Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Гороскоп на сегодня 23 декабря: Весам нужно доставать костюм супергероя, а Скорпионам – не отвлекаться на соцсети

Сегодня, 05:48

Астрологический прогноз на 23 декабря для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на среду, 23 декабря 2020 года. Вас ждет сегодня интересный и активный день. Можете планировать различные дела, которые потребуют от вас большой эмоциональной отдачи. Сейчас вы с ними легко справитесь.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 декабря 2020 года, для Овна

Хороший, нет, очень хороший вас ждет период, когда все дела будут приносить не только пользу и материальное обеспечение, а и удовольствие. А, как известно, такую работу делать приятнее. Вечером не упустите возможности осчастливить любимого человека и дать или подарить ему то, что он так давно хотел.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 декабря 2020 года, для Тельца

Старайтесь сегодня унять своего внутреннего зануду и начать работать на результат со всем позитивом и правильным настроем. Мало того, что вы начнете притягивать к себе людей, так еще и сами начнете получать удовольствие от общения. Интересно, что среди новых знакомых окажется именно тот человек, который станет важной частью вашей жизни.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 декабря 2020 года, для Близнецов

День осознания себя и своих потребностей. Вы легко справитесь со всеми неурядицами, если будете четко понимать чего хотите от жизни и от себя. Избегайте большого скопления людей: во-первых, коронавирус, а во-вторых, вам нужно уединиться в своих мыслях, чтобы понять себя.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 декабря 2020 года, для Рака

День сегодня будет очень спокойным и уравновешенным. Вы будете чувствовать свою силу, но не станете ее использовать, а начнете аккумулировать. И это очень правильно, ведь конец года вас ждет очень насыщенный. Найдите время для медитации или дыхательных упражнений.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 декабря 2020 года, для Льва

Вы четко реагируете на то, что происходит вокруг, и легко ориентируетесь в пространстве. Вот только у вас не хватает сил идти вперед, чтобы достичь большего. Новые технологии, различные гаджеты, программы – это все необходимо вам сейчас, чтобы активизировать свой мозг и не отставать.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 декабря 2020 года, для Девы

Не стоит мечтать о каких-то нереальных вещах – например, о том, что завтра вы полетите на Багамские острова и переждете там будущий локдаун. Мечтать полезно и хорошо, но сейчас вам необходимы реальные цели, мечты и достижения. Только так вы будете ощущать себя наполненным, а не опустошенным из-за того, что не на острове.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 декабря 2020 года, для Весов

Под конец года вашей энергии все меньше, а дел все больше. Доставайте из шкафа свой костюм супергероя, и вперед к завоеванию вершин. Вот только все же заключение новых договоров и контрактов лучше перенести – партнеры могут не понять ваш костюм. А если серьезно – с самого утра запишите все дела, которые должны сегодня сделать, и уже к вечеру будете гордиться собой, зачеркивая все, что успели.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Скорпион
Скорпион
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 декабря 2020 года, для Скорпиона

Сегодня легко сможете реализовать то, что запланировали. А все почему? Потому что перестанете отвлекаться на мелочи, отключите оповещения и не будете заходить в соцсети каждые 5 минут. Постарайтесь обязательно себя чем-нибудь порадовать – вас это воодушевит на свершение больших дел!

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Стрелец
Стрелец
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 декабря 2020 года, для Стрельца

В детстве родители очень хотели, чтобы их дети не попали под плохое влияние. Вот сегодня именно такой день, когда такое влияние на вас будут оказывать со всех сторон. Чтобы не оказаться в плохом месте и с неправильными людьми, научитесь говорить нет и делайте сегодня только то, что вам хочется. Любое давление пресекайте на корню. И вообще – научитесь это делать каждый день, так живется гораздо легче.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 декабря 2020 года, для Козерога

Идеально спокойный день вас ждет сегодня, дорогие Козероги! Вы будете нежными, милыми, умиротворенными и притягательными. К вам будут тянуться люди и просить совета. Но от них все же лучше отказаться, ведь так вы отдаете свою энергию. Поэтому травяные чаи, аромасвечи, спокойная музыка и медитации станут замечательным завершением дня.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Водолей
Водолей
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 декабря 2020 года, для Водолея

Сегодня вы можете быть не в духе, что сильно повлияет на вашу работоспособность. Поэтому лучше перестать злиться и взять себя в руки, чтобы обрести уверенность и спокойствие. А еще, чтобы не испортить отношения с любимым человеком, которого вы будете сегодня постоянно раздражать. Прогуляйтесь на свежем воздухе – это поможет вам обрести спокойствие.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Рыбы
Рыбы
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 декабря 2020 года, для Рыб

Сосредоточьтесь сегодня на профессиональных делах, которые у вас будут получаться идеально. Все успеете и покажете начальству, на что вы способны. Легко добьетесь поставленных целей и будете чувствовать себя победителем. Отличное чувство стоит закрепить бокальчиком игристого.

