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Гороскоп на сегодня 29 июля для всех знаков зодиака: Овны, можете рисковать – удача на вашей стороне!

Анна Ковпак Анна Ковпак Редактор
29 июля, 06:50
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Астрологический прогноз на 29 июля для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня 29 июля для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня 29 июля для всех знаков зодиака / Фото: Unsplash

Астрологи дали прогноз на четверг, 29 июля 2021 года. Вас ждет насыщенный день, когда вы сможете справиться с любыми делами как на работе, так и дома. Звезды напоминают, как важно любить и воспринимать все свои ошибки правильно.

Мы еще собрали и 10 лайфхаков, которые помогут сделать ваше лето незабываемым.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня, 29 июля 2021 года, для Овна

Старайтесь сегодня быть максимально спокойнее и устойчивее. Именно это поможет вам добиться успехов в рабочих делах и стать успешнее. А вы ведь давно об этом мечтаете. Можете смело рисковать – удача на вашей стороне.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня, 29 июля 2021 года, для Тельца

Сегодня могут произойти события, которые впоследствии приведут вас к желанному результату. Но все дела и всю работу важно делать самостоятельно, не прибегая к помощи посторонних людей. Рассчитывайте сегодня только на себя.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня, 29 июля 2021 года, для Близнецов

Сегодня вы будете во всеоружии и сможете легко справиться с любыми делами. Не забывайте о своем здоровье и уделите время не только физической его части, а и психической. Вечер посвятите спокойному отдыху в домашней обстановке.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня, 29 июля 2021 года, для Рака

Сегодня важно провести трансформацию и внести в свою жизнь изменения. Откажитесь от плохих привычек и замените их хорошими, проводите больше времени со своими детьми и близкими, позаботьтесь о своем здоровье. Лучшим решением станет провести спокойный вечер дома.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня, 29 июля 2021 года, для Льва

День будет так хорош, что вам захочется сделать сегодня что-то такое, чего раньше вы себе не позволяли. Не сдерживайте себя и свои порывы. Все в ваших руках и вашей голове – разрешайте себе делать то, что делает вас счастливыми и наслаждайтесь жизнью.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня, 29 июля 2021 года, для Девы

Вас ждет очень положительный день, когда любое занятие потребует от вас терпения и творческой работы. Вам это будет на руку, поэтому просто хорошо делайте свою работу. Вторая половина дня будет насыщенна встречами и знакомствами – вам это понравится.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня, 29 июля 2021 года, для Весов

Вы будете сегодня много общаться, знакомится и договариваться о встречах. Если кому-то и что-то обещаете – обязательно выполняйте это. Иначе – можете испортить себе репутацию. Вечер за бокалом вина будет полезно провести в приятной компании.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня, 29 июля 2021 года, для Скорпиона

Вы будете сегодня слишком эмоциональны, а потому будете переживать и беспокоиться по поводу и без него. Старайтесь все же держать себя в руках и не паниковать, тогда сможете довести начатое дело до конца.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня, 29 июля 2021 года, для Стрельца

Кто сегодня будет чувствовать себя вялым и унылым, тот Стрелец! Желание все и всюду успеть может сыграть с вами плохую шутку, поэтому старайтесь правильно выстраивать свои приоритеты. Вам необходим продолжительный отдых.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня, 29 июля 2021 года, для Козерога

Хороший день для встреч, знакомств и общения. Вы легко можете успеть все сделать, если не будете откладывать важные дела на потом. Как только произойдет заминка – все ваши планы полетят. Пишите список необходимых дел и следуйте ему беспрекословно.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня, 29 июля 2021 года, для Водолея

В вашей жизни могут произойти перемены, только если вы начнете правильно все планировать и выставлять приоритеты. Случайные знакомства останутся бесследными в вашей жизни, поэтому думайте головой, чтобы не наделать глупостей!

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня, 29 июля 2021 года, для Рыб

Будьте внимательными и осторожными во всем, что касается денег и работы. Внимательность и скрупулезность сегодня – ваше все! Повышенная эмоциональность и ревность приведут к цинизму, а ваше самолюбие будет уязвлено. Быстро возвращайте уверенность в себе!

Ранее мы выяснили, какая вы азартная игра по гороскопу – 12 вариантов для всех знаков зодиака.

Анна Ковпак
Анна Ковпак Редактор

Имеет 5-летний опыт работы в написании текстов lifestyle-тематики. Сейчас сосредоточила свое внимание на психологии и здоровом образе жизни. Сотрудничала с интернет-изданиями "Подробности", "Вести". Любитель книг, красивых платьев и красной помады.

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