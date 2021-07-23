Гороскоп на сегодня 23 июля для всех знаков зодиака: Раки, можете встретить любовь всей своей жизни!

Астрологи дали прогноз на пятницу, 23 июля 2021 года. Вас ждет идеальный день, где будет чередоваться активная работа с пассивным отдыхом. Но будьте осторожны со своими мыслями, чтобы в свободную минутку не пуститься в сторону самобичевания. Звезды напоминают, как важно любить и воспринимать все свои ошибки правильно.
К слову, украинкам уверенность в себе начала придавать реклама. Проект #ПокажитеНас и бренд Dove создали рекламу не с идеальными моделями, как все привыкли, а с настоящей разной женской красотой. Фото обычных украинок без ретуши разместили на главных рекламных бордах столицы.
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на сегодня, 23 июля 2021 года, для Овна
День не обещает вам легкость и непринужденность, а даже наоборот – вас ждет принятие важных решений. Будьте сегодня сосредоточенными и не отвлекайтесь на мелочи, чтобы вы смогли сделать что-то действительно важное.
Телец (21 апреля – 21 мая)
Гороскоп на сегодня, 23 июля 2021 года, для Тельца
Вас ждет день встреч и знакомств. Они полезными будут не только в рабочих целях, а и для вас лично. Постарайтесь быть собой и не строить из себя другого человека – это лишнее. Романтика витает в воздухе, чувствуете?
Близнецы (22 мая – 21 июня)
Гороскоп на сегодня, 23 июля 2021 года, для Близнецов
День не подходит для новых проектов и планов. Лучшее, что вы можете сегодня сделать – закончить все, что в уже начали ранее. Будьте уверенными в себе и своих силах, и вы все осилите.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на сегодня, 23 июля 2021 года, для Рака
У вас сегодня появится непреодолимое желание что-то изменить в жизни. Кардинальных действий лучше не совершать, но если есть заветное желание – исполните его. Смело можете экспериментировать со стилем одежды, прически. Можете встретить любовь всей своей жизни.
Лев (23 июля – 21 августа)
Гороскоп на сегодня, 23 июля 2021 года, для Льва
Идеальное время, чтобы браться за новые дела и проекты. Не бойтесь реализовать то, что давно хотели – потом будете гордиться собой. Сексуальные контакты потребуют большой осторожности – будьте бдительны!
Дева (22 августа – 23 сентября)
Гороскоп на сегодня, 23 июля 2021 года, для Девы
Сегодня важно будет останавливать себя в своих желаниях. Не пытайтесь все успеть сделать – все равно не сможете вместить все в один день. Делегируйте свои обязанности и не бойтесь ответственности. У вас все получится!
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на сегодня, 23 июля 2021 года, для Весов
Вас ждет очень интересный и активный день. Ваша целенаправленность и инициативность приведут к успеху, который вас будет очень мотивировать и вдохновлять. Не откладывайте решение проблем на завтра.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на сегодня, 23 июля 2021 года, для Скорпиона
Вас ждут новые встречи, знакомства и дела, связанные с людьми и их потребностями. Будьте внимательными, и вы сможете достичь невероятных успехов. Постарайтесь быть сегодня экономными, если не хотите до конца месяца быть на холодном пайке.
Стрелец (23 ноября – 22 декабря)
Гороскоп на сегодня, 23 июля 2021 года, для Стрельца
День не обещает вам много энергии и сил, но вот шанс стать лучше и увереннее в себе у вас точно появится. Воспользуйтесь им сполна, ведь от этого будет зависеть ваш успех в карьере.
Козерог (23 декабря – 20 января)
Гороскоп на сегодня, 23 июля 2021 года, для Козерога
Старайтесь сегодня максимально избегать стресса, чтобы не поддаваться паническим упадкам. Не переоценивайте свои силы и возможности – можете потом сильно разочароваться. Закончите все начатые ранее дела.
Водолей (21 января – 19 февраля)
Гороскоп на сегодня, 23 июля 2021 года, для Водолея
Старайтесь сегодня правильно рассчитывать свои силы и не браться за те дела, которые вытягивают из вас слишком много энергии. Отношения с любимым человеком потребуют от вас концентрации и внимания. Будьте терпеливее!
Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Гороскоп на сегодня, 23 июля 2021 года, для Рыб
Вам стоит сегодня больше наблюдать, чем действовать. Не беритесь за новые дела, а завершайте старые. Вечер проведите с любимым человеком – идеальное время для сексуальных контактов и экспериментов.
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