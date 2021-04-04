Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Гороскоп на сегодня 4 апреля для всех знаков зодиака: Рыбы, представьте, что вы – в отпуске!

Сегодня, 05:21

Астрологический прогноз на 4 апреля для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на воскресенье, 4 апреля 2021 года. У многих знаков зодиака будет противоречивый день, когда придется рассчитывать на собственные силы, но при этом не забывать о близких людях.

Овен (24 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 4 апреля 2021 года, для Овна

Сегодня день такой себе по общему настроению и эмоциональному состоянию. Старайтесь больше времени провести за теми делами, которые нужно было сделать еще вчера. Это добавит вам спокойствия!

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 4 апреля 2021 года, для Тельца

День идеально подходит для релаксации и хороших мыслей, мечтаний и планирования. Поэтому постарайтесь взять скорее в руки блокнот и записать все ваши гениальные идеи туда.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 4 апреля 2021 года, для Близнецов

Сегодня вы будете бодрячком, а от этого будет хорошо всем! Вы сделаете столько работы, сколько не делали раньше за неделю. Не сдерживайте себя!

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 4 апреля 2021 года, для Рака

Время зарабатывать деньги и радовать себя долгожданными покупками. Вы легко можете настроиться на позитив, как только позволите это себе!

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 4 апреля 2021 года, для Льва

Мелкие домашние дела устали вас ждать, поэтому все сегодня будет валиться из рук. Вы можете долго и нудно злиться, а можете просто взять и все сделать. Решать вам!

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 4 апреля 2021 года, для Девы

Сегодня вас ждет всплеск творческих планов, идей и настроений. Не слушайте чужих людей – доверяйте себе и своей интуиции!

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 4 апреля 2021 года, для Весов

Лучшее, что вы можете сегодня сделать, это встретиться с друзьями и хорошенечко развлечься! Вам это необходимо, как воздух, поэтому не отказывайте себе в удовольствии.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 4 апреля 2021 года, для Скорпиона

Скандал, выяснения отношений, злость и раздражение будут следовать за вами по пятам. Соберите волю в кулак и перестаньте ныть! Сейчас вам нужно сконцентрироваться на важном и понять, куда двигаться дальше!

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 4 апреля 2021 года, для Стрельца

День трансформаций и духовных практик, которые помогут вам понять, чего вам хочется от жизни и куда двигаться дальше. Если от всего этого вы далеки, то просто сядьте и выпишите в блокноте все, чего вы хотите!

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 4 апреля 2021 года, для Козерога

Сегодня вы – революционер, которому все будет даваться тяжелыми усилиями. Не пытайтесь изменить других, начните с себя и вам станет легче!

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 4 апреля 2021 года, для Водолея

Вы легко можете впасть сегодня в небольшую депрессию из-за того, что все идет не по вашему плану. Старайтесь отключаться от негатива и станет жить легче!

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 4 апреля 2021 года, для Рыб

Сегодняшний день нужно провести так, как будто вы в отпуске – весело, задорно, легко и непринужденно. Не насилуйте себя работой, а постарайтесь лучше сконцентрироваться на важном!

Гороскоп на 2021 год для каждого знака зодиака – смотрите видео:

Видео: Сегодня

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Гороскоп на неделю 28 марта – 3 апреля: все знаки зодиака Любовный гороскоп на апрель 2021 года для всех знаков зодиака: кто будет счастлив
гороскоп астрология знаки зодиака гороскоп на сегодня
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Идеальные сырники существуют! Рецепт от Аниты Луценко
Идеальные сырники существуют! Рецепт от Аниты Луценко
Как приготовить полезную запеканку с цветной капустой и курицей
Как приготовить полезную запеканку с цветной капустой и курицей
Белла Хадид вышла на подиум с обнаженным верхом
Белла Хадид вышла на подиум с обнаженным верхом
Эктор показал, как отдыхает в Хургаде в компании Никитюк
Эктор показал, как отдыхает в Хургаде в компании Никитюк

Популярные статьи

Сегодня, 06:10Фаново

Поздравления с католической Пасхой-2021: короткие смс и яркие картинки

Вчера, 20:32Фаново

Католическая Пасха-2021: поздравления в стихах, в прозе, забавные картинки

Вчера, 18:30No Stress

4500 гривен за 3 часа! Мы протестировали VIP-зал аэропорта Борисполь и вот наши мысли

Вчера, 05:13Психо

Гороскоп на сегодня 3 апреля для всех знаков зодиака: Раков ждет сюрприз

2 апреляTravel

Кипр, Хорватия, Таиланд и Турция назвали условия отдыха для украинских туристов

2 апреляЗвездно

Ани Лорак впервые за долгое время опубликовала песню на украинском языке

2 апреляПсихо

Гороскоп на сегодня 2 апреля для всех знаков зодиака: Водолеи, не ленитесь!

1 апреляNo Stress

Как выбрать вкусное вино в супермаркете и не разочароваться – советы сомелье

1 апреляЗвездно

Российский певец показал фото Ларисы Долиной без фотошопа

1 апреляВкусно

Хотите идеальных сырников? Запоминайте лайфхаки от известных украинских кулинаров

1 апреляФаново

Лучшие розыгрыши на 1 апреля в переписке и по телефону: большая подборка шуток

1 апреляЗвездно

Ани Лорак похвасталась новой российской наградой: Благодарю каждого за поддержку

1 апреляЗвездно

7 первоапрельских комедийных фильмов, которые заставят вас хохотать

1 апреляЗвездно

MONATIK впервые показал лица обоих сыновей и кадр росписи в ЗАГСе с супругой (фото)

1 апреляВкусно

Католическая Пасха-2021: 5 рецептов праздничных блюд

1 апреляЗвездно

MONATIK – 35: самые популярные запросы о топовом артисте

Новости партнеров

Звездный рецепт: плов от Андрея Макаревича
Звездный рецепт: плов от Андрея Макаревича
"Убийца": кому от свеклы нужно отказаться раз и навсегда
"Убийца": кому от свеклы нужно отказаться раз и навсегда
Пять знаков зодиака, которые обречены на одиночество
Пять знаков зодиака, которые обречены на одиночество
Три самых нервных знака зодиака
Три самых нервных знака зодиака
Опасны для здоровья: какие сыры нужно избегать
Опасны для здоровья: какие сыры нужно избегать
Plus-size модель Эшли Грэхем показала фигуру в белье
Plus-size модель Эшли Грэхем показала фигуру в белье
5 главнейших противопоказаний к вакцинации от COVID
5 главнейших противопоказаний к вакцинации от COVID
Будет штормить. Магнитные бури в марте 2021 — прогноз
Будет штормить. Магнитные бури в марте 2021 — прогноз

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять