал
Перевірте аптечку перед виїздом, в ній обов'язково мають антисептики, ліки, перев'язувальний матеріал / Фото: Колаж: Сьогодні

9. З машини, на якій їхатимете, заберіть відеореєстратор. Також варто зняти з вікон тонування, якщо не встигли – опускайте всі вікна до того, як вас про це попросять. Перевірте аптечку : обов'язково мають бути антисептики, ліки, перев'язувальний матеріал. Можна взяти простирадла, вони знадобляться у разі обстрілів та поранень – їх можна розрізати для перев'язок.

10. Також запасіться водою, їжею, туалетним папером, серветками, тримайте все це в багажнику. Стане в нагоді порожня каністра, заправки працюють далеко не скрізь, тому запасайтесь паливом, де зможете . Зробити лійку та залити бензин у бак можна за допомогою порожніх пластикових пляшок: щоб вони займали менше місця у багажнику, їх можна "сплющити".

Також замість лійки для заливки палива можна використати шматок шланга для поливу. Коли все приготуєте і складетеь, видаліть цю пам'ятку.

Якщо ви побачили або "наткнулися" на підозрілий боєприпас або предмет, дізнайтеся, як поводитися, читайте "Небезпечні "трофеї" – що робити, якщо знайшли підозрілий боєприпас чи предмет".

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