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Гороскоп на сегодня 6 мая для всех знаков зодиака: Рыбы, не пытайтесь никому ничего доказать!

Сегодня, 08:40

Астрологический прогноз на 6 мая для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на четверг, 6 мая 2021 года. День может быть нелегким и даже немного нервным, но вы постарайтесь держать себя в руках. Чтобы отвлечься от негатива – займитесь тем, что доставляет вам удовольствие.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 6 мая 2021 года, для Овна

Весна сегодня вам так ударит в голову, что не будет хотеться ничего, кроме гуляний в парке и длинных свиданий до утра. Постарайтесь все же закрыть самые важные вопросы на работе в первой половине дня, а потом делайте то, чего душа желает.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 6 мая 2021 года, для Тельца

Настроение на высоте, счастливая улыбка не сходит с лица, а вы, как лучик солнца, озаряете все вокруг. Смотрите, чтоб в эту эйфорию вы не закрывали глаза на важные вещи и плохие люди не воспользовались вами. Будьте бдительны!

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 6 мая 2021 года, для Близнецов

Будьте сегодня более сдержанными и терпимыми к окружающим, особенно к детям. Это поможет избежать скандала и сохранить мир. Вечер в кругу самых близких подарит чувство безопасности.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 6 мая 2021 года, для Рака

Первая половина дня идеально подходит для того, чтобы правильно организовать свой рабочий процесс. Старайтесь занять себя полезными делами, чтобы не было времени скучать.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 6 мая 2021 года, для Льва

С самого утра вам нужно составить план по завоеванию мира. И сразу же приступайте к реализации задуманного. Уже вечером будете пожинать лавры и наслаждаться собой! Кто молодцы? Львы – молодцы!

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 6 мая 2021 года, для Девы

Настроение сегодня такое, что хочется сесть в машину и уехать туда, где солнечно и пахнет морем. Если море от вас далеко, нет машины или времени – выберитесь хоть в ближайший парк с прудом. Но лучше, конечно, отправляйтесь к морю!

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 6 мая 2021 года, для Весов

Работа, работа и работа. Пока у кого-то весна возрождает романтические чувства, вас она вдохновляет на работу. Вот и не перечьте себе – беритесь за любые дела, и вы непременно преуспеете!

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 6 мая 2021 года, для Скорпиона

День не будет каким-то сверхэмоциональным, если только вы сами ничего не придумаете. Постарайтесь меньше проводить времени за гаджетами и больше на свежем воздухе – сможете проветрить голову для новых мыслей и идей.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 6 мая 2021 года, для Стрельца

Не стоит браться сегодня за дела, которые кажутся вам неподъемными и суперсложными. Во-первых, результат вас сильно огорчит, а во-вторых, вы только настроение себе испортите. Расслабьтесь!

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 6 мая 2021 года, для Козерога

Ваше настроение будет меняться со скоростью света, планы будут рушиться и появляться заново. Настроение в результате будет такое себе, а от этого и общение с другими людьми не заладится. Вечер проведите в уединении с бокалом брюта в руках и постарайтесь расслабиться.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 6 мая 2021 года, для Водолея

Вам захочется сегодня сделать то, чего вы от себя не ожидали, что-то новое, неизведанное. Вот и не боритесь с собой, а постарайтесь лучше открыть для себя что-то интересное. Вас это здорово вдохновит!

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 6 мая 2021 года, для Рыб

Настройтесь на позитив, любовь и нежность. Вам не нужно стараться успеть сделать все, даже если вы так себе придумали – не гнобите себя за то, что не все успеваете. Просто делайте все размеренно и не пытайтесь никому ничего доказать.

Звездный гороскоп на 2021 год для каждого знака зодиака – смотрите видео:

Видео: Сегодня

Тем временем мы выяснили, какие самые верные мужья по знаку зодиака.

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Источник: Сегодня
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