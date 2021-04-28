Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Гороскоп на сегодня 28 апреля для всех знаков зодиака: Рыбы, не будьте транжирами!

Сегодня, 05:15

Астрологический прогноз на 28 апреля для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на среду, 28 апреля 2021 года. Хороший день для веселья и радости. Радуйте своих близких и себя просто так чем-то приятным, и эта среда станет лучшим днем на этой неделе! А если есть повод порадовать своих близких – выберите им презент из нашего календаря подарков на апрель.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 апреля 2021 года, для Овна

Сегодня к вам придет разочарование и будет терзать вашу душу. Рабочие проекты перестанут радовать, захочется просто лежать на диване и смотреть в потолок. Позвольте себе немножко тунеядства – и беритесь за работу!

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 апреля 2021 года, для Тельца

Сегодня нужно быть очень внимательным, если вы не хотите быть обманутыми или втянутыми в какие-то махинации. Не спешите и не доверяйте важные дела другим людям – все держите под контролем.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 апреля 2021 года, для Близнецов

Ваше обаяние, харизма и способность привлекать положительных людей в свою жизнь будет на пике. Неудивительно, что этот день вы проведете в компании интересных людей, которые непременно сделают вас счастливыми.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 апреля 2021 года, для Рака

Все, что связано с активным отдыхом, физическими нагрузками и спортом, будет иметь важное значение. Встречи будут результативными и очень приятными. Будьте собой, и все будет хорошо!

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 апреля 2021 года, для Льва

Сегодня вы начнете замечать вещи, на которые раньше даже не обращали внимание. Доверяйте своей интуиции и следуйте за своими желаниями – они непременно сбудутся. Во второй половине дня можете получить щедрый подарок.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 апреля 2021 года, для Девы

Любая деловая активность сегодня будет успешной, поэтому не стоит отвлекаться на дела неважные. Расставляйте приоритеты, и вы получите хороший результат.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 апреля 2021 года, для Весов

Не стоит распыляться на мелкие дела, займитесь самым важным и масштабным – сможете достичь больших успехов! Некоторые представители знака обретут новых друзей, партнеров и даже спутников жизни.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 апреля 2021 года, для Скорпиона

Вам может понадобиться сегодня помощь – не бойтесь и не стесняйтесь ее попросить или принять. Сможете решить важный вопрос, который постоянно откладывали по различным причинам.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 апреля 2021 года, для Стрельца

Гармоничный, теплый и очень положительный вас ждет день, когда все происходящее будет не просто радовать, но и даст твердую почву под ногами. Неповторимость и загадочность представительниц этого знака зодиака удивит многих.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 апреля 2021 года, для Козерога

Вы можете сегодня быть несогласны со всеми людьми, которые вас окружают. Почувствуете себя немножечко революционером, но к вечеру эмоции утихнут. Звезды рекомендуют сосредоточить свое внимание на детях.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 апреля 2021 года, для Водолея

Вы получите сегодня хорошую возможность улучшить свое материальное положение. Не провтыкайте ее, а беритесь за дело. Если почувствуете недомогание – не затягивайте и обратитесь к врачу.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 апреля 2021 года, для Рыб

Вам сегодня захочется потратить все деньги, которые у вас есть. Старайтесь подходить к тратам с умом, спрячьте подальше карточки и наличку. Звезды советуют сократить ненужные траты до минимума, не будьте транжирой.

Звездный гороскоп на 2021 год для каждого знака зодиака – смотрите видео:

Видео: Сегодня

Тем временем мы выяснили, какие самые верные мужья по знаку зодиака.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Гороскоп на неделю 25 апреля - 1 мая: все знаки зодиака Любовный гороскоп на апрель 2021 года для всех знаков зодиака: кто будет счастлив
гороскоп астрология знаки зодиака гороскоп на сегодня
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Отец Киркорова рассказал, почему его сын не женился после развода
Отец Киркорова рассказал, почему его сын не женился после развода
Кристина Козорог – самая красивая женщина-арбитр
Кристина Козорог – самая красивая женщина-арбитр
Рецепт традиционного осетинского пирога от Евгения Клопотенко
Рецепт традиционного осетинского пирога от Евгения Клопотенко
Как приготовить лазанью с картофелем и грецкими орехами: рецепт
Как приготовить лазанью с картофелем и грецкими орехами: рецепт

Популярные статьи

Вчера, 13:24Фаново

Чистый четверг: главные приметы праздника

Вчера, 12:21Звездно

Киркоров накануне 54-летия заявил о своей личной жизни: Я себе ни в чем не отказываю

Вчера, 11:07Вкусно

Как приготовить шампиньоны на костре: инструкция и 3 рецепта маринадов

Вчера, 05:00Психо

Гороскоп на сегодня 27 апреля для всех знаков зодиака: Водолей, не тупи!

26 апреляФаново

Чистый четверг-2021: традиции праздника

26 апреляЗвездно

До свидания, Голос: MONATIK уходит с проекта вслед за Тиной Кароль

26 апреляЗвездно

Потап резко высказался о Голосе країни, задев Тину Кароль — но потом отредактировал пост

26 апреляВкусно

Булгур универсальный – 10 вкусных рецептов с этой восточной крупой

26 апреляВкусно

Скумбрия на костре: лучший рецепт для пикника

26 апреляВкусно

Красим яйца с помощью луковой шелухи: пять лайфхаков

26 апреляВкусно

Как приготовить кулич в хлебопечке: 3 рецепта на Пасху

26 апреляПсихо

Гороскоп на сегодня 26 апреля для всех знаков зодиака: Рыбы, не отказывайте себе в удовольствиях!

25 апреляЗвездно

Чернобыль лишает сна и возвращает в жестокую реальность

25 апреляФаново

Всемирный день дочери-2021: самые нежные поздравления дочкам

25 апреляПсихо

Гороскоп на неделю 25 апреля – 1 мая: все знаки зодиака

25 апреляФаново

Вербное воскресенье-2021: поздравления в стихах и коротких смс

Новости партнеров

Жарим карасей без костей: чудо-рецепт из Якутии
Жарим карасей без костей: чудо-рецепт из Якутии
«Вкуснее, чем австрийский». Рецепт Захера от Евгения Клопотенко
«Вкуснее, чем австрийский». Рецепт Захера от Евгения Клопотенко
Под какими знаками зодиака рождаются женщины с ужасным характером
Под какими знаками зодиака рождаются женщины с ужасным характером
Как «Мисс Казахстан-2019» превратилась в посудомойщицу
Как «Мисс Казахстан-2019» превратилась в посудомойщицу
Насколько вреден ребенку бесконтрольный просмотр мультиков
Насколько вреден ребенку бесконтрольный просмотр мультиков
Alyona Alyona поразила откровенными фото
Alyona Alyona поразила откровенными фото
Какие каши вызывают боль в суставах и вздутие
Какие каши вызывают боль в суставах и вздутие
Как просто определить стал ли пьющий человек алкоголиком
Как просто определить стал ли пьющий человек алкоголиком

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять