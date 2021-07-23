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Гороскоп на сегодня 23 июля для всех знаков зодиака: Раки, можете встретить любовь всей своей жизни!

Анна Ковпак Анна Ковпак Редактор
23 июля, 06:50
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Астрологический прогноз на 23 июля для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня 23 июля для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня 23 июля для всех знаков зодиака / Фото: Getty Images

Астрологи дали прогноз на пятницу, 23 июля 2021 года. Вас ждет идеальный день, где будет чередоваться активная работа с пассивным отдыхом. Но будьте осторожны со своими мыслями, чтобы в свободную минутку не пуститься в сторону самобичевания. Звезды напоминают, как важно любить и воспринимать все свои ошибки правильно.

К слову, украинкам уверенность в себе начала придавать реклама. Проект #ПокажитеНас и бренд Dove создали рекламу не с идеальными моделями, как все привыкли, а с настоящей разной женской красотой. Фото обычных украинок без ретуши разместили на главных рекламных бордах столицы.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня, 23 июля 2021 года, для Овна

День не обещает вам легкость и непринужденность, а даже наоборот – вас ждет принятие важных решений. Будьте сегодня сосредоточенными и не отвлекайтесь на мелочи, чтобы вы смогли сделать что-то действительно важное.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня, 23 июля 2021 года, для Тельца

Вас ждет день встреч и знакомств. Они полезными будут не только в рабочих целях, а и для вас лично. Постарайтесь быть собой и не строить из себя другого человека – это лишнее. Романтика витает в воздухе, чувствуете?

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня, 23 июля 2021 года, для Близнецов

День не подходит для новых проектов и планов. Лучшее, что вы можете сегодня сделать – закончить все, что в уже начали ранее. Будьте уверенными в себе и своих силах, и вы все осилите.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня, 23 июля 2021 года, для Рака

У вас сегодня появится непреодолимое желание что-то изменить в жизни. Кардинальных действий лучше не совершать, но если есть заветное желание – исполните его. Смело можете экспериментировать со стилем одежды, прически. Можете встретить любовь всей своей жизни.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня, 23 июля 2021 года, для Льва

Идеальное время, чтобы браться за новые дела и проекты. Не бойтесь реализовать то, что давно хотели – потом будете гордиться собой. Сексуальные контакты потребуют большой осторожности – будьте бдительны!

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня, 23 июля 2021 года, для Девы

Сегодня важно будет останавливать себя в своих желаниях. Не пытайтесь все успеть сделать – все равно не сможете вместить все в один день. Делегируйте свои обязанности и не бойтесь ответственности. У вас все получится!

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня, 23 июля 2021 года, для Весов

Вас ждет очень интересный и активный день. Ваша целенаправленность и инициативность приведут к успеху, который вас будет очень мотивировать и вдохновлять. Не откладывайте решение проблем на завтра.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня, 23 июля 2021 года, для Скорпиона

Вас ждут новые встречи, знакомства и дела, связанные с людьми и их потребностями. Будьте внимательными, и вы сможете достичь невероятных успехов. Постарайтесь быть сегодня экономными, если не хотите до конца месяца быть на холодном пайке.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня, 23 июля 2021 года, для Стрельца

День не обещает вам много энергии и сил, но вот шанс стать лучше и увереннее в себе у вас точно появится. Воспользуйтесь им сполна, ведь от этого будет зависеть ваш успех в карьере.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня, 23 июля 2021 года, для Козерога

Старайтесь сегодня максимально избегать стресса, чтобы не поддаваться паническим упадкам. Не переоценивайте свои силы и возможности – можете потом сильно разочароваться. Закончите все начатые ранее дела.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня, 23 июля 2021 года, для Водолея

Старайтесь сегодня правильно рассчитывать свои силы и не браться за те дела, которые вытягивают из вас слишком много энергии. Отношения с любимым человеком потребуют от вас концентрации и внимания. Будьте терпеливее!

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня, 23 июля 2021 года, для Рыб

Вам стоит сегодня больше наблюдать, чем действовать. Не беритесь за новые дела, а завершайте старые. Вечер проведите с любимым человеком – идеальное время для сексуальных контактов и экспериментов.

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Анна Ковпак
Анна Ковпак Редактор

Имеет 5-летний опыт работы в написании текстов lifestyle-тематики. Сейчас сосредоточила свое внимание на психологии и здоровом образе жизни. Сотрудничала с интернет-изданиями "Подробности", "Вести". Любитель книг, красивых платьев и красной помады.

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