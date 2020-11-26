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Гороскоп на сегодня 26 ноября: Весы будут в восторге от себя, а Скорпионов ждет удачный день

Сегодня, 05:58

Астрологический прогноз на 26 ноября для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на четверг, 26 ноября 2020 года. Не пытайтесь сегодня переделать всю работу – сконцентрируйтесь на чем-то одном и стоящем. Не перетруждайте себя физическими нагрузками и найдите время для отдыха.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 26 ноября 2020 года, для Овна

День сегодня будет просто переполнен различными приятностями, и вы даже можете почувствовать себя ребенком в новогодние праздники, когда хорошие новости будут появляться как подарки под елкой. Насладитесь таким положительным днем, и не беритесь за что-то очень важное, ведь внимание у вас будет затуманено различными радостями.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 26 ноября 2020 года, для Тельца

Пока Овны думают, что новогодние праздники уже наступили, у вас будет ощущения Дня всех влюбленных. Романтический настрой, внимание противоположного пола – вы будете популярны сегодня как никогда. Остается только наслаждаться и не вести себя, как мудак, чтобы ничего не испортить. Будьте собой!

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 26 ноября 2020 года, для Близнецов

Доставайте из загашников свою доску желаний и зачеркивайте все то, что уже получилось реализовать. Вы даже будете немного в шоке от того, сколько всего реализовать у вас получилось. Похвалите себя и допишите новые цели. Вы сейчас в ударе!

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 26 ноября 2020 года, для Рака

В сторону рассеянность – сегодня вы должны быть собраны и сосредоточенны как никогда ранее. Вам предстоит принять важное решение, и вы все сделаете правильно, если не будете слушать кого-попало. А еще любимый человек сделает вам какой-то очень крутой сюрприз!

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 26 ноября 2020 года, для Льва

Легко сможете найти сегодня решение любого вопроса, пойти на компромисс ради решения важного дела и даже где-то уступить, чтобы только получить желаемое. И вам это под силу, ведь перед вами важная цель, а отступать вы не намерены!

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 26 ноября 2020 года, для Девы

Настроение у вас сегодня, конечно, не из лучших и далеко не из легких. Поэтому меньше общайтесь с начальством, чтобы не наделать и не наговорить глупостей. Но можете рассчитывать сегодня и на что-то приятное вечером от любимого человека. Повезло ему, хоть его вы сегодня раздражать не будете!

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 26 ноября 2020 года, для Весов

Вы сегодня достигатор и помогатор на все 100% и сами будете от себя в восторге. Поэтому не стоит ограничивать себя в чем-то – делайте что душеньке угодно, ведь все равно все будет "Супер гуд", как пел Сережа Шнуров.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 26 ноября 2020 года, для Скорпиона

Четверг для вас будет очень удачным и продуктивным в решении бытовых вопросов, а вот к рабочим делам подходите очень осторожно, если не хотите наломать дров. Вечер же идеально подойдет для романтики и проявлений любви в любой форме. Не сдерживайте себя!

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 26 ноября 2020 года, для Стрельца

Вы умеете попадать четко в цель и сегодня будет именно тот день, когда в сможете достичь желаемого в карьере. Вы много и долго работали, и теперь настал ваш час, триумф – фанфары, красная дорожка – любые атрибуты победителя будут уместны. Вечером должна быть вечеринка, где вы станцуете свой танец победителя под Тину Тернер "Simply The Best".

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 26 ноября 2020 года, для Козерога

На работе все хорошо, бытовые дела решаются хорошо, а вот с личными отношениями беда какая-то. Вас отказываются понимать, слышать и принимать. Дальше следует скандал, и вы произносите вслух то, о чем давно думали. Сходите к психологу и постарайтесь разобраться в себе – причина скандалов может быть совсем не очевидной.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 26 ноября 2020 года, для Водолея

Сегодня вам не захочется работать и перенапрягаться, поэтому стоит себя лучше мотивировать и задобрить чем-то вкусным. Но работать точно нужно, ведь вы можете сильно сдать позиции. А еще контролируйте свои эмоции, иначе скандала вам не избежать. Самим не получится – обращайтесь к психологам!

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 26 ноября 2020 года, для Рыб

Вы сегодня окажетесь в пучине интересных событий и будете от этого в диком восторге. Рыбы получат сегодня то, о чем так давно мечтали. Что ж – наслаждайтесь и впитывайте в себя позитив, доза любви и ласки вам просто необходима.

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Источник: Сегодня
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