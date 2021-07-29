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Гороскоп на сьогодні 29 липня для всіх знаків зодіаку: Овни, можете ризикувати – удача на вашому боці!

Ганна Ковпак Ганна Ковпак Редакторка
29 липня, 06:50
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Астрологічний прогноз на 29 липня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на сьогодні 29 липня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на сьогодні 29 липня для всіх знаків зодіаку / Фото: Unsplash

Астрологи дали прогноз на четвер, 29 липня 2021 року. Вас чекає напружений день, коли ви зможете впоратися з будь-якими справами як на роботі, так і вдома. Зірки нагадують, як важливо любити і сприймати всі свої помилки правильно.

Ми ще зібрали і 10 лайфхаків, які допоможуть зробити ваше літо незабутнім.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на сьогодні, 29 липня 2021 року для Овна

Намагайтеся сьогодні бути максимально спокійнішими і стійкішим. Саме це допоможе вам досягти успіхів в робочих справах і стати успішнішими. А ви ж давно про це мрієте. Можете сміливо ризикувати – удача на вашому боці.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Гороскоп на сьогодні, 29 липня 2021 року для Тельця

Сьогодні можуть статися події, які згодом приведуть вас до бажаного результату. Але всі справи і всю роботу важливо робити самостійно, не вдаючись до допомоги сторонніх людей. Розраховуйте сьогодні тільки на себе.

Близнята (22 травня – 21 червня)

Гороскоп на сьогодні, 29 липня 2021 року для Близнят

Сьогодні ви будете озброєнними і зможете легко впоратися з будь-якими справами. Не забувайте про своє здоров'я і приділіть час не тільки фізичній його частини, а й психічній. Вечір присвятіть спокійному відпочинку в домашній обстановці.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на сьогодні, 29 липня 2021 року для Рака

Сьогодні важливо провести трансформацію і внести в своє життя зміни. Відмовтеся від поганих звичок і замініть їх хорошими, проведіть більше часу зі своїми дітьми і близькими, подбайте про своє здоров'я. Кращим рішенням стане провести спокійний вечір вдома.

Лев (23 липня – 21 серпня)

Гороскоп на сьогодні, 29 липня 2021 року для Лева

День буде такий хороший, що вам захочеться зробити сьогодні щось таке, чого раніше ви собі не дозволяли. Не стримуйте себе і свої пориви. Все у ваших руках і вашій голові – дозволяйте собі робити те, що робить вас щасливими і насолоджуйтеся життям.

Діва (22 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на сьогодні, 29 липня 2021 року для Діви

Вас чекає дуже позитивний день, коли будь-яке заняття зажадає від вас терпіння і творчої роботи. Вам це буде на руку, тому просто добре робіть свою роботу. Друга половина дня буде насичена зустрічами і знайомствами – вам це сподобається.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на сьогодні, 29 липня 2021 року для Терезів

Ви будете сьогодні багато спілкуватися, знайомитися і домовлятися про зустрічі. Якщо комусь і щось обіцяєте – обов'язково виконуйте це. Інакше – можете зіпсувати собі репутацію. Вечір за келихом вина буде корисно провести у приємній компанії.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на сьогодні, 29 липня 2021 року для Скорпіона

Ви будете сьогодні занадто емоційні, а тому будете переживати і турбуватися як з певного приводу, так і без причини. Намагайтеся все ж тримати себе в руках і не панікувати, тоді зможете довести розпочату справу до кінця.

Стрілець (23 листопада – 22 грудня)

Гороскоп на сьогодні, 29 липня 2021 року для Стрільця

Хто сьогодні буде відчувати себе млявим і похмурим, той Стрілець! Бажання все і всюди встигнути може зіграти з вами злий жарт, тому намагайтеся правильно вибудовувати свої пріоритети. Вам необхідний тривалий відпочинок.

Козеріг (23 грудня – 20 січня)

Гороскоп на сьогодні, 29 липня 2021 року для Козерога

Хороший день для зустрічей, знайомств і спілкування. Ви легко можете встигнути все зробити, якщо не будете відкладати важливі справи на потім. Як тільки відбудеться заминка – всі ваші плани полетять. Пишіть список необхідних справ і суворо його дотримуйтесь.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Гороскоп на сьогодні, 29 липня 2021 року для Водолія

У вашому житті можуть відбутися зміни, тільки якщо ви почнете правильно все планувати і виставляти пріоритети. Випадкові знайомства залишаться безслідними у вашому житті, тому думайте головою, щоб не наробити дурниць!

Риби (20 лютого – 20 березня)

Гороскоп на сьогодні, 29 липня 2021 року для Риб

Будьте уважними та обережними в усьому, що стосується грошей і роботи. Уважність і скрупульозність сьогодні – ваше все! Підвищена емоційність і ревнощі приведуть до цинізму, а ваше самолюбство буде вражене. Швидко повертайте впевненість у собі!

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Ганна Ковпак
Ганна Ковпак Редакторка

Має 5-річний досвід роботи у написанні текстів lifestyle-тематики. Зараз зосередила свою увагу на психології та здоровому способі життя. Співпрацювала з інтернет-виданнями "Подробиці", "Вєсті". Любитель книг, красивих суконь та червоної помади.

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