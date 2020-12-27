Гороскоп на сегодня 27 декабря: Овны погрязнут в конфликте, а Тельцам нужно сходить в спортзал

Астрологический прогноз на 27 декабря для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на воскресенье, 27 декабря 2020 года. Сегодняшний день будет насыщен разными встречами, знакомствами и вопросами, связанными с карьерой. Будьте терпимее и старайтесь избегать стресса, тогда у вас все получится.

Овен (21 марта – 20 апреля)

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Гороскоп на сегодня, 27 декабря 2020 года, для Овна

Выходной день может стать для вас довольно нелегким, ведь вам предстоит напряженный разговор с любимым человеком. Чтобы не увязнуть в конфликте, постарайтесь его быстрее разрешить, ведь последнее слово все равно будет за вами. А вечером уделите время себе и любимым увлечением!

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 27 декабря 2020 года, для Тельца

Ваше умение просчитывать ситуацию на несколько ходов вперед сегодня поможет вам стать не просто успешным, а еще и очень счастливым, ведь вы решите давнюю проблему. Вечером не стоит моститься на диван, а лучше отправляйтесь в зал – хорошая порция спорта вам не повредит. Душевная книга станет идеальным завершением дня.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 27 декабря 2020 года, для Близнецов

Если хотите достичь тех целей, которые себе поставили, – придется хорошенечко потрудиться уже сегодня, а не переносить все на понедельник. Зарядитесь кофе, шоколадкой и полный вперед. Вечером порадуете себя чем-то приятным и душевным. Можете даже раскошелиться на дорогой подарок себе любимому.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 27 декабря 2020 года, для Рака

Если хотите стать лучше и увереннее в себе, придется хорошенечко потрудиться. Начните с того, что вам необходимо будет избавиться от плохих привычек и внести в свою жизнь новые, полезные. Обучение под конец года – хорошее решение, чтобы подтянуть свои знания. Лениться точно нельзя!

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 27 декабря 2020 года, для Льва

Сегодня на вас может обрушиться какой-то негатив и даже частично хандра. Но вы не пытайтесь в этом разобраться, а просто посылайте всех, кто вас бесит, и гоните прочь хандру. Хороший фильм, прогулка на свежем воздухе, стаканчик глинтвейна и душевная компания способны творить чудеса. Сидеть в четырех стенах противопоказано!

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 27 декабря 2020 года, для Девы

Сегодня не стоит брать на себя повышенные обязательства, если вы, конечно, бережете свое душевное состояние. Старайтесь контролировать свои эмоции и тогда сможете избежать позора из-за слишком бурной реакции. Вечером выдохните и расслабьтесь наконец под "Один дома" или "Рождественские хроники".

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 27 декабря 2020 года, для Весов

Не будьте сегодня слишком упрямыми, вы же не Овен и не Водолей, которые любят делать что-то назло. Вам нужно сегодня взять под контроль эмоции и перестать упрямиться по любому поводу. Лучше выдохните и зарядитесь чем-то приятным – положительными эмоциями или чашкой любимого кофе и идите украшать дом к Новому году. У всех уже елки стоят в домах, а у вас что?

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 27 декабря 2020 года, для Скорпиона

Ну просто идеальное время для решения любых дел! Подумаешь, сегодня выходной – впереди у вас еще сколько работы, поэтому не теряйте времени. И еще один важный вопрос, который необходимо решить уже сегодня, – новогодний наряд у вас уже есть?

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 27 декабря 2020 года, для Стрельца

Сегодня просто противопоказано лениться, нудитья и скучать. Быстро листайте свою записную книжку и зовите в гости друзей или напрашивайтесь к ним на визит. Вам срочно нужно выйти из четырех стен и подпитаться душевными разговорами!

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 27 декабря 2020 года, для Козерога

Сегодня просто противопоказано сидеть дома и отказываться от вечеринок, любых тусовок и гостей. Получите интересное предложение, которое изменит вашу жизнь к лучшему. Что именно это будет – звезды держат интригу.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 27 декабря 2020 года, для Водолея

Бешеный ритм вам не просто нравится, а еще и больше подзадоривает и мотивирует. Вы можете получить и достичь большего. Ваш любимый человек будет от вас в восторге, поэтому блистайте!

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 27 декабря 2020 года, для Рыбы

Не пытайтесь сделать сегодня все и сразу. Вам нужно закончить все начатые проекты, а сегодня лучше и вовсе расслабиться и заняться тем, что вам нравится, например, шопингом. А еще сейчас хорошее время для смены имиджа, поэтому не сдерживайте себя.

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