Гороскоп на сегодня 11 декабря: Скорпион будет винить во всем магнитную бурю, а Стрельцу важно побыть одному

Астрологический прогноз на 11 декабря для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на пятницу, 11 декабря 2020 года. День будет продуктивным, главное – приложить больше усилий и запланировать как можно больше дел. Не отвлекайтесь на мелочи и сможете достичь большего.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 11 декабря 2020 года, для Овна

Сегодня необходима будет вся ваша ответственность и серьезность, чтобы взяться за серьезный проект. Интересно, что вы очень быстро втянетесь и будете сами от себя в восторге. Если кто-то начинает вытягивать вас на конфликт – смело шлите куда-подальше или просто разворачивайтесь и уходите. Нельзя тратить энергию на негатив!

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 11 декабря 2020 года, для Тельца

Поверните голову вправо, затем влево и посмотрите, кто находится рядом с вами, с кем вы работаете. Это крайне важно, ведь они так или иначе влияют на все ваши решения. Общайтесь с достойными, если и сами хотите таким стать. А вечер проведите в уединении с интересной книгой в руках.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 11 декабря 2020 года, для Близнецов

Сегодня вы просто обязаны стать зажигалкой, которая горит тем, что делает и это так круто. Блеск в глазах, энтузиазм в словах – вы добьетесь многого. Главное, что сегодня делать нельзя – стоять на месте и лениