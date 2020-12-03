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Гороскоп на сегодня 3 декабря: Тельца невозможно будет переслушать, а Близнецов все раздражает

Сегодня, 05:35

Астрологический прогноз на 3 декабря для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на четверг, 3 декабря 2020 года. День будет насыщен разными встречами, знакомствами и вопросами, связанными с карьерой. Будьте терпимее и старайтесь избегать стресса, тогда у вас все получится.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 3 декабря 2020 года, для Овна

В голове уже звенят новогодние колокольчики, и хочется праздновать. Подумаешь, до Нового года почти месяц – душа просит веселья, так порадуйте ее. Красивая одежда, огоньки в глазах и хороший день вам обеспечен. Не удивляйтесь, что к вам люди будут липнуть еще более усиленно.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 3 декабря 2020 года, для Тельца

Вас сегодня невозможно будет переслушать и переговорить. Слова так и летят из ваших уст, а люди просто в шоке от того, сколько вы можете говорить без остановки и от ваших идей тоже. Вы все же постарайтесь вовремя остановиться, чтобы передохнуть и не ляпнуть чего-то лишнего.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 3 декабря 2020 года, для Близнецов

Странное поведение окружающих будет вас сегодня раздражать. Постарайтесь меньше поддаваться негативным эмоциям и больше концентрироваться на том, что вам важно. А если получится и вовсе сместить фокус внимания на себя, то вам не только морально легче будет, а еще и день пройдет продуктивнее.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 3 декабря 2020 года, для Рака

Старайтесь меньше думать о чем-то негативном, плохом и избавляйтесь не только от таких мыслей, а и от действий. Сегодня тот самый день, хоть и не понедельник, когда можно что-то начинать, например, отказаться от плохих привычек или записаться на курсы. Увидите, как моментально поменяется ваш круг общения, и вам станет жить легче.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 3 декабря 2020 года, для Льва

Вы будете сегодня в отличной форме и легко справитесь даже с самыми сложными задачами. Уверенность в себе и своих силах подарит колоссальный заряд энергии и взбодрит даже лучше двойного сникерса. Направьте все в правильное русло и будет вам счастье!

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 3 декабря 2020 года, для Девы

Какой-то не очень фартовый у вас сегодня день, но вешать нос точно не стоит. Вам нужно будет просто разобраться в ситуации, которая произошла, и найти причину своего поражения. У вас непременно получится во всем разобраться уже до вечера, поэтому он пройдет у вас спокойно и приятно.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 3 декабря 2020 года, для Весов

Вас ждет сегодня успешный успех. И это не была сейчас тавтология – это о высшей степени удачи вашего дня. Будете получать от людей внимание, комплименты, дивиденды и признания. От вас требуется лишь мило улыбаться и все принимать – вы это заслужили!

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 3 декабря 2020 года, для Скорпиона

В отличии от Весов, вас деньгами закидывать не будут, поэтому нужно немного ужать свои расходы и понять, где происходит утечка. Кроме того, постарайтесь не вкладывать деньги в сомнительные мероприятия или в покупку не очень нужных вещей. Почитайте на эту тему какую-то полезную литературу или пообщайтесь с компетентными людьми. Это будет полезно!

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 3 декабря 2020 года, для Стрельца

Эта зима началась для вас прорывом, когда вы в любой области можете быть на коне. Старайтесь выделять наиболее важные дела, переговоры и встречи. Меньше времени проводите за пустыми разговорами. А вот в делах амурных может появиться холодок, который совсем не связан с сезоном. Вам просто нужно уделить время своему партнеру.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 3 декабря 2020 года, для Козерога

Вам захочется сегодня сделать все и за всех, вот только нужно умерить свою инициативность. Важно сконцентрироваться сегодня на важном и четко выделить свои цели. Только так вы сможете достичь того, что записываете в карту желаний. Они непременно сбудутся!

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 3 декабря 2020 года, для Водолея

У вас началось продуктивное время, когда пора браться за активную работу, выполнять ее и получать за это хорошее вознаграждение. Плоды ваших усилий смогут заметно повысить настроение и укрепить веру в себя. А это еще и улучшит ваши отношения с любимым человеком.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 3 декабря 2020 года, для Рыб

Старайтесь не брать на себя слишком много инициативы и никого никуда не подгонять. Таким темпом вы сами себя загоняете в стресс. Не берите проблемы на работе близко к сердцу – это негативно скажется на вашем настроении. А вот физические нагрузки вам будут очень полезны.

Чем занимаются звездные астрологи – смотрите видео:

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Источник: Сегодня
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