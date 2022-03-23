Як не привернути увагу – 10 порад тим, хто виїжджають з окупованих територій

Виїжджаючи з окупованого міста чи села, одягніться не яскраво, почистіть "кошик" на гаджетах і не поводьтеся агресивно. Поради, що допоможуть вижити – у статті

Тим, хто виїжджає з окупованих територій, важливо не привернути увагу ворогів і не бути агресивними з ними / Фото: unsplash.com, https://regnum.ru/news/3536426.html

Якщо ви зараз в окупації і плануєте виїжджати звідти, подбайте про свою безпеку, особливо при перетині російських блокпостів . Громадянська мережа "Опора" розповідає покроково, як при переїзді зберегти ваше життя та здоров'я.

Як одягнутись при виїзді з окупованої території

1. По-перше, ретельно продумайте ваш зовнішній вигляд. Не надягайте камуфляж чи одяг у стилі "мілітарі", краще не одягати яскраві речі, те саме – щодо взуття. Подивіться, щоб на одязі чи авто не було жодної символіки та наклейок, також перевірте вміст багажнику, бардачку тощо в автомобілі.

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Перед виїздом ретельно продумайте ваш зовнішній вигляд, надягайте камуфляж або яскраві речі, те саме щодо взуття / Фото: istockphoto.com

2. Якщо у вас є зброя, то не варто її брати, краще "запастись" побутовими ножами або газовими балончиками, але везти їх у багажнику, а не на собі. Також стане у нагоді одяг, який потім не шкода викинути – якщо окупанти поставлять знаки або яке маркування на вашому автомобілі, потім, коли виїдете в безпечне місце, витріть ці мітки старим одягом і викиньте його.

Як спілкуватися на блок-постах при виїзді у безпечне місце

3. Якщо доведеться спілкуватися з військовими РФ, то не ведіть із ними діалогів, не ініціюйте розмову, на запитання відповідайте коротко та чітко. Не робіть різких рухів , не нервуйте, не будьте агресивними.

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4. Зберігайте спокій, коли перевірятимуть багажник і ви, показуючи речі, "наткнетеся" на ніж – перш ніж його діставати, попередьте окупантів , що везете кухонний ніж

Чого не можна брати із собою

5. Вся ваша публічна активність та її ознаки мають залишитися на окупованій території. Якщо хочете зберегти – то зробіть фото та збережіть на Google-диску . Паперові варіанти знищіть фотографії у телефоні – видаліть, почистіть кошик. Якщо паперові документи не вдається переформатувати і завантажити в "хмаринку", краще їх знищити. Або, як мінімум, глибоко сховати.

Що взяти з собою та як підготувати авто

6 . Коли пакуватимете ноутбук, то видаліть усі дані вашої публічної активності: після завантаження файлів на Google-диск, його слід вимкнути, скасувати синхронізацію паролів та облікових записів. Ще варто почистити історію браузерів, зробити це можна за запитами drive.google.com, docs.google.com, mail.google.com і т.д. Не забудьте видалити з кошика, перевірити папки "Документи", "Робочий стіл", "Завантаження".

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Перед виїздом видаліть фото та відео руйнувань, загиблих тощо) – завантажуйте такі матеріали на Google-диск, потім видаляйте, у тому числі з кошика / Фото: istockphoto.com

7 . Щодо соцмереж – видаляти свої акаунти повністю не потрібно, це підозріло, але слід "підчистити" патріотичні пости тощо. Те саме – з телефоном, видаліть фото та відео руйнувань , загиблих тощо– завантажуйте такі матеріали на Google-диск та видаляйте, у тому числі з кошика. Якщо немає зв'язку, просто видаляйте їх, також видаліть всі завантаження, що компрометують, з пам'яті телефону.

8. Не варто мати чистий телефон – це привертає увагу. SMS-повідомлення з банку та різних сервісів підтверджують, що ви користуєтеся цим пристроєм довго. Добре б завантажити у телефон офлайн-карту . Ті ж дії повинні вжити всіх, хто з вами їде.

Перевірте аптечку перед виїздом, в ній обов'язково мають антисептики, ліки, перев'язувальний матеріал / Фото: Колаж: Сьогодні

9. З машини, на якій їхатимете, заберіть відеореєстратор. Також варто зняти з вікон тонування, якщо не встигли – опускайте всі вікна до того, як вас про це попросять. Перевірте аптечку : обов'язково мають бути антисептики, ліки, перев'язувальний матеріал. Можна взяти простирадла, вони знадобляться у разі обстрілів та поранень – їх можна розрізати для перев'язок.

10. Також запасіться водою, їжею, туалетним папером, серветками, тримайте все це в багажнику. Стане в нагоді порожня каністра, заправки працюють далеко не скрізь, тому запасайтесь паливом, де зможете . Зробити лійку та залити бензин у бак можна за допомогою порожніх пластикових пляшок: щоб вони займали менше місця у багажнику, їх можна "сплющити".

Також замість лійки для заливки палива можна використати шматок шланга для поливу. Коли все приготуєте і складетеь, видаліть цю пам'ятку.

Якщо ви побачили або "наткнулися" на підозрілий боєприпас або предмет, дізнайтеся, як поводитися, читайте "Небезпечні "трофеї" – що робити, якщо знайшли підозрілий боєприпас чи предмет".

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