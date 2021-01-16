Гороскоп на сегодня 16 января: Весы будут решалой, а Скорпионы будут злиться

Астрологический прогноз на 16 января для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на субботу, 16 января 2021 года. День будет насыщен разными встречами, знакомствами и вопросами, связанными с карьерой. Будьте терпимее и старайтесь избегать стресса, тогда у вас все получится. А во второй половине дня устраивайте вечеринку и не стесняйтесь отдохнуть как следует!

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 января 2021 года, для Овна

Любое дело, за которое вы сегодня возьметесь, принесет вам успех. Главное правило дня – не сидеть, сложа руки! Вы можете заняться творчеством, физической работой или домашними вопросами и везде достигнете успеха.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 января 2021 года, для Тельца

Сегодня вам нужно позаботиться о своем психическом здоровье. Старайтесь меньше работать физически и больше времени отдыхать, заниматься собой, дыхательными практиками и чтением. С деньгами нужно быть более сдержанными – не вкладывайте их в сомнительные проекты.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 января 2021 года, для Близнецов

Сегодня вы можете достичь успеха в том деле, которое давно планировали, но до него руки никак не доходили. Не рассказывайте свои секреты чужим и малознакомым людям – может произойти утечка важной информации. Одиноких Близнецов сегодня поджидает интересное знакомство.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 января 2021 года, для Рака

Не нужно сегодня идти на риск или заниматься делами даже с малейшей долей махинаций. Мало того, что вы потеряете деньги, так можете попасть еще и в плохую компанию. А родители еще с детства говорили, что с плохими людьми дружить нельзя! Вечер проведите в кругу семьи.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 января 2021 года, для Льва

Не беритесь сегодня за новые проекты, а лучше завершите все, что начали ранее. В первой половине дня не стоит заводить знакомства, а вот во второй – наоборот, будьте открытыми и идите на контакт. Так вы сможете познакомиться с очень перспективным человеком.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 января 2021 года, для Девы

Сегодня вам противопоказано слишком сильно усердствовать на работе, рваться всех опередить и выглядеть лучше в глазах окружающих. Успокойтесь и начните легче ко всему относиться – увидите, как вам от этого станет легко и радостно на душе! Вечером страсть и романтика будут вашими верными попутчиками.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 января 2021 года, для Весов

Сегодня вы будете настоящим решалой и сможете легко решить любой вопрос. Деньгами швыряться в разные стороны пока не стоит, сейчас время их собирать. И, к слову, время-то это очень удачное! Поэтому просто делайте то, что у вас хорошо получается, и про свои планы помалкивайте!

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 января 2021 года, для Скорпиона

Сегодня вам придется немного понервничать и позлиться, но это все временное явление, поэтому постарайтесь просто в момент эмоционального пика быть подальше от людей. Информацию, которую сегодня получите – обязательно проверяйте! И сами при этом лучше помалкивайте, иначе утечки ваших идей не избежать.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 января 2021 года, для Стрельца

Не пытайтесь угнаться за всем и сразу, лучше постарайтесь проанализировать, чего именно вам хочется и тогда отправляться в путь дорогу! Общаясь с новыми людьми, будьте осторожнее и спокойнее – вы легко завяжите отношения с хорошими людьми. Вечером постарайтесь расслабиться своим любимым способом.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 января 2021 года, для Козерога

Ну просто идеальное время для начала какого-то проекта, дела, увлечения. Причем это может быть любая сфера, вы ведь так многогранны. Но во второй половине дня вы все же перейдите от мечтаний к действиям и тогда сможете рассчитывать на успех.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 января 2021 года, для Водолея

Вам, как и Козерогам, можно легко браться за новое дело. Любое ваше начинание в работе доставит вам удовольствие – пробуйте, действуйте! А вот в отношениях с семьей хитрить не стоит – вас быстро выведут на чистую воду.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 января 2021 года, для Рыб

Вы сегодня будете чувствовать себя всесильными из-за избытка энергии и мотивации. Старайтесь проще смотреть на вещи, которые вас окружают, тогда получите спокойствие и умиротворенность. Вечер с книгой, бокалом любимого вина и под ароматы свечи станет лучшим подарком.

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