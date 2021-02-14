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Гороскоп на неделю 14-20 февраля: все знаки зодиака

Сегодня, 07:17

Астрологический прогноз на 14-20 февраля для всех знаков зодиака

Неделя начнется активно и эмоционально для многих знаков зодиака. Хотя в некоторых случаях такой настрой поможет одним махом избавиться от мучавшей проблемы или связей. Но все-таки выдержка и самоконтроль вам не помешает.

Гороскоп на неделю
Гороскоп на неделю
Фото: Unsplash

А вот к концу недели напряжение заметно спадет, люди станут более добродушными, спокойными и позитивными, готовыми прийти на помощь или же дать дельный совет.

Гороскоп на неделю 14-20 февраля для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля)
Овен (21 марта – 20 апреля)
Фото: Сегодня

На следующей неделе представителей знака Овен посетят энтузиазм, изобретательность и трудолюбие. За это судьба наградит вас многочисленными подарками в различных сферах – как в любви, так и в рабочих вопросах. Во вторник не распыляйтесь по пустякам, направьте свою энергию в приоритетное русло. А выходные лучше посвятить исключительно себе.

Гороскоп на неделю 14-20 февраля для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая)
Телец (21 апреля – 21 мая)
Фото: Сегодня

Для Тельцов наступает период, когда вам необходимо тщательно контролировать свои эмоции и разговоры, чтобы избежать бесполезных разборок и нервотрепки. В середине недели в пылу необдуманных действий вы будете способны перегнуть палку, даже если окажетесь не правы. Возможно осложнение старых болезней и развитие новых – не пропустите сигналы организма.

Гороскоп на неделю 14-20 февраля для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Близнецы (22 мая – 21 июня)
Фото: Сегодня

Первый день рабочей недели – сложный период для Близнецов, в отличие от остальных будней. Тем не менее, ваша легкость в общении и способность находить общий язык с людьми принесет вам успех. Не стесняйтесь помогать и советовать тем, кто нуждается в подсказке – доброе дело вернется сторицей. Но и сами не игнорируйте чей-то полезный совет, особенно в среду.

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Гороскоп на неделю 14-20 февраля для Рака

Рак (22 июня – 22 июля)
Рак (22 июня – 22 июля)
Фото: Сегодня

На следующей неделе у Раков наблюдаются сложности на работе и общий спад активности. Возможно, вам требуется передышка. Наберись терпения и старайтесь меньше делиться с коллегами своими планами, а также не критикуйте руководство. Незначительные, на первый взгляд, разногласия в личных отношениях в пятницу могут повлечь серьезные проблемы.

Гороскоп на неделю 14-20 февраля для Льва

Лев (23 июля – 21 августа)
Лев (23 июля – 21 августа)
Фото: Сегодня

Для Львов следующая неделя будет достаточно успешной. Вам понадобится лишь минимум усилий для воплощения своих желаний. Все остальное будет идти, как по накатанной. Вы как будто заранее знаете, в каком направлении следует двигаться, чтобы достичь наилучших результатов. Не забывайте о своей семье и делайте приятные комплименты.

Гороскоп на неделю 14-20 февраля для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября)
Дева (22 августа – 23 сентября)
Фото: Сегодня

В наступающей семидневке на Дев нахлынут хлопоты, связанные с проблемами семьи и близких. Вам следует запастись терпением, чтобы не срываться, прежде всего, на родных и любимых людях, ведь ни к чему хорошему это не приведет. Будьте последовательными и рассудительными. Из приятных новостей: вы не будете испытывать финансовых затруднений.

Гороскоп на неделю 14-20 февраля для Весов

Весы (24 сентября – 23 октября)
Весы (24 сентября – 23 октября)
Фото: Сегодня

Удачная неделя ждет Весов. Вы способны добиться полного взаимопонимания с окружающими людьми, благодаря чему и поставленные задачи решатся без проблем. В конце недели вас ждут новые знакомства, полные романтики. Старайтесь не раскрываться полностью перед малознакомыми людьми – за такое короткое время вы еще не успели их хорошенько изучить.

Гороскоп на неделю 14-20 февраля для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 23 ноября)
Скорпион (24 октября – 23 ноября)
Фото: Сегодня

Следующая неделя у Скорпионов будет посвящена преимущественно решению финансовых вопросов, во многом, вполне удачно. Если в четверг вы будете контролировать свои потребности и расходы, то серьезные денежные поступления не заставят себя долго ждать. Проявите щедрость к окружающим – она не останется незамеченной, а вас, как минимум, поблагодарят.

Гороскоп на неделю 14-20 февраля для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)
Стрелец (24 ноября – 22 декабря)
Фото: Сегодня

Для Стрельцов со следующей недели начинается благоприятный период, поэтому не откладывайте в долгий ящик приоритетные задачи и решение важных дел. Во вторник вы почувствуете прилив сил и сможете работать за десятерых. Ваши советы могут принести пользу окружающим. В середине недели сделайте передышку в своей бурной деятельности.

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Гороскоп на неделю 14-20 февраля для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января)
Козерог (23 декабря – 20 января)
Фото: Сегодня

На следующей неделе Козерогам необходимо проявить самодисциплину, выдержку и терпение. Вполне возможно, что награду за ваши тяжкие труды получит более предприимчивый коллега или конкурент. Не злитесь, а делайте выводы – где вы что-то упустили. От близких людей в этот период не стоит ждать поддержки. Зато выходные вы проведете так, как вам захочется.

Гороскоп на неделю 14-20 февраля для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля)
Водолей (21 января – 19 февраля)
Фото: Сегодня

У Водолеев на следующей неделе все складывается хорошо. В нужный момент у вас будет поддержка близких людей. Но вы и сами готовы помочь им, а потому в коллективе и в семье наблюдается полная гармония и взаимопонимание. В пятницу будьте готовы решать все накопившиеся вопросы в качестве главы – вам беспрекословно отдадут бразды правления.

Гороскоп на неделю 14-20 февраля для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Фото: Сегодня

На следующей неделе у Рыб много сил уйдет на решение рабочих вопросов. Несмотря на вашу работоспособность, начальство и сослуживцы будут склонны вас критиковать, часто незаслуженно. Такое эмоциональное напряжение может плохо сказаться и на семейных отношениях, поэтому наберитесь терпения. И поберегите здоровье.

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака.

Все подробности в спецтеме Гороскоп на неделю

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