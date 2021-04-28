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Гороскоп на сьогодні 28 квітня для всіх знаків зодіаку: Риби, не тринькайте!

Сьогодні, 05:15

Астрологічний прогноз на 28 квітня для всіх знаків зодіаку

Астрологи дали прогноз на середу, 28 квітня 2021 року. Хороший день для веселощів і радості. Тіште своїх близьких і себе просто так чимось приємним, і ця середа стане найкращим днем на цьому тижні! А якщо є привід порадувати своїх близьких – виберіть їм презент з нашого календаря подарунків на квітень.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 28 квітня 2021 року, для Овна

Сьогодні вас навідає розчарування і ятритиме вашу душу. Робочі проєкти перестануть радувати, захочеться просто лежати на дивані і дивитися в стелю. Дозвольте собі трошки дармоїдства – і беріться за роботу!

Телець (21 квітня – 21 травня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 28 квітня 2021 року, для Тельця

Сьогодні потрібно бути дуже уважним, якщо ви не хочете бути обдуреними або втягнутими в якісь махінації. Не поспішайте і не довіряйте важливі справи іншим людям – все тримайте під контролем.

Близнята (22 травня – 21 червня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 28 квітня 2021 року, для Близнят

Ваші чарівність, харизма і здатність прикликати позитивних людей в своє життя буде на піку. Не дивно, що цей день ви проведете в компанії цікавих людей, які неодмінно зроблять вас щасливими.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 28 квітня 2021 року, для Рака

Все, що пов'язане з активним відпочинком, фізичними навантаженнями і спортом, буде мати важливе значення. Зустрічі будуть результативними і дуже приємними. Будьте собою, і все буде добре!

Лев (23 липня – 21 серпня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 28 квітня 2021 року, для Лева

Сьогодні ви почнете помічати речі, на які раніше навіть не звертали увагу. Довіряйте своїй інтуїції і потурайте своїм бажанням – вони неодмінно збудуться. У другій половині дня можете отримати щедрий подарунок.

Діва (22 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 28 квітня 2021 року, для Діви

Будь-яка ділова активність сьогодні буде успішна, тому не варто відволікатися на дріб'язкові справи. Визначайте пріоритети, і ви отримаєте хороший результат.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 28 квітня 2021 року, для Терезів

Не варто розпорошуватися на дріб'язок, візьміть до уваги найважливіші й наймасштабніші справи – зможете досягти великих успіхів! Деякі представники знаку знайдуть нових друзів, партнерів і навіть супутників життя.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 28 квітня 2021 року, для Скорпіона

Вам може знадобитися сьогодні допомога – не бійтеся і не соромтеся її попросити або прийняти. Зможете вирішити важливе питання, яке постійно відкладали з різних причин.

Стрілець (23 листопада – 22 грудня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 28 квітня 2021 року, для Стрільця

Гармонійний, теплий і дуже позитивний чекає вас день, коли все, що відбувається, буде не просто радувати, а й дасть міцний ґрунт під ногами. Неповторність і загадковість представниць цього знака зодіаку здивує багатьох.

Козоріг (23 грудня – 20 січня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 28 квітня 2021 року, для Козорога

Ви можете сьогодні бути незгодні з усіма, хто вас оточує. Відчуєте себе трішечки революціонером, але до вечора емоції вщухнуть. Зірки рекомендують зосередити свою увагу на дітях.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 28 квітня 2021 року, для Водолія

Ви отримаєте сьогодні сприятливу можливість поліпшити своє матеріальне становище. Не проґавте її, а беріться за справу. Якщо відчуєте нездужання – не зволікайте і зверніться до лікаря.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 28 квітня 2021 року для Риб

Вам сьогодні захочеться витратити всі гроші, які у вас є. Намагайтеся поставитися до витрат розумно, заховайте подалі картки і готівку. Зірки радять скоротити непотрібні витрати до мінімуму, не будьте марнотратом.

Зоряний гороскоп на 2021 рік для кожного знака зодіаку – дивіться відео:

Відео: Сьогодні

Тим часом ми з'ясували, які найвірніші чоловіки за знаком зодіаку.

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Джерело: Сьогодні
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