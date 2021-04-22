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Гороскоп на сегодня 22 апреля для всех знаков зодиака: Львы, получите звание супермена!

Сегодня, 05:35

Астрологический прогноз на 22 апреля для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на четверг, 22 апреля 2021 года. День не для всех сложится идеально, а для некоторых – даже не очень хорошо. Но ныть и возмущаться нет смысла, хоть и очень хочется. Не печальтесь – все наладится уже завтра. А сейчас лучше порадуйте своих близких и себя просто так чем-то приятным! И если есть повод порадовать своих близких – выберите им презент из нашего календаря подарков на апрель.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 апреля 2021 года, для Овна

Сегодня вы будете не в духе, и настроение будет, мягко говоря, такое себе. От этого желания что-то делать нет, появляется раздражение и "ой, все". Не насилуйте себя работой и общением – возьмите тайм-аут и выдохните.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 апреля 2021 года, для Тельца

Сегодня от вашего настроения будет зависеть настроение вашей семьи и окружения. Контролируйте свои слова и действия, чтобы потом ни о чем не пожалеть. Займитесь тем, что дарит вам положительные эмоции, найдите свою отдушину.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 апреля 2021 года, для Близнецов

Вы можете получить сегодня неожиданное признание или известие, которое взбудоражит. Сильные эмоции могут полностью овладеть вами, поэтому постарайтесь держать себя в руках. Осторожность и взвешенность в общении пойдут вам на пользу.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 апреля 2021 года, для Рака

Этот день станет для вас радостным и счастливым, как только вы откроете утром глаза. Не отказывайтесь от помощи и участия друзей – она будет кстати. Во второй половине дня можете получить неприятные новости, но паниковать не стоит. Все очень быстро наладится.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 апреля 2021 года, для Льва

День идеально подходит для того, чтобы начинать новые дела, проекты, связанные с благотворительностью и помощью родным. Вы получите звание супермена и лучшего родственника года.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 апреля 2021 года, для Девы

Ну как-то непросто вам сегодня все будет даваться. С рук будет все падать, сделки – срываться, а настроение упадет ниже плинтуса. Не унывайте, а просто залягте на дно – ничего не делайте, никому ничего не обещайте и устройте выходной!

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 апреля 2021 года, для Весов

Вас ждет напряженка, поэтому постарайтесь не концентрироваться на негативе, а переключайтесь на позитив. Окружите себя адекватными людьми, беритесь только за проверенные проекты, и будет вам счастье.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 апреля 2021 года, для Скорпиона

С самого утра день будет идти не так, как вы себе запланировали. Но не стоит расстраиваться, ведь все будет еще лучше, чем намечалось. Вечер проведите с любимым человеком, а если такого нет – самое время с кем-то познакомиться!

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 апреля 2021 года, для Стрельца

Внимательность и осмотрительность станут залогом успеха в любом вашем начинании сегодня. Не растрачивайте себя на мелочи – беритесь только за масштабные дела, которые принесут вам успех и удовлетворение. Но принятие важных решений лучше перенести на другой день.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 апреля 2021 года, для Козерога

Не лучший день для тех, кто хочет проявить свои амбиции. Сдержанность и тактичность – то, что вам сегодня доктор прописал. А вот от лекарств и алкоголя на сегодня лучше все же отказаться!

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 апреля 2021 года, для Водолея

Вас ждут перемены, и они точно будут приятными. Они могут быть связаны с детьми, творчеством, личным успехом или отношениями. Лучшее решение принятое сегодня – начать реализовывать то, что вы себе запланировали.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 апреля 2021 года, для Рыб

День будет странным, но точно не плохим. Не настраивайте себя на негатив, за новые дела не беритесь, а к новым знакомствам будьте спокойнее. Вечером с семьей посмотрите хороший фильм или устройте небольшое застолье с душевными разговорами. Это сейчас то, что вам нужно!

Звездный гороскоп на 2021 год для каждого знака зодиака – смотрите видео:

Видео: Сегодня

Тем временем мы выяснили, какие самые верные мужья по знаку зодиака.

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Источник: Сегодня
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