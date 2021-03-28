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Гороскоп на неделю 28 марта – 3 апреля: все знаки зодиака

Сегодня, 06:40

Астрологический прогноз на 28 марта – 3 апреля для всех знаков зодиака

Непростая и разноплановая неделя поджидает многие знаки зодиака. Ее начало будет относительно спокойным и уравновешенным, вплоть до того, что некоторые дела могут стопориться.

Однако на смену этому периоду придет сумбурность и конфликтность в отношениях, перетягивание одеяла и накал страстей. Лишь выходные пройдут в относительном умиротворении.

Не забывайте добавлять позитива и радовать близких людей, дарите им что-нибудь приятное. В нашем весеннем календаре подарков есть очень много идей, которые смогут удивить каждого.

Гороскоп на неделю 28 марта – 3 апреля для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля)
Овен (21 марта – 20 апреля)
Фото: Сегодня

У Овнов на следующей неделе начинается не совсем благоприятный период для решения рабочих вопросов. В понедельник не стоит заключать важные договора и сделки, еще продолжается влияние мартовского полнолуния. Прислушивайтесь к рекомендациям мудрых партнеров. Не следует слишком увлекаться виртуальным миром – реальность гораздо серьезнее.

Гороскоп на неделю 28 марта – 3 апреля для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая)
Телец (21 апреля – 21 мая)
Фото: Сегодня

Следующая неделя обещает трудолюбивым Тельцам благополучные начинания и неплохие перспективы в сфере бизнеса и построения карьеры. Но будьте аккуратнее со своими внутренними силами – они могут иссякнуть. В среду окружающие смогут позавидовать в плохом смысле слова вашей энергии и даже попытаться ею воспользоваться в корыстных целях.

Гороскоп на неделю 28 марта – 3 апреля для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Близнецы (22 мая – 21 июня)
Фото: Сегодня

Близнецам в начале следующей недели следует подстраховаться и не предпринимать новых дел, поскольку они могут оказаться обманчивыми. Ожидаемое во вторник вряд ли совпадет с действительностью. И даже ваша скрупулезность может не спасти ситуацию. Но не теряйте надежду – уже к концу семидневки вас обязательно посетит "счастливый случай".

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Гороскоп на неделю 28 марта – 3 апреля для Рака

Рак (22 июня – 22 июля)
Рак (22 июня – 22 июля)
Фото: Сегодня

В начале следующей семидневки следует поберечься Ракам-водителям, а лучше вообще не садиться за руль. Вместо этого потратьте свои силы на решение накопившихся домашних проблем и разберись с членами семьи – они уже давно нуждаются в вашем внимании. Если ваш дом требует ремонта – самое время приступать. Результаты затянутся, но вполне порадуют вас.

Гороскоп на неделю 28 марта – 3 апреля для Льва

Лев (23 июля – 21 августа)
Лев (23 июля – 21 августа)
Фото: Сегодня

На следующей неделе Львов на какое-то время может покинуть удача. В среду особо не рассчитывайте, что ваши планы будут осуществимыми, а проекты – прибыльными. Также не стоит одалживать деньги, заключать договора и партнерские соглашения, особенно если вы слабы в юридический вопросах. Постарайтесь на выходных восполнить утраченные силы и нервы.

Гороскоп на неделю 28 марта – 3 апреля для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября)
Дева (22 августа – 23 сентября)
Фото: Сегодня

Для представителей знака Дева следующая неделя станет периодом удачных дел, мероприятий и покупок, особенно тех, которые не потребуют большого затрата времени и сил. Вы на удивление энергичны, работоспособны, а потому успеете сделать многое из запланированной работы, получив за это вознаграждение. Выходные проведите с семьей – у них накопились вопросы.

Гороскоп на неделю 28 марта – 3 апреля для Весов

Весы (24 сентября – 23 октября)
Весы (24 сентября – 23 октября)
Фото: Сегодня

Пусть мелкие неприятности или размолвки четверга не пугают Весы на следующей неделе. Отложите в сторону свои сомнения. Наоборот, включите режим самоуверенности и целеустремленности – это вас не подведет, и так вы гораздо легче сможете достичь поставленных целей в бизнесе и отношениях. В выходные не экономьте на себе, а хорошенько отдохните.

Гороскоп на неделю 28 марта – 3 апреля для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 23 ноября)
Скорпион (24 октября – 23 ноября)
Фото: Сегодня

Проницательных Скорпионов ждет неплохая неделя. В среду прислушивайтесь к интуиции, а главное – постарайтесь умело уходить от конфликтов, не провоцировать споры и не нарываться на скандалы со стороны окружающих. Также не стоит тратиться на серьезные покупки – они не принесут желаемого удовольствия, зато существенно уменьшат толщину кошелька.

Гороскоп на неделю 28 марта – 3 апреля для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)
Стрелец (24 ноября – 22 декабря)
Фото: Сегодня

Стрельцам на следующей неделе следует серьезно оценивать свои силы, поскольку рассчитывать придется только на них. Кроме того, окружающие будут ждать от вас помощи и поддержки. В пятницу не старайтесь прыгнуть выше головы и не берите на себя лишних обязательств. На выходных новые знакомства будут приятными и принесут немалую пользу в будущем.

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Гороскоп на неделю 28 марта – 3 апреля для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января)
Козерог (23 декабря – 20 января)
Фото: Сегодня

У Козерогов будет не лучшее время для решения рабочих вопросов, особенно требующих выяснения отношений с начальством и коллегами. Во вторник старайтесь не отступать от заранее спланированного сценария, а также будьте внимательна к знакам Судьбы – обстоятельства складываются для вас благополучно. Выходные дни пролетят быстро и незаметно.

Гороскоп на неделю 28 марта – 3 апреля для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля)
Водолей (21 января – 19 февраля)
Фото: Сегодня

Неоднозначная неделя поджидает Водолеев. Ваша инициативность и творческий порыв позволят ощутить новый интерес в жизни. Вы проявите активность в новой для себя сфере. Однако реализация задуманных проектов не принесет желаемых плодов. В среду вы почувствуете необходимость в общении, особенно с далекими людьми, но не спешите верить всем на слово.

Гороскоп на неделю 28 марта – 3 апреля для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Фото: Сегодня

У Рыб повысится чувство справедливости на следующей неделе. В четверг вы будете готовы отстаивать чужие интересы больше, чем свои собственные. Это не останется незамеченным вашими партнерами и укрепит взаимоотношения. Однако не забывайте, что стремление рисковать может обернуться неприятностью. Поберегите здоровье и не переохлаждайтесь.

Внимание! Не забудьте в воскресенье, 28 марта, перевести свои будильники и хронометры на час вперед. А перед этим посмотрите новый выпуск шоу "Дед Панч и молодежь", в котором самый опытный журналист "Сегодня" разложил по полочкам... время. А заодно спросил у молодых и красивых, с кем им лучше спится.

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака.

Все подробности в спецтеме Гороскоп на неделю

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