Гороскоп на сегодня 9 марта: Рака ждут неожиданности, а Львы будут полны энергии

Астрологический прогноз на 9 марта для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на вторник, 9 марта 2021 года. События этого дня будут во многом зависеть от вашего настроения, а не наоборот. Вы сами в состоянии написать сценарий, по которому будет развиваться жизнь во многих сферах. Не забывайте, что нет ничего вечного.

Овен (22 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 марта 2021 года, для Овна

Вы сегодня все будете забывать и от всего шарахаться, ведь просто не успели как следует отдохнуть за выходные. Ну или наоборот – слишком хорошо погуляли и теперь сложно возвращаться в рабочий ритм. Постарайтесь взять себя в руки и сосредоточиться на важных делах. Впереди – сложный проект или разговор.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 марта 2021 года, для Тельца

Идеальный день для достижения намеченных целей и самореализации. Сегодня всё и все будут вам помогать и направлять на правильный путь. Смотрите на знаки и не упускайте момент стать лучше, счастливее и богаче.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 марта 2021 года, для Близнецов

Сегодня вам сильно захочется перемен. И это будет касаться всех сфер вашей жизни – работы, отношений и внешности. С последним пунктом никаких проблем не будет, а вот на работе и в делах сердечных делать резкие телодвижения не стоит. Лучше все как следует продумать и найти план решения или "побега", но действовать нужно в другой день.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 марта 2021 года, для Рака

Сегодняшний день будет резким и неожиданным, как и ваше настроение, которое будет сменяться со скоростью света. Вы достигнете больших успехов в любых своих начинаниях, если не будете лениться и слишком резко отвечать окружающим. В личной жизни остерегайтесь измен и обманов. Вечер посвятите чтению книг и релаксации своим любимым способом.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 марта 2021 года, для Льва

Сегодня вашей энергии хватит настолько, чтобы слетать на Луну и обратно. А это значит, что пора переходить от планирования к делу. Не тупите, не ленитесь и не отвлекайтесь – вот главные три критерия для залога вашего успеха. Если эмоции сдержать будет трудно, то лучше выделите несколько часов для спортзала – спорт быстро приведет вас к жизни.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 марта 2021 года, для Девы

Старайтесь сегодня меньше мечтать и больше действовать. Именно это поможет вам прийти в себя побыстрее и начать реализовывать все свои задумки. Ваша помощь может понадобиться близким – не отказывайте им в этом. Вечер в обнимку с любимым человеком – самое идеальное завершение дня.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 марта 2021 года, для Весов

Сегодня у вас начнется новый этап жизни, когда все былое станет уходить, а на смену придет красота, успех и радость. Вот только для этого вам придется поработать, иначе уныние и нищета начнут угнетать вас еще больше. Звезды советуют вам быть более настойчивыми.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 марта 2021 года, для Скорпиона

Сегодня вы сможете легко достичь того, что вы хотите, если не будете лениться учиться новому. Вам нужны действия и поступки, а еще – правильное окружение, которое будет мотивировать и вдохновлять. Вечер неожиданно будет насыщен романтикой.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 марта 2021 года, для Стрельца

С самого утра все может идти, мягко говоря, не по плану и вы будете расстраиваться и злиться. К сожалению, это ничего не поможет, поэтому постарайтесь набраться терпения и смелости. Не тупите и не ленитесь, но и не ломитесь в те двери, которые наглухо закрыты – еще не время или дверь эта точно не ваша. Вечером проведите "работу над ошибками".

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 марта 2021 года, для Козерога

В первой половине дня вам будет грустно и как-то не весело. Вы будете злиться и ругаться, что все идет не так, как вам хотелось бы, но не стоит киснуть – лучше дождаться более подходящих условий и действовать уверенно. К вечеру ваше настроение, как собственно и дела, изменятся к лучшему. Будьте смелее!

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 марта 2021 года, для Водолея

Тяжело вам будет втянуться сегодня в работу после бурных выходных и веселой ночи. Но вы держитесь и бодритесь, как только можете! К вечеру вас немного попустит, и жить станет веселее. Лягте сегодня спать пораньше.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 марта 2021 года, для Рыб

Сегодня вам нужно быть внимательными и бдительными в любых делах, которые будут касаться работы. Вас попытаются обидеть, задеть или вывести на конфликт – держитесь, как только можете. Нельзя слепо доверяться людям. Доброжелательность, твердые убеждения и верность себе помогут вам пережить любые ненастья. Этот день поможет вам стать сильнее!

Астрологический гороскоп на 2021 год – смотрите видео:

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