Чувство стиля зависит от знака зодиака – смотрите видео:

Ранее мы рассказывали о главном цвете 2021 года: в чем встречать Новый год Быка.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Гороскоп на 2021 год для знака Рыбы: вам придется пожертвовать карьерой ради семьи Восточный гороскоп на 2021 год Быка для всех знаков по годам Гороскоп на 2021 год для знака Водолей: любимое дело принесет удовольствие Пальцем в небо. Что обещали астрологи Украине и миру в 2020 году
гороскоп астрология знаки зодиака гороскоп на сегодня
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Коронавирусная инфекция или грипп: что нужно знать?
Коронавирусная инфекция или грипп: что нужно знать?
Серябкина вышла замуж за мужчину, который моложе ее. Фото
Серябкина вышла замуж за мужчину, который моложе ее. Фото
Sony видалила Cyberpunk 2077 через скарги гравців
Sony видалила Cyberpunk 2077 через скарги гравців
Под Черниговом во время съемок шоу обворовали Лесю Никитюк
Под Черниговом во время съемок шоу обворовали Лесю Никитюк

Популярные статьи

Вчера, 17:40Food

Греческий салат: польза и секреты приготовления

Вчера, 13:14Шоу-бизнес

Меган Маркл заметили с округлившимся животом в объемной кофте: фото

Вчера, 11:36Стиль

Что подарить маме на Новый год 2021: пять небанальных идей

Вчера, 11:14Food

Как приготовить новогодний салат оливье: 8 рецептов на любой вкус

Вчера, 08:10Events

Именины Анны 22 декабря: поздравления с днем ангела в стихах и прозе

Вчера, 06:10Fun

С днем ангела Анны: красивые открытки и поздравления в стихах

Вчера, 04:20Fun

День святой Анны: история, традиции и приметы праздника

21 декабряАфиша

Где покататься на коньках в Киеве зимой 2020-2021 – список локаций

21 декабряFood

Как приготовить тушеную квашеную капусту

21 декабряEvents

Восточный гороскоп на 2021 год Быка для всех знаков по годам

21 декабряEvents

День зимнего солнцестояния-2020: обряды, ритуалы и приметы

21 декабряFood

Что приготовить на католическое Рождество: ТОП-5 рецептов

21 декабряFun

Сегодня день зимнего солнцестояния-2020: что нельзя делать

20 декабряШоу-бизнес

"Ну ты, Мишина, и...": Полякова резко высказалась о финале "Холостячки"

20 декабряFood

Что готовят на Рождество в Европе: три рецепта праздничной выпечки

20 декабряШоу-бизнес

Коллаборация года: Пономарев записал колядку с Кароль, Дзидзьо, Билык и Скрипкой

Новости партнеров

Імунітет від коронавірусу захищає від повторного зараження
Імунітет від коронавірусу захищає від повторного зараження
Несподівані висновки щодо ризику для лікарів підхопити COVID-19
Несподівані висновки щодо ризику для лікарів підхопити COVID-19
ВОЗ не рекомендует носить респираторы с клапанами
ВОЗ не рекомендует носить респираторы с клапанами
Певица GARZA представила mood video на песню Пульс
Певица GARZA представила mood video на песню Пульс
ВОЗ не рекомендует носить респираторы с клапанами
ВОЗ не рекомендует носить респираторы с клапанами
DZIDZIO презентовал новый клип на песню Зимова казка
DZIDZIO презентовал новый клип на песню Зимова казка
Імунітет від коронавірусу захищає від повторного зараження
Імунітет від коронавірусу захищає від повторного зараження
Несподівані висновки щодо ризику для лікарів підхопити COVID-19
Несподівані висновки щодо ризику для лікарів підхопити COVID-19

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять