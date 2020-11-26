Гороскоп на сегодня 26 ноября: Весы будут в восторге от себя, а Скорпионов ждет удачный день
Астрологический прогноз на 26 ноября для всех знаков зодиака
Астрологи дали прогноз на четверг, 26 ноября 2020 года. Не пытайтесь сегодня переделать всю работу – сконцентрируйтесь на чем-то одном и стоящем. Не перетруждайте себя физическими нагрузками и найдите время для отдыха.
Гороскоп на сегодня, 26 ноября 2020 года, для Овна
День сегодня будет просто переполнен различными приятностями, и вы даже можете почувствовать себя ребенком в новогодние праздники, когда хорошие новости будут появляться как подарки под елкой. Насладитесь таким положительным днем, и не беритесь за что-то очень важное, ведь внимание у вас будет затуманено различными радостями.
Гороскоп на сегодня, 26 ноября 2020 года, для Тельца
Пока Овны думают, что новогодние праздники уже наступили, у вас будет ощущения Дня всех влюбленных. Романтический настрой, внимание противоположного пола – вы будете популярны сегодня как никогда. Остается только наслаждаться и не вести себя, как мудак, чтобы ничего не испортить. Будьте собой!
Гороскоп на сегодня, 26 ноября 2020 года, для Близнецов
Доставайте из загашников свою доску желаний и зачеркивайте все то, что уже получилось реализовать. Вы даже будете немного в шоке от того, сколько всего реализовать у вас получилось. Похвалите себя и допишите новые цели. Вы сейчас в ударе!
Гороскоп на сегодня, 26 ноября 2020 года, для Рака
В сторону рассеянность – сегодня вы должны быть собраны и сосредоточенны как никогда ранее. Вам предстоит принять важное решение, и вы все сделаете правильно, если не будете слушать кого-попало. А еще любимый человек сделает вам какой-то очень крутой сюрприз!
Гороскоп на сегодня, 26 ноября 2020 года, для Льва
Легко сможете найти сегодня решение любого вопроса, пойти на компромисс ради решения важного дела и даже где-то уступить, чтобы только получить желаемое. И вам это под силу, ведь перед вами важная цель, а отступать вы не намерены!
Гороскоп на сегодня, 26 ноября 2020 года, для Девы
Настроение у вас сегодня, конечно, не из лучших и далеко не из легких. Поэтому меньше общайтесь с начальством, чтобы не наделать и не наговорить глупостей. Но можете рассчитывать сегодня и на что-то приятное вечером от любимого человека. Повезло ему, хоть его вы сегодня раздражать не будете!
Гороскоп на сегодня, 26 ноября 2020 года, для Весов
Вы сегодня достигатор и помогатор на все 100% и сами будете от себя в восторге. Поэтому не стоит ограничивать себя в чем-то – делайте что душеньке угодно, ведь все равно все будет "Супер гуд", как пел Сережа Шнуров.
Гороскоп на сегодня, 26 ноября 2020 года, для Скорпиона
Четверг для вас будет очень удачным и продуктивным в решении бытовых вопросов, а вот к рабочим делам подходите очень осторожно, если не хотите наломать дров. Вечер же идеально подойдет для романтики и проявлений любви в любой форме. Не сдерживайте себя!
Гороскоп на сегодня, 26 ноября 2020 года, для Стрельца
Вы умеете попадать четко в цель и сегодня будет именно тот день, когда в сможете достичь желаемого в карьере. Вы много и долго работали, и теперь настал ваш час, триумф – фанфары, красная дорожка – любые атрибуты победителя будут уместны. Вечером должна быть вечеринка, где вы станцуете свой танец победителя под Тину Тернер "Simply The Best".
Гороскоп на сегодня, 26 ноября 2020 года, для Козерога
На работе все хорошо, бытовые дела решаются хорошо, а вот с личными отношениями беда какая-то. Вас отказываются понимать, слышать и принимать. Дальше следует скандал, и вы произносите вслух то, о чем давно думали. Сходите к психологу и постарайтесь разобраться в себе – причина скандалов может быть совсем не очевидной.
Гороскоп на сегодня, 26 ноября 2020 года, для Водолея
Сегодня вам не захочется работать и перенапрягаться, поэтому стоит себя лучше мотивировать и задобрить чем-то вкусным. Но работать точно нужно, ведь вы можете сильно сдать позиции. А еще контролируйте свои эмоции, иначе скандала вам не избежать. Самим не получится – обращайтесь к психологам!
Гороскоп на сегодня, 26 ноября 2020 года, для Рыб
Вы сегодня окажетесь в пучине интересных событий и будете от этого в диком восторге. Рыбы получат сегодня то, о чем так давно мечтали. Что ж – наслаждайтесь и впитывайте в себя позитив, доза любви и ласки вам просто необходима.
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