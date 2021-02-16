Гороскоп на сегодня 16 февраля: Ракам нужно контролировать себя, а Львам перестать питать иллюзии

Астрологический прогноз на 16 февраля для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на вторник, 16 февраля 2021 года. День будет насыщен разными встречами, знакомствами и вопросами, связанными с карьерой. Но будьте терпимее, старайтесь избегать стресса и не влезайте в конфликты, если не хотите потом просить прощения. Вечером найдите время для себя!

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 февраля 2021 года, для Овна

Сегодня вы будете полны различных противоречий, поэтому вам сложно будет совладать со своими эмоциями. Старайтесь не решать очень серьезные дела, чтобы не понести потом серьезные убытки. Противопоказано расслабляться, лениться и сердиться. Вечером займитесь планированием дел.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 февраля 2021 года, для Тельца

В вашей жизни сегодня могут произойти изменения, которые станут для вас настоящей неожиданностью. Не стоит успокаиваться и откладывать решение проблем на завтра – не будьте тряпкой и возьмите ответственность за свою жизнь на себя!

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 февраля 2021 года, для Близнецов

Нельзя сегодня браться за дела, которые несут в себе разрушающую энергию. Иначе к обеду вы уже будете чувствовать себя выжатым лимоном и уставшим от жизни человеком. А до выходных еще далеко! Распределяйте свою энергию правильно, и тогда сможете добиться в жизни лучшего!

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 февраля 2021 года, для Рака

Сегодня у вас возникнут разногласия в отношениях с близкими. Вам захочется отстраниться от них и исключить любое общение. Главное – контролируйте себя, чтобы не наговорить глупостей. А все остальное наладится очень скоро, и вас попустит. Вечер в одиночестве сделает вас счастливее!

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 февраля 2021 года, для Льва

Вы можете сегодня стать успешнее и богаче, если не упустите такой шанс. Старайтесь не ныть и никому ни на что не жаловаться, и будет вам счастье. Но и мгновенных результатов ждать не нужно – для всего необходимо время! Романтические встречи могут разочароваться вас – будьте осторожны и не питайте иллюзии.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 февраля 2021 года, для Девы

Чтобы достичь хороших результатов на работе, вам непременно нужно прислушиваться к себе и своей интуиции. Это поможет вам стать лучшей версией себя! Но отстаивать свой авторитет нужно не только на работе, а и дома. Будьте тверды в своих намерениях. Деньги тратить нужно с умом или лучше вовсе отказаться от трат.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 февраля 2021 года, для Весов

Сегодня вы почувствуете, что вам просто необходимы перемены в жизни. И это правильно! Начинайте с гардероба – верный путь очистить свое пространство – выбросить весь хлам и ненужные вещи. Дальше перебирайтесь в свои дела и отношения. Вам нужна чистота и свободное пространство!

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 февраля 2021 года, для Скорпиона

Сегодня вы можете смело заниматься любыми рабочими делами – сложными, срочными и даже неинтересными. А все почему? Потому что вам сегодня будет все под силу! Не ленитесь и не пытайтесь спасовать перед поставленными задачами, и будет вам счастье!

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 февраля 2021 года, для Стрельца

Сегодня первое и самое главное, что вам нужно сделать – позаботиться о своем финансовом благополучии. Нельзя никого обманывать и участвовать в каких-то махинациях. Иначе точно останетесь без денег, да еще и с долгами. Оно вам надо? Берегите нервную систему и избегайте стресса!

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 февраля 2021 года, для Козерога

Сегодня вам могут поступить интересные предложения по работе, которые способны сделать вас богаче и успешнее. Звезды рекомендуют быть осторожными при заключении финансовых сделок и в проведении различных переговоров. Избегайте стресса и пытайтесь быть спокойнее – медитация и дыхательные практики вам в помощь!

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 февраля 2021 года, для Водолея

Не поддавайтесь негативным эмоциям – они могут привнести в вашу жизнь сумятицу и недоразумения. Когда вы никого не понимаете, вас все раздражают и начинаются проблемы как на работе, так и в личной жизни. Для этого нужно остановиться и проанализировать то, что вы делаете. Сделать выводы и начать мыслить позитивно!

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 февраля 2021 года, для Рыб

Сегодня вы можете поддаться фантазиям и эмоциональному всплеску. Это приведет к активизации творческих способностей и искушениям. Будьте аккуратнее со вторыми – они могут здорово вам насолить. Старайтесь проверить все свои идеи логикой и трезвым расчетом.

Астрологический гороскоп на 2021 год – смотрите видео:

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