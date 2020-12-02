Гороскоп на сегодня 2 декабря: Ракам нельзя тупить, а Львам стоит передохнуть

Астрологический прогноз на 2 декабря для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на среду, 2 декабря 2020 года. День будет насыщен разными встречами, знакомствами и вопросами, связанными с карьерой. Будьте терпимее и старайтесь избегать стресса, тогда у вас все получится.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 2 декабря 2020 года, для Овна

Что-то пойдет не так в вашей борьбе за первенство, как в рабочих делах, так и в любовных. Но отчаиваться не стоит, ведь это все временно. Впереди у вас много работы, а вы ее любите и получите традиционно хорошие результаты. Старайтесь быть проще!

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 2 декабря 2020 года, для Тельца

Сегодня вы легко сможете добиться хороших результатов в работе, просчитав все на пару шагов вперед. И не удивляйтесь потом, что все запланированное на день, вы сможете реализовать уже до обеда. Вторую же половину дня посвятите себе – эгоистично почитайте книгу за чашечкой кофе, сходите на шопинг или массаж. Вам понравится!

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 2 декабря 2020 года, для Близнецов

Вам сегодня нужен хороший заряд бодрости, волшебный пендель или новая батарейка. А все потому, что вы будете очень ленивыми и апатичными. Берем себя в руки, Близнецы, и целенаправленно движемся к своей цели. Пусть маленькими шажками, но пора уже выбираться из своей ракушки.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 2 декабря 2020 года, для Рака

Некогда расслабляться, зевать и тупить. Важно быстро собрать все силы в кулак и начать двигаться: в работе придерживаться дедлайнов, в отношениях – обещанного. И обязательно находить время для своих увлечений: посмотреть наконец новый сезон "Короны" или прочесть книгу "Сам себе финансист" и привести свой бюджет в порядок.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 2 декабря 2020 года, для Льва

У вас могут возникнуть некоторые преграды на пути к достижению грандиозной цели по работе. Вас это может даже вогнать в ступор. Но не стоит ломать головой стены, лучше остановитесь и передохните. А еще лучше – идите домой и наведите порядок в гардеробе. Это здорово помогает разгрузить мозг.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 2 декабря 2020 года, для Девы

Вы будете довольны собой и тем, что делаете. Не пропустите ни одного зеркала или витрины, чтобы не полюбоваться собой. И это даже не удивительно, ведь вы будете хороши собой. Наслаждайтесь восторженными взглядами и сделайте хороший снимок для соцсети, может сможете начать блогерскую карьеру.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 2 декабря 2020 года, для Весов

Вот вы сегодня будете напористыми в решении дел и очень настойчивыми, а лучше умерить свой пыл. Вы же не хотите, чтобы вас начали бояться? Улыбались когда последний раз, помните? Будьте сегодня дружелюбнее, и все у вас получится.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 2 декабря 2020 года, для Скорпиона

Вжух! Слышите, как ваша карьера взлетает? Ага, пора собирать плоды своей кропотливой работы, которая приносила недосыпанные ночи и тратила ваши нервные клетки. Принимайте комплименты и похвалу, ведь вы это заслужили. Шумная вечеринка вечером лишней не будет.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 2 декабря 2020 года, для Стрельца

Сегодня вы почувствуете себя слишком умным, слишком старым, очень ленивым и неимоверно несчастным. Вы давайте берите себя в руки и избавляйтесь от этих пагубных мыслей. Если сами не можете – обратитесь к психологу, чтобы это не переросло в депрессию.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 2 декабря 2020 года, для Козерога

Сегодня вам нужно успеть сделать все! Посетить важные мероприятия во всей красе, сделать важные звонки по работе, и самое главное – выделить вечер для любимого человека. Он так соскучился по вам, что вы почувствуете это, как только покажетесь ему на глаза. Приятный вечер вам обеспечен!

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 2 декабря 2020 года, для Водолея

Ваша жизнь набрала больших оборотов и теперь просто некогда грустить, нудиться и печалиться. Ура, вы ведь этого и добивались! Тяжело сначала будет, захочется выпить стакан водки вместо кофе, но вы держитесь. Как только втянитесь и поймете, что и как делается – все станет гораздо лучше и интереснее.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 2 декабря 2020 года, для Рыбы

Не стоит хвататься сегодня за новые проекты и стараться все успеть сделать одновременно. Во-первых, вы выдохнетесь слишком быстро и во-вторых, эта работа от вас никуда не убежит – стоящий проект вас дождется. Лучше переключите внимание на себя и сделайте то, что так любите, например, массаж.

Чем занимаются звездные астрологи – смотрите видео:

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

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