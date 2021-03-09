Гороскоп на сьогодні 9 березня: на Рака чекають несподіванки, а Леви будуть сповнені енергії

Астрологічний прогноз на 9 березня для всіх знаків зодіаку

Астрологи дали прогноз на вівторок, 9 березня 2021 року. Події цього дня багато в чому залежатимуть від вашого настрою, а не навпаки. Ви самі спроможні написати сценарій, за яким буде розвиватися життя в багатьох сферах. Не забувайте, що немає нічого вічного.

Овен (22 березня – 20 квітня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 9 березня 2021 року, для Овна

Ви сьогодні все будете забувати і від усього шарахатися, адже просто не встигли як слід відпочити за вихідні. Ну або навпаки – надто добре погуляли і тепер складно повертатися в робочий ритм. Постарайтеся взяти себе в руки і зосередитися на важливих справах. Попереду – складний проєкт чи розмова.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 9 березня 2021 року, для Тельця

Ідеальний день для досягнення намічених цілей і самореалізації. Сьогодні все і все будуть вам допомагати і направляти на правильний шлях. Дивіться на знаки і не втрачайте момент стати кращими, щасливішими і багатшими.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 9 березня 2021 року, для Близнюків

Сьогодні вам сильно захочеться змін. І це буде стосуватися всіх сфер вашого життя – роботи, стосунків і зовнішності. З останнім пунктом ніяких проблем не буде, а от на роботі і в справах сердечних робити різкі рухи не варто. Краще все як слід продумати і знайти план вирішення або "втечі", але діяти потрібно в інший день.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 9 березня 2021 року, для Рака

Сьогоднішній день буде різким і несподіваним, як і ваш настрій, яке буде змінюватися зі швидкістю світла. Ви досягнете великих успіхів в будь-яких своїх починаннях, якщо не будете лінуватися і занадто різко відповідати оточенню. В особистому житті остерігайтеся зрад і обманів. Вечір присвятіть читання книг і релаксації своїм улюбленим способом.

Лев (23 липня – 21 серпня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 9 березня 2021 року, для Лева

Сьогодні вашій енергії вистачить настільки, щоб злітати на Місяць і назад. А це значить, що час переходити від планування до справи. Не тупіть, не лінуйтеся і не відволікайтеся – ось головні три критерії для застави вашого успіху. Якщо емоції стримати буде важко, то краще виділіть кілька годин для спортзалу – спорт швидко приведе вас до життя.

Діва (22 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 9 березня 2021 року, для Діви

Намагайтеся сьогодні менше мріяти і більше діяти. Саме це допоможе вам прийти до тями швидше і почати реалізовувати всі свої задумки. Ваша допомога може знадобитися близьким – не відмовляйте їм в цьому. Вечір в обіймах із коханою людиною – найідеальніше завершення дня.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 9 березня 2021 року, для Терезів

Сьогодні у вас почнеться новий етап життя, коли все колишнє почне відходити, а на зміну прийде краса, успіх і радість. От тільки для цього вам доведеться попрацювати, інакше зневіра і злидні почнуть пригнічувати вас ще більше. Зірки радять вам бути більш наполегливими.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 9 березня 2021 року, для Скорпіона

Сьогодні ви зможете легко досягти того, що ви хочете, якщо не будете лінуватися вчитися новому. Вам потрібні дії і вчинки, а ще – правильне оточення, яке буде мотивувати і надихати. Вечір несподівано буде насичений романтикою.

Стрілець (23 листопада – 22 грудня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 9 березня 2021 року, для Стрільця

З самого ранку все може йти, м'яко кажучи, не за планом і ви будете засмучуватися і злитися. На жаль, це нічого не допоможе, тому постарайтеся набратися терпіння і сміливості. Не тупіть і не лінуйтеся, але і не ломітесь в ті двері, які наглухо закриті – ще не час або двері ці точно не ваші. Увечері проведіть "роботу над помилками".

Козеріг (23 грудня – 20 січня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 9 березня 2021 року, для Козерога

У першій половині дня вам буде сумно і якось не весело. Ви будете злитися і лаятися, що все йде не так, як вам хотілося б, але не варто киснути – краще дочекатися більш підходящих умов і діяти впевнено. До вечора ваш настрій, як власне і справи, зміняться на краще. Будьте сміливішими!

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 9 березня 2021 року, для Водолія

Важко вам буде втягнутися сьогодні в роботу після бурхливих вихідних і веселої ночі. Але ви тримайтеся і бадьоритеся, як тільки можете! До вечора вас трохи попустить, і жити стане веселіше. Ляжте сьогодні спати раніше.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 9 березня 2021 року, для Риб

Сьогодні вам потрібно бути уважними і пильними в будь-яких справах, які стосуватимуться роботи. Вас спробують образити, зачепити або вивести на конфлікт – тримайтеся, як тільки можете. Не можна сліпо довірятися людям. Доброзичливість, тверді переконання і вірність собі допоможуть вам пережити будь-які негоди. Цей день допоможе вам стати сильнішими!

Астрологічний гороскоп на 2021 рік – дивіться відео:

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