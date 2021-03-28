Гороскоп на неделю 28 марта – 3 апреля: все знаки зодиака
Астрологический прогноз на 28 марта – 3 апреля для всех знаков зодиака
Непростая и разноплановая неделя поджидает многие знаки зодиака. Ее начало будет относительно спокойным и уравновешенным, вплоть до того, что некоторые дела могут стопориться.
Однако на смену этому периоду придет сумбурность и конфликтность в отношениях, перетягивание одеяла и накал страстей. Лишь выходные пройдут в относительном умиротворении.
Не забывайте добавлять позитива и радовать близких людей, дарите им что-нибудь приятное. В нашем весеннем календаре подарков есть очень много идей, которые смогут удивить каждого.
У Овнов на следующей неделе начинается не совсем благоприятный период для решения рабочих вопросов. В понедельник не стоит заключать важные договора и сделки, еще продолжается влияние мартовского полнолуния. Прислушивайтесь к рекомендациям мудрых партнеров. Не следует слишком увлекаться виртуальным миром – реальность гораздо серьезнее.
Следующая неделя обещает трудолюбивым Тельцам благополучные начинания и неплохие перспективы в сфере бизнеса и построения карьеры. Но будьте аккуратнее со своими внутренними силами – они могут иссякнуть. В среду окружающие смогут позавидовать в плохом смысле слова вашей энергии и даже попытаться ею воспользоваться в корыстных целях.
Близнецам в начале следующей недели следует подстраховаться и не предпринимать новых дел, поскольку они могут оказаться обманчивыми. Ожидаемое во вторник вряд ли совпадет с действительностью. И даже ваша скрупулезность может не спасти ситуацию. Но не теряйте надежду – уже к концу семидневки вас обязательно посетит "счастливый случай".
Читайте также:Любовный гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака
В начале следующей семидневки следует поберечься Ракам-водителям, а лучше вообще не садиться за руль. Вместо этого потратьте свои силы на решение накопившихся домашних проблем и разберись с членами семьи – они уже давно нуждаются в вашем внимании. Если ваш дом требует ремонта – самое время приступать. Результаты затянутся, но вполне порадуют вас.
На следующей неделе Львов на какое-то время может покинуть удача. В среду особо не рассчитывайте, что ваши планы будут осуществимыми, а проекты – прибыльными. Также не стоит одалживать деньги, заключать договора и партнерские соглашения, особенно если вы слабы в юридический вопросах. Постарайтесь на выходных восполнить утраченные силы и нервы.
Для представителей знака Дева следующая неделя станет периодом удачных дел, мероприятий и покупок, особенно тех, которые не потребуют большого затрата времени и сил. Вы на удивление энергичны, работоспособны, а потому успеете сделать многое из запланированной работы, получив за это вознаграждение. Выходные проведите с семьей – у них накопились вопросы.
Пусть мелкие неприятности или размолвки четверга не пугают Весы на следующей неделе. Отложите в сторону свои сомнения. Наоборот, включите режим самоуверенности и целеустремленности – это вас не подведет, и так вы гораздо легче сможете достичь поставленных целей в бизнесе и отношениях. В выходные не экономьте на себе, а хорошенько отдохните.
Проницательных Скорпионов ждет неплохая неделя. В среду прислушивайтесь к интуиции, а главное – постарайтесь умело уходить от конфликтов, не провоцировать споры и не нарываться на скандалы со стороны окружающих. Также не стоит тратиться на серьезные покупки – они не принесут желаемого удовольствия, зато существенно уменьшат толщину кошелька.
Стрельцам на следующей неделе следует серьезно оценивать свои силы, поскольку рассчитывать придется только на них. Кроме того, окружающие будут ждать от вас помощи и поддержки. В пятницу не старайтесь прыгнуть выше головы и не берите на себя лишних обязательств. На выходных новые знакомства будут приятными и принесут немалую пользу в будущем.
Читайте также:Финансовый гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака
У Козерогов будет не лучшее время для решения рабочих вопросов, особенно требующих выяснения отношений с начальством и коллегами. Во вторник старайтесь не отступать от заранее спланированного сценария, а также будьте внимательна к знакам Судьбы – обстоятельства складываются для вас благополучно. Выходные дни пролетят быстро и незаметно.
Неоднозначная неделя поджидает Водолеев. Ваша инициативность и творческий порыв позволят ощутить новый интерес в жизни. Вы проявите активность в новой для себя сфере. Однако реализация задуманных проектов не принесет желаемых плодов. В среду вы почувствуете необходимость в общении, особенно с далекими людьми, но не спешите верить всем на слово.
У Рыб повысится чувство справедливости на следующей неделе. В четверг вы будете готовы отстаивать чужие интересы больше, чем свои собственные. Это не останется незамеченным вашими партнерами и укрепит взаимоотношения. Однако не забывайте, что стремление рисковать может обернуться неприятностью. Поберегите здоровье и не переохлаждайтесь.
Внимание! Не забудьте в воскресенье, 28 марта, перевести свои будильники и хронометры на час вперед. А перед этим посмотрите новый выпуск шоу "Дед Панч и молодежь", в котором самый опытный журналист "Сегодня" разложил по полочкам... время. А заодно спросил у молодых и красивых, с кем им лучше спится.
Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака.
Все подробности в спецтеме Гороскоп на неделю
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное