Гороскоп на неделю 29 ноября – 5 декабря: все знаки зодиака

Астрологический прогноз на 29 ноября – 5 декабря для всех знаков зодиака

В первой половине недели у многих знаков зодиака раскроются дремавшие доселе скрытые таланты и проявится активная деятельность. При этом важно не совершать необдуманные поступки и непростительные ошибки.

Гороскоп на неделю Фото: Pexels

Постепенно может появиться желание уединиться, чтобы покопаться в себе, погрузиться в свой внутренний мир и заняться собственными проблемами, не отвлекаясь на нужды окружающих.

Гороскоп на неделю 29 ноября – 5 декабря для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля) Фото: Сегодня

Примерно в середине следующей недели представителей знака Овнов подкарауливают разногласия и непонимание в семейной жизни. Ваш партнер обижен, зол и настроен воинственно по отношению к вам. Постарайтесь продержаться этот период без жертв с обеих сторон. Зато дела на работе идут хорошо и не дают повода для огорчения.

Гороскоп на неделю 29 ноября – 5 декабря для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая) Фото: Сегодня

Тельцам на следующей неделе важно уделить внимание и время своему здоровью. Береженого Бог бережет, а потому не стоит провоцировать появление даже легкой простуды. Обогатите свой рацион витаминами, лучше – натуральными фруктами и овощами. Старайтесь не нагружать себя физической работой, а в выходные хорошенько отдохните.

Гороскоп на неделю 29 ноября – 5 декабря для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня) Фото: Сегодня

Замечательная неделя ждет Близнецов. Вы будете купаться в волнах любви и простого беззаботного счастья. Цените своих любимых людей и платите им взаимностью, иначе вы рискуете так же легко потерять это чувство, как и обрели. Окружающие, в том числе и коллеги, ощутят прилив энергии, который вас переполняет.

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Гороскоп на неделю 29 ноября – 5 декабря для Рака

Рак (22 июня – 22 июля) Фото: Сегодня

На предстоящей неделе Ракам выпадет благодарная и благородная роль заботливых семьянинов. В доме царит покой, взаимопонимание и любовь, при условии, что вы прислушиваетесь к желаниям своих близких. Во вторник старайтесь обходить краеугольные камни в разговорах с начальством. Выходные пролетят незаметно.

Гороскоп на неделю 29 ноября – 5 декабря для Льва

Лев (23 июля – 21 августа) Фото: Сегодня

На следующей неделе Львы преисполнены жизнерадостности и благородства. Вы способны вселить оптимизм и утешить любого из вашего окружения. Однако не будьте мелочны – это грозит испорченными отношениями с близкими людьми. Пятница порадует неожиданным бонусом в материальной или же духовной сфере.

Гороскоп на неделю 29 ноября – 5 декабря для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября) Фото: Сегодня

На следующей неделе Дев будет переполнять творческое начало и полет фантазии. Вам стоит применить свои таланты на работе, поскольку одного трудолюбия будет мало. Среда – будет особенно загруженный день. Не забывайте о своих любимых – проявленная к ним забота и внимание даст новый виток в развитии отношений.

Смотрите видео, как гороскоп влияет на наличие проблем:

Гороскоп на неделю 29 ноября – 5 декабря для Весов

Весы (24 сентября – 23 октября) Фото: Сегодня

Предстоящий период потребует от Весов максимум спокойствия и терпимости. Не стоит слишком болезненно реагировать на чужие высказывания и критику в свой адрес. Ваша открытость и незащищенность может сыграть с вами злую шутку, и враги готовы этим воспользоваться. Тактика четверга исходит из того, что лучшая защита – это нападение.

Гороскоп на неделю 29 ноября – 5 декабря для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 23 ноября) Фото: Сегодня

На следующей неделе Скорпионы откроют в себе талант влияния на чужие умы и манипуляции окружающими людьми. Не обольщайтесь, это продлится недолго. Уже к выходным фортуна может отвернуться от вас. А потому постарайтесь успеть воспользоваться ситуацией для укрепления своего статуса во всех сферах жизни.

Гороскоп на неделю 29 ноября – 5 декабря для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) Фото: Сегодня

Хорошая неделя ждет Стрельцов. В среду вообще может создаться впечатление, что ваши дела решаются сами по себе, к вам подтягиваются нужные люди, вы успеваете на все важные события и предугадываете дальнейший ход жизни. Однако к концу недели остерегайтесь конфликтов. Также поберегите здоровье и не провоцируйте свой желудок.

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Гороскоп на неделю 29 ноября – 5 декабря для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января) Фото: Сегодня

Козерогам предстоит напряженная неделя в плане работы. Только собственным упорным трудом вам удастся повысить свой авторитет в рабочем коллективе и добиться финансовых успехов. Зато на этом фоне подтянется любовь и уважение в семье. Вы выглядите уверенными в себе и в своем будущем – а это, согласитесь, не так уж и мало.

Гороскоп на неделю 29 ноября – 5 декабря для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля) Фото: Сегодня

Сложная неделя выпадет на долю Водолеев. Однако все преодолимо, было бы желание. В понедельник постарайтесь уловить переменчивое течение жизни и подстроиться под сложившуюся ситуацию. Не стоит нервничать и суетливо двигаться напролом. Прежде чем сделать шаг, хорошенько все обдумайте, взвесьте плюсы и минусы.

Гороскоп на неделю 29 ноября – 5 декабря для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта) Фото: Сегодня

В общем, вполне благоприятная неделя ждет Рыб. Во вторник ваши оригинальные мысли и решения найдут удачное применение. Вы получите выгодное предложение. В личных отношениях царит взаимопонимание. Тем не менее существует риск попасть в сомнительную ситуацию, которая потенциально нанесет вред вашему здоровью.

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