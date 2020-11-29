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Гороскоп на сегодня 29 ноября: Тельцы станут слишком романтичными, а Близнецов ждет нейтральный день

Сегодня, 05:53

Астрологический прогноз на 29 ноября для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на воскресенье, 29 ноября 2020 года. День будет насыщен разными встречами, знакомствами и вопросами, связанными с карьерой. Будьте терпимее и старайтесь избегать стресса, тогда у вас все получится. Но старайтесь расслабляться не с помощью алкоголя, а приятных эмоций и теплых напитков.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 ноября 2020 года, для Овна

Хорошее настроение и веселый нрав понравится не только вам самим, а и вашему начальству. Новая должность и повышение вам точно светят. Поэтому смело напевайте Pharrell Williams "Happy" и наслаждайтесь успехом.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 ноября 2020 года, для Тельца

Ну вы сегодня просто Рак – очень нежный, ранимый и довольно романтичный человек. Ну что ж, дайте себе такую возможность и не пытайтесь втиснуться в какие-то рамки. Всем нужно немножко покиснуть, погрустить и попроситься на ручки. Сегодня у вас такой день.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 ноября 2020 года, для Близнецов

День пройдет очень нейтрально: никаких фонтанов эмоций не будет, пока вы сами себе это не устроите. Поэтому, только вам решать, как разукрасить свое воскресенье. Если есть какие-то сумасшедшие идеи – воплотите их в жизнь и будет вам праздник.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 ноября 2020 года, для Рака

Вы с Тельцами сегодня поменялись характерами и стали очень даже уверенными в себе, плечи разровняли и готовы покорять мир. Быстро используйте этот шанс, пока вы снова не вернулись в свое аморфное состояние. А вот уже вечером можете не пытаться никому ничего доказывать – просто натяните свой любимый махровый халат и смотрите 4 сезон сериала "Корона".

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 ноября 2020 года, для Льва

Не пытайтесь сегодня сделать все и сразу, если, конечно, не хотите потом собирать осколки своей мечты. Ну а что? Быстрые решения не всегда приносят успех, иногда еще и неразбериху и проблемы. Постарайтесь до вечера все же держать себя в руках, а вот дома с близкими можете расслабиться и удивить их всем, что вы планируете сделать.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 ноября 2020 года, для Девы

День удовольствия у вас сегодня! То есть, начиная с утра вы можете смело делать только то, что вам нравится и хочется. Это может не понравится вашим близким или начальству? Ну что ж, один день все смогут потерпеть. А вы вдохновитесь, воодушевитесь и настроитесь на дальнейшие действия, которые так всем привычны.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 ноября 2020 года, для Весов

Тяжелый и очень долгий у вас выдастся этот день. А все почему? Потому что вы не умеете отдыхать и в постоянной погоне за деньгами ишачите на работе и получаете не только заветные бумажки, а и кучу стресса. Успокойтесь же! Остановитесь и начните планировать свой отдых так же тщательно, как и рабочие дела.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 ноября 2020 года, для Скорпиона

Выяснения отношений вам ждать не нужно – ваш партнер все организует сам. Вот только в ваших интересах красивенько съехать от такого общения, иначе скандала точно не избежать, ведь вы загоритесь как спичка. Вечером устройте романтичный ужин, включите Fugees с ее "Killing Me Softly With His Song" и ваш партнер будет обескуражен, а значит – поражен.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 ноября 2020 года, для Стрельца

Даже если вы не были на американских горках, ваше настроение покажет вам, как это происходит на самом деле. Вам, как и всем окружающим они точно не понравятся. Постарайтесь вывести себя на улицу и направить в парк или сквер – свежий воздух мигом вернет вас к жизни. Вечером вас должно попустить.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 ноября 2020 года, для Козерога

Вы сегодня будете чувствовать себя уставшим и разбитым начиная с утра. Сил что-то делать и куда-то идти совсем не будет. Поэтому, не пытайтесь издеваться над собой и заставлять что-то делать. Можете со спокойной душой проваляться в постели весь день.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 ноября 2020 года, для Водолея

Вы почувствуете себя сегодня школьником, который уже морально готовиться к первому рабочему дню, переживая и выглаживая рубашку. Постарайтесь взять себя в руки – все у вас сложиться хорошо – только верьте в себя и старайтесь все же контролировать эмоции. Вечером расслабьтесь уже и не забудьте навести будильник на завтра.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 ноября 2020 года, для Рыбы

Хороший день, когда многие встречи произойдут, новые знакомства будут интересными и полезными, а настроение будет на высоте. Но стоит уделить внимание финансовому планированию – это поможет избежать серьезных трат.

Что важно знать про гороскоп на 2020 год – смотрите видео:

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Источник: Сегодня
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