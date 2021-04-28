Гороскоп на сегодня 28 апреля для всех знаков зодиака: Рыбы, не будьте транжирами!

Астрологический прогноз на 28 апреля для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на среду, 28 апреля 2021 года. Хороший день для веселья и радости. Радуйте своих близких и себя просто так чем-то приятным, и эта среда станет лучшим днем на этой неделе! А если есть повод порадовать своих близких – выберите им презент из нашего календаря подарков на апрель.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 апреля 2021 года, для Овна

Сегодня к вам придет разочарование и будет терзать вашу душу. Рабочие проекты перестанут радовать, захочется просто лежать на диване и смотреть в потолок. Позвольте себе немножко тунеядства – и беритесь за работу!

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 апреля 2021 года, для Тельца

Сегодня нужно быть очень внимательным, если вы не хотите быть обманутыми или втянутыми в какие-то махинации. Не спешите и не доверяйте важные дела другим людям – все держите под контролем.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 апреля 2021 года, для Близнецов

Ваше обаяние, харизма и способность привлекать положительных людей в свою жизнь будет на пике. Неудивительно, что этот день вы проведете в компании интересных людей, которые непременно сделают вас счастливыми.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 апреля 2021 года, для Рака

Все, что связано с активным отдыхом, физическими нагрузками и спортом, будет иметь важное значение. Встречи будут результативными и очень приятными. Будьте собой, и все будет хорошо!

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 апреля 2021 года, для Льва

Сегодня вы начнете замечать вещи, на которые раньше даже не обращали внимание. Доверяйте своей интуиции и следуйте за своими желаниями – они непременно сбудутся. Во второй половине дня можете получить щедрый подарок.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 апреля 2021 года, для Девы

Любая деловая активность сегодня будет успешной, поэтому не стоит отвлекаться на дела неважные. Расставляйте приоритеты, и вы получите хороший результат.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 апреля 2021 года, для Весов

Не стоит распыляться на мелкие дела, займитесь самым важным и масштабным – сможете достичь больших успехов! Некоторые представители знака обретут новых друзей, партнеров и даже спутников жизни.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 апреля 2021 года, для Скорпиона

Вам может понадобиться сегодня помощь – не бойтесь и не стесняйтесь ее попросить или принять. Сможете решить важный вопрос, который постоянно откладывали по различным причинам.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 апреля 2021 года, для Стрельца

Гармоничный, теплый и очень положительный вас ждет день, когда все происходящее будет не просто радовать, но и даст твердую почву под ногами. Неповторимость и загадочность представительниц этого знака зодиака удивит многих.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 апреля 2021 года, для Козерога

Вы можете сегодня быть несогласны со всеми людьми, которые вас окружают. Почувствуете себя немножечко революционером, но к вечеру эмоции утихнут. Звезды рекомендуют сосредоточить свое внимание на детях.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 апреля 2021 года, для Водолея

Вы получите сегодня хорошую возможность улучшить свое материальное положение. Не провтыкайте ее, а беритесь за дело. Если почувствуете недомогание – не затягивайте и обратитесь к врачу.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 апреля 2021 года, для Рыб

Вам сегодня захочется потратить все деньги, которые у вас есть. Старайтесь подходить к тратам с умом, спрячьте подальше карточки и наличку. Звезды советуют сократить ненужные траты до минимума, не будьте транжирой.

Звездный гороскоп на 2021 год для каждого знака зодиака – смотрите видео:

Видео: Сегодня

Тем временем мы выяснили, какие самые верные мужья по знаку зодиака.

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