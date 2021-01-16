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Гороскоп на сьогодні 16 січня: Терези будуть рішалами, а Скорпіони будуть злитися

Сьогодні, 05:30

Астрологічний прогноз на 16 січня для всіх знаків зодіаку

Астрологи дали прогноз на суботу, 16 січня 2021 року. День буде насичений різними зустрічами, знайомствами і питаннями, пов'язаними з кар'єрою. Будьте терпимішими і намагайтеся уникати стресу, тоді у вас все вийде. А в другій половині дня влаштовуйте вечірку і не соромтеся відпочити як слід!

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 16 січня 2021 року, для Овна

Будь-яка справа, за яке ви сьогодні візьметеся, принесе вам успіх. Головне правило дня – не сидіти, склавши руки! Ви можете зайнятися творчістю, фізичною роботою або домашніми питаннями і всюди досягнете успіху.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 16 січня 2021 року, для Тельця

Сьогодні вам потрібно подбати про своє психічне здоров'я. Намагайтеся менше працювати фізично і більше часу відпочивати, займатися собою, дихальними практиками і читанням. З грошима потрібно бути більш стриманими – не вкладати їх у сумнівні проєкти.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 16 січня 2021 року, для Близнюків

Сьогодні ви можете досягти успіху в тій справі, яку давно планували, але до нього руки ніяк не доходили. Не розказуйте свої секрети чужим і малознайомим людям – може статися витік важливої інформації. На самотніх Близнюків сьогодні чекає цікаве знайомство.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 16 січня 2021 року, для Рака

Не потрібно сьогодні йти на ризик або займатися справами навіть із найменшою часткою махінацій. Мало того, що ви втратите гроші, так можете потрапити ще і в погану компанію. А батьки ще з дитинства говорили, що з поганими людьми дружити не можна! Вечір проведіть у колі сім'ї.

Лев (23 липня – 21 серпня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 16 січня 2021 року, для Лева

Не беріться сьогодні за нові проекти, а краще завершите всі, що почали раніше. У першій половині дня не варто заводити знайомства, а ось у другій – навпаки, будьте відкритими і йдіть на контакт. Так ви зможете познайомитися з дуже перспективною людиною.

Діва (22 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 16 січня 2021 року, для Діви

Сьогодні вам протипоказано занадто сильно старатися на роботі, рватися всіх випередити і виглядати краще в очах оточуючих. Заспокойтеся і почніть легше до всього ставитися – побачите, як вам від цього стане легко і радісно на душі! Увечері пристрасть і романтика будуть вашими вірними супутниками.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 16 січня 2021 року, для Терезів

Сьогодні ви будете справжнім рішалами і зможете легко вирішити будь-яке питання. Грошима кидатися в різні боки поки не варто, зараз час їх збирати. І, до речі, час-то це дуже вдале! Тому просто робіть те, що у вас добре виходить, і про свої плани мовчіть!

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 16 січня 2021 року, для Скорпіона

Сьогодні вам доведеться трохи понервувати і позлитися, але це все тимчасове явище, тому постарайтеся просто в момент емоційного піку бути подалі від людей. Інформацію, яку сьогодні отримаєте – обов'язково перевіряйте! І самі при цьому краще мовчіть, інакше витоку ваших ідей не уникнути.

Стрілець (23 листопада – 22 грудня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 16 січня 2021 року, для Стрільця

Не намагайтеся встигнути за всім і відразу, краще постарайтеся проаналізувати, чого саме вам хочеться і тоді вирушати в дорогу дорогу! Спілкуючись з новими людьми, будьте обережнішими і спокійнішими – ви легко зав'яжете взаємини з хорошими людьми. Увечері постарайтеся розслабитися своїм улюбленим способом.

Козеріг (23 грудня – 20 січня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 16 січня 2021 року, для Козерога

Ну просто ідеальний час для початку якогось проєкту, справи, захоплення. Причому це може бути будь-яка сфера, ви ж такі багатогранні. Але в другій половині дня ви все ж перейдіть від мрій до дій і тоді зможете розраховувати на успіх.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 16 січня 2021 року для Водолія

Вам, як і Козерогам, можна легко братися за нову справу. Будь-яке ваше починання в роботі доставить вам задоволення – пробуйте, дійте! А от у взаєминах із родиною хитрувати не варто – вас швидко виведуть на чисту воду.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 16 січня 2021 року для Риб

Ви сьогодні будете відчувати себе всесильними через надлишок енергії і мотивації. Намагайтеся простіше дивитися на речі, які вас оточують, тоді отримаєте спокій і умиротворення. Вечір із книгою, келихом улюбленого вина і під аромати свічки стане найкращим подарунком.

Гороскоп на рік Бика – дивіться відео:

Відео: Сьогодні

Читайте також гороскоп на 2021 рік для знака Риби: вам доведеться пожертвувати кар'єрою заради сім'ї.

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