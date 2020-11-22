Гороскоп на неделю 22-28 ноября: все знаки зодиака

Астрологический прогноз на 22-28 ноября для всех знаков зодиака

Неделя начнется с сентиментальных и романтических чувств по отношению к окружающим. Многие знаки зодиака интуитивно потянутся к мистике, кому-то захочется почитать стихи, а кого-то ждет признание в любви.

Гороскоп на неделю Фото: Pexels

Но постепенно романтика сменится конфликтностью и желанием отстаивать собственную точку зрения, а поиски компромиссов закончатся найденными разногласиями даже между близкими людьми. Желательно сдерживать негативные эмоции.

Гороскоп на неделю 22-28 ноября для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля) Фото: Сегодня

На следующей неделе Овны будут в центре внимания и общения. Во вторник или среду вы обзаведетесь новыми знакомыми. Причем, эти контакты далеко не всегда будут приносить вам удовольствие. Постарайтесь не подпадать под чужое влияние и не зависеть от мнения других людей. Ведь хозяин своей жизни – только вы.

Гороскоп на неделю 22-28 ноября для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая) Фото: Сегодня

Тельцов на следующей неделе ожидает приличный груз ответственности и обязательств. В понедельник не стремитесь сделать все за один раз – неделя только началась. Вы все равно не успеете, а сил и здоровья потребуется очень много. Лучше отложите на пару дней то, что терпит, а сами постепенно втягивайтесь в обороты трудоголизма.

Гороскоп на неделю 22-28 ноября для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня) Фото: Сегодня

Близнецам самое время попробовать себя в новой роли – причем эту роль вы легко можете определить себе сами. При вашем природном артистизме и творческой натуре для вас не составит большого труда процесс перевоплощения и игры. В четверг вам представится подходящий для этого случай – воспользуйтесь им.

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Гороскоп на неделю 22-28 ноября для Рака

Рак (22 июня – 22 июля) Фото: Сегодня

Ракам в предстоящий период не стоит обращать внимания на критику со стороны. В среду какая-то ерунда может серьезно подпортить вам жизнь, если относиться к ней серьезно. Поберегите нервы как свои, так и близких людей. Вам свойственно относиться ко всему происходящему слишком предвзято – расслабьтесь.

Гороскоп на неделю 22-28 ноября для Льва

Лев (23 июля – 21 августа) Фото: Сегодня

Львы будут на удивление общительны и благодушны на следующей неделе. Разговоры по душам в трудовом коллективе и в семейном кругу порадуют вас и добавят чувства уверенности и оптимизма. К вашему мнению и советам прислушиваются. Конфликтов на горизонте не видно. А выходные пройдут просто чудесно – вы хорошо отдохнете.

Гороскоп на неделю 22-28 ноября для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября) Фото: Сегодня

Благоприятная неделя во всех сферах жизни ожидает Дев. В пятницу окружающим может показаться, что вы ни за что получили награду. Однако вы хорошо потрудились накануне, за что теперь достойно вознаграждены. То ли в личной жизни, то ли достойное приобретение – вы не останетесь без подарка судьбы.

Смотрите видео, как гороскоп влияет на наличие проблем:

Гороскоп на неделю 22-28 ноября для Весов

Весы (24 сентября – 23 октября) Фото: Сегодня

Весы на следующей неделе могут быть готовыми ко всеобщему признанию и комплиментам со стороны начальства и коллег, а также членов семьи. Вы обаятельны и предприимчивы, романтичны и одухотворены. На личном фронте также все отлично – чего еще желать? Разве что чуть больше денег, но с этим пока будет туговато.

Гороскоп на неделю 22-28 ноября для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 23 ноября) Фото: Сегодня

Если Скорпионам на следующей неделе удастся в равной степени сочетать активную жизнь и возможность расслабления, то вы будете на высоте. В вашу сторону будут обращены взгляды окружающих, вы привлекательны и полны оптимизма, а главное – у вас есть достойная цель, к которой вы неуклонно приближаетесь.

Гороскоп на неделю 22-28 ноября для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) Фото: Сегодня

Стрельцы на следующей неделе отличаются отзывчивостью и сочувствием по отношению к окружающим. Люди просто не могут не заметить ту любовь и доброту, которая переполняет вас. И то, что некоторые из них ближе к выходным воспользуются вашим состоянием в корыстных целях, вас нисколько не смутит и не повредит вашим планам.

Гороскоп на неделю 22-28 ноября для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января) Фото: Сегодня

Козероги на следующей неделе будут настроены весьма воинственно. В четверг вы попытаетесь отстоять свои позиции даже там, где не надо, просто из желания показать свои принципы. Это не совсем подходящее время для такого поведения. Вы быстро устанете от собственного упрямства, а вот в глазах окружающих рискуете уронить свой авторитет.

Гороскоп на неделю 22-28 ноября для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля) Фото: Сегодня

Стабильная и спокойная семидневка предстоит у Водолеев. Этот период не принесет новых проблем, а что делать с немногочисленными старыми, вы уже прекрасно знаете. Постарайтесь не утерять контакт с близкими людьми, родственниками, особенно – детьми. Наслаждайтесь временем, пока они вас слушаются, и вы для них – авторитет.

Гороскоп на неделю 22-28 ноября для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта) Фото: Сегодня

Для Рыб наступает период эмоциональной нестабильности. Вы готовы бросаться в крайности – от любви до ненависти, от непосильного труда до полной апатии и безделья. Постарайтесь успокоиться и держать свои эмоции под контролем, как бы тяжело вам это ни давалось. Иначе ваш срыв не принесет радости ни вам, ни близким.

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