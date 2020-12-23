Гороскоп на сегодня 23 декабря: Весам нужно доставать костюм супергероя, а Скорпионам – не отвлекаться на соцсети

Астрологический прогноз на 23 декабря для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на среду, 23 декабря 2020 года. Вас ждет сегодня интересный и активный день. Можете планировать различные дела, которые потребуют от вас большой эмоциональной отдачи. Сейчас вы с ними легко справитесь.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 декабря 2020 года, для Овна

Хороший, нет, очень хороший вас ждет период, когда все дела будут приносить не только пользу и материальное обеспечение, а и удовольствие. А, как известно, такую работу делать приятнее. Вечером не упустите возможности осчастливить любимого человека и дать или подарить ему то, что он так давно хотел.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 декабря 2020 года, для Тельца

Старайтесь сегодня унять своего внутреннего зануду и начать работать на результат со всем позитивом и правильным настроем. Мало того, что вы начнете притягивать к себе людей, так еще и сами начнете получать удовольствие от общения. Интересно, что среди новых знакомых окажется именно тот человек, который станет важной частью вашей жизни.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 декабря 2020 года, для Близнецов

День осознания себя и своих потребностей. Вы легко справитесь со всеми неурядицами, если будете четко понимать чего хотите от жизни и от себя. Избегайте большого скопления людей: во-первых, коронавирус, а во-вторых, вам нужно уединиться в своих мыслях, чтобы понять себя.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 декабря 2020 года, для Рака

День сегодня будет очень спокойным и уравновешенным. Вы будете чувствовать свою силу, но не станете ее использовать, а начнете аккумулировать. И это очень правильно, ведь конец года вас ждет очень насыщенный. Найдите время для медитации или дыхательных упражнений.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 декабря 2020 года, для Льва

Вы четко реагируете на то, что происходит вокруг, и легко ориентируетесь в пространстве. Вот только у вас не хватает сил идти вперед, чтобы достичь большего. Новые технологии, различные гаджеты, программы – это все необходимо вам сейчас, чтобы активизировать свой мозг и не отставать.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 декабря 2020 года, для Девы

Не стоит мечтать о каких-то нереальных вещах – например, о том, что завтра вы полетите на Багамские острова и переждете там будущий локдаун. Мечтать полезно и хорошо, но сейчас вам необходимы реальные цели, мечты и достижения. Только так вы будете ощущать себя наполненным, а не опустошенным из-за того, что не на острове.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 декабря 2020 года, для Весов

Под конец года вашей энергии все меньше, а дел все больше. Доставайте из шкафа свой костюм супергероя, и вперед к завоеванию вершин. Вот только все же заключение новых договоров и контрактов лучше перенести – партнеры могут не понять ваш костюм. А если серьезно – с самого утра запишите все дела, которые должны сегодня сделать, и уже к вечеру будете гордиться собой, зачеркивая все, что успели.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Скорпион Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 декабря 2020 года, для Скорпиона

Сегодня легко сможете реализовать то, что запланировали. А все почему? Потому что перестанете отвлекаться на мелочи, отключите оповещения и не будете заходить в соцсети каждые 5 минут. Постарайтесь обязательно себя чем-нибудь порадовать – вас это воодушевит на свершение больших дел!

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Стрелец Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 декабря 2020 года, для Стрельца

В детстве родители очень хотели, чтобы их дети не попали под плохое влияние. Вот сегодня именно такой день, когда такое влияние на вас будут оказывать со всех сторон. Чтобы не оказаться в плохом месте и с неправильными людьми, научитесь говорить нет и делайте сегодня только то, что вам хочется. Любое давление пресекайте на корню. И вообще – научитесь это делать каждый день, так живется гораздо легче.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 декабря 2020 года, для Козерога

Идеально спокойный день вас ждет сегодня, дорогие Козероги! Вы будете нежными, милыми, умиротворенными и притягательными. К вам будут тянуться люди и просить совета. Но от них все же лучше отказаться, ведь так вы отдаете свою энергию. Поэтому травяные чаи, аромасвечи, спокойная музыка и медитации станут замечательным завершением дня.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Водолей Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 декабря 2020 года, для Водолея

Сегодня вы можете быть не в духе, что сильно повлияет на вашу работоспособность. Поэтому лучше перестать злиться и взять себя в руки, чтобы обрести уверенность и спокойствие. А еще, чтобы не испортить отношения с любимым человеком, которого вы будете сегодня постоянно раздражать. Прогуляйтесь на свежем воздухе – это поможет вам обрести спокойствие.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Рыбы Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 декабря 2020 года, для Рыб

Сосредоточьтесь сегодня на профессиональных делах, которые у вас будут получаться идеально. Все успеете и покажете начальству, на что вы способны. Легко добьетесь поставленных целей и будете чувствовать себя победителем. Отличное чувство стоит закрепить бокальчиком игристого.

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