Гороскоп на сегодня 23 декабря: Весам нужно доставать костюм супергероя, а Скорпионам – не отвлекаться на соцсети
Астрологический прогноз на 23 декабря для всех знаков зодиака
Астрологи дали прогноз на среду, 23 декабря 2020 года. Вас ждет сегодня интересный и активный день. Можете планировать различные дела, которые потребуют от вас большой эмоциональной отдачи. Сейчас вы с ними легко справитесь.
Гороскоп на сегодня, 23 декабря 2020 года, для Овна
Хороший, нет, очень хороший вас ждет период, когда все дела будут приносить не только пользу и материальное обеспечение, а и удовольствие. А, как известно, такую работу делать приятнее. Вечером не упустите возможности осчастливить любимого человека и дать или подарить ему то, что он так давно хотел.
Гороскоп на сегодня, 23 декабря 2020 года, для Тельца
Старайтесь сегодня унять своего внутреннего зануду и начать работать на результат со всем позитивом и правильным настроем. Мало того, что вы начнете притягивать к себе людей, так еще и сами начнете получать удовольствие от общения. Интересно, что среди новых знакомых окажется именно тот человек, который станет важной частью вашей жизни.
Гороскоп на сегодня, 23 декабря 2020 года, для Близнецов
День осознания себя и своих потребностей. Вы легко справитесь со всеми неурядицами, если будете четко понимать чего хотите от жизни и от себя. Избегайте большого скопления людей: во-первых, коронавирус, а во-вторых, вам нужно уединиться в своих мыслях, чтобы понять себя.
Гороскоп на сегодня, 23 декабря 2020 года, для Рака
День сегодня будет очень спокойным и уравновешенным. Вы будете чувствовать свою силу, но не станете ее использовать, а начнете аккумулировать. И это очень правильно, ведь конец года вас ждет очень насыщенный. Найдите время для медитации или дыхательных упражнений.
Гороскоп на сегодня, 23 декабря 2020 года, для Льва
Вы четко реагируете на то, что происходит вокруг, и легко ориентируетесь в пространстве. Вот только у вас не хватает сил идти вперед, чтобы достичь большего. Новые технологии, различные гаджеты, программы – это все необходимо вам сейчас, чтобы активизировать свой мозг и не отставать.
Гороскоп на сегодня, 23 декабря 2020 года, для Девы
Не стоит мечтать о каких-то нереальных вещах – например, о том, что завтра вы полетите на Багамские острова и переждете там будущий локдаун. Мечтать полезно и хорошо, но сейчас вам необходимы реальные цели, мечты и достижения. Только так вы будете ощущать себя наполненным, а не опустошенным из-за того, что не на острове.
Гороскоп на сегодня, 23 декабря 2020 года, для Весов
Под конец года вашей энергии все меньше, а дел все больше. Доставайте из шкафа свой костюм супергероя, и вперед к завоеванию вершин. Вот только все же заключение новых договоров и контрактов лучше перенести – партнеры могут не понять ваш костюм. А если серьезно – с самого утра запишите все дела, которые должны сегодня сделать, и уже к вечеру будете гордиться собой, зачеркивая все, что успели.
Гороскоп на сегодня, 23 декабря 2020 года, для Скорпиона
Сегодня легко сможете реализовать то, что запланировали. А все почему? Потому что перестанете отвлекаться на мелочи, отключите оповещения и не будете заходить в соцсети каждые 5 минут. Постарайтесь обязательно себя чем-нибудь порадовать – вас это воодушевит на свершение больших дел!
Гороскоп на сегодня, 23 декабря 2020 года, для Стрельца
В детстве родители очень хотели, чтобы их дети не попали под плохое влияние. Вот сегодня именно такой день, когда такое влияние на вас будут оказывать со всех сторон. Чтобы не оказаться в плохом месте и с неправильными людьми, научитесь говорить нет и делайте сегодня только то, что вам хочется. Любое давление пресекайте на корню. И вообще – научитесь это делать каждый день, так живется гораздо легче.
Гороскоп на сегодня, 23 декабря 2020 года, для Козерога
Идеально спокойный день вас ждет сегодня, дорогие Козероги! Вы будете нежными, милыми, умиротворенными и притягательными. К вам будут тянуться люди и просить совета. Но от них все же лучше отказаться, ведь так вы отдаете свою энергию. Поэтому травяные чаи, аромасвечи, спокойная музыка и медитации станут замечательным завершением дня.
Гороскоп на сегодня, 23 декабря 2020 года, для Водолея
Сегодня вы можете быть не в духе, что сильно повлияет на вашу работоспособность. Поэтому лучше перестать злиться и взять себя в руки, чтобы обрести уверенность и спокойствие. А еще, чтобы не испортить отношения с любимым человеком, которого вы будете сегодня постоянно раздражать. Прогуляйтесь на свежем воздухе – это поможет вам обрести спокойствие.
Гороскоп на сегодня, 23 декабря 2020 года, для Рыб
Сосредоточьтесь сегодня на профессиональных делах, которые у вас будут получаться идеально. Все успеете и покажете начальству, на что вы способны. Легко добьетесь поставленных целей и будете чувствовать себя победителем. Отличное чувство стоит закрепить бокальчиком игристого.
Чувство стиля зависит от знака зодиака – смотрите видео:
Ранее мы рассказывали о главном цвете 2021 года: в чем встречать Новый год Быка.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное