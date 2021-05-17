Гороскоп на сегодня 17 мая для всех знаков зодиака: Раки, вы будете обаяшками – пользуйтесь этим!

Астрологический прогноз на 17 мая для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Астрологи дали прогноз на понедельник, 17 мая 2021 года. Понедельник будет не очень простым, но вешать нос точно не стоит. Берите себя в руки и эмоции под контроль, а еще лучше – устройте себе выходной, чтобы перезагрузить свой мозг. Ну а если настроение у вас так себе, то поднять его можно с помощью презентов и сюрпризов. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники мая.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 мая 2021 года, для Овна

Размолвки в личной жизни могут негативно повлиять на ваши заработки. Поэтому постарайтесь для начала разобраться с вашим партнером и решить все вопросы, а только потом приступать к работе. Вечер будет насыщен общением!

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 мая 2021 года, для Тельца

Все ваши планы будут реализовываться очень медленно и не всегда удачно. Не стоит вешать нос и отчаиваться – впереди у вас много важных дел. Этот слегка невезучий период просто нужно пережить – и все наладится!

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 мая 2021 года, для Близнецов

Вы будете сегодня живчиками, а от этого и настроение будет на высоте. Используйте этот период с пользой и получите не только хороший результат, но и удовлетворение. Все свободное время обязательно посвятите детям!

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 мая 2021 года, для Рака

Вы будете обаяшкой и очень привлекательным в глазах противоположного пола. Наслаждайтесь вниманием и просто получайте удовольствие от жизни. К слову, звезды советуют проявить свои интеллектуальные способности – они действуют на людей, как магнит!

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 мая 2021 года, для Льва

Понедельник начнется не стой ноги для решения серьезных рабочих дел. Лучше перенести на другой день заключение договоров и важные переговоры. Во второй половине дня возможен конфликт – держите эмоции под контролем!

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 мая 2021 года, для Девы

Если хотите жить в достатке и благополучии, будьте более бережливыми и экономными. В первой половине дня можете легко решать любые рабочие вопросы, а вот вечер подойдет для расслабления и отдыха.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 мая 2021 года, для Весов

Любое важное дело касательно вашей работы будет вам по плечу. А во второй половине дня активизируются все ваши творческие способности и вам захочется достать из закромов свое вязание, рисование или что вы там любите делать, и творить. Не сдерживайте себя!

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 мая 2021 года, для Скорпиона

Сегодня намечается мощный энергетический день, когда вам будут под силу любые дела – как рабочие, так и личные. Можете столкнуться с проблемами лишь в плане здоровья, но и тут важно просто вовремя обратиться за помощью к специалисту – и все быстро решится.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 мая 2021 года, для Стрельца

Обстоятельства сложатся так, что день у вас начнется так себе. Все будет валиться с рук, на работе и дома будут все чем-то недовольны, а вам все наскучит и захочется куда-то сбежать. Не сдерживайте себя и возьмите выходной – проведите его в единении на природе.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 мая 2021 года, для Козерога

Сегодня нельзя поддаваться уговорам, если вам чего-то правда сильно не хочется. Не принимайте никаких важных решений – лучше просто наблюдайте и продумывайте в голове план. Звезды настоятельно рекомендуют не торопиться сегодня.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 мая 2021 года, для Водолея

Сегодня вы можете покорить любую вершину, а договоренности в этот день существенно улучшат ваше материальное положение. В отношениях с близкими проявите врожденную честность и порядочность.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 мая 2021 года, для Рыб

Не лучшее время для новых знакомств и активностей в сфере общения. Сегодня вообще лучше больше времени проводить наедине. Сходите на прогулку в парк, устройте пробежку или велопрогулку. Избегайте любых провокаций и выяснений отношений.

Звездный гороскоп на 2021 год для каждого знака зодиака – смотрите видео:

Видео: Сегодня

Ранее мы публиковали общий гороскоп на май 2021 года для всех знаков зодиака.

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