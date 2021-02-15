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Гороскоп на сегодня 15 февраля: Водолеям нужно занять выжидательную позицию, а Рыбам – быть активнее

Сегодня, 05:05

Астрологический прогноз на 15 февраля для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на понедельник, 15 февраля 2021 года. День не будет слишком сложным, если вы сами не придумаете каких-то проблем. Решайте все вопросы быстро и доверяйте своей интуиции. Позаботьтесь о своем окружении и гоните нытиков прочь. Вечером обязательно расслабьтесь, и будет вам счастье!

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 15 февраля 2021 года, для Овна

Сегодняшний день не будет взрывом, бомбой, хлопушкой, но это все неважно. Вы захотите спокойствия, уюта и комфорта, а еще тишины и приятных эмоций. На вас это не похоже, но все бывает впервые. Дайте себе то, чего вы хотите!

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 15 февраля 2021 года, для Тельца

Будьте осмотрительнее и внимательнее к людям, которые находятся рядом с вами. Только так вы сможете вздохнуть с облегчением и заняться собой. Вспомните, что вы любите делать, хобби, то, что делает вас счастливыми. К вечеру будете улыбакой и сплошным позитивом!

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 15 февраля 2021 года, для Близнецов

Пока вы уверены в себе и своих силах, нужно срочно сделать то, что записано в вашем плане. Уже во второй половине дня начнете гордиться собой, ведь получите то, о чем давно мечтали. Не отталкивайте тех, кто делает вас счастливыми!

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 15 февраля 2021 года, для Рака

Сегодня у вас точно не будет времени на сентиментальные разговоры и мечтания. Нужно быстро принимать даже самые серьезные решения, второго шанса не будет. Сконцентрируйтесь на работе сейчас, а ближе к вечеру займетесь делами душевными.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 15 февраля 2021 года, для Льва

Сегодня ваше настроение будет меняться каждую секунду – не будете успевать сами этому удивляться. Тем временем окружающих это будет сильно злить. Держите эмоции под контролем и тогда сможете со спокойной душой решить любой вопрос. А вечер оставьте для общения с самыми близкими.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 15 февраля 2021 года, для Девы

Сегодня любое ваше обращение в госорганы или к другому человеку будет услышано и реализовано молниеносно. Воспользуйтесь этим обязательно, чтобы получить то, чего вы так давно хотели. Будьте последовательны и напористы в деловых вопросах – успех на вашей стороне.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 15 февраля 2021 года, для Весов

Сегодня вам настоятельно рекомендуется быть спокойнее и уравновешеннее, если вы хотите достичь хоть каких-то договоренностей. Окружайте себя только позитивными людьми, а нытиков гоните прочь. Вечер с бокальчиком вина будет идеальным завершением дня.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 15 февраля 2021 года, для Скорпиона

Идеальный день для обновления, омоложения, изменения имиджа и наведения красоты. Вы почувствуете себя всесильными и захотите изменить мир, но начинать-то нужно с себя. Поэтому не ленитесь, и будет вам счастье, а еще внимание противоположного пола – насладитесь им сполна! День влюбленных был вчера, но купидон явно задержался.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 15 февраля 2021 года, для Стрельца

Не стоит заниматься сегодня сильно важными и тем более рискованными делами – настройтесь на позитив и позвольте себе расслабиться. Избегайте сомнительных компаний – лучше книжку почитайте. А если есть человек, который вам нравится, смело говорите ему о своих чувствах и получите взаимность.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 15 февраля 2021 года, для Козерога

Главной темой дня будет очищение. Весь хлам из головы, квартиры, машины нужно убрать. Новое пространство подарит вам новые идеи, эмоции и желания. Обязательно обратите внимание на здоровье – не нагружайте себя физически, но займитесь, наконец, спортом!

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 15 февраля 2021 года, для Водолея

Не нужно быть напористым и активным сегодня, лучшее, что вы можете сделать, – выбрать тактику выжидания. К концу дня вы почувствуете покой и равновесие, вам захочется взять бокальчик любимого вина и расслабиться в компании близких друзей или любимого человека.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 15 февраля 2021 года, для Рыб

Никакой лени и прокрастинации сегодня быть не должно! Целеустремленные и активные Рыбы смогут горы свернуть. Смело проводите переговоры и идите к намеченным целям. Успех на работе вам обеспечен, если прислушаетесь к своей интуиции.

Астрологический гороскоп на 2021 – смотрите видео:

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Источник: Сегодня
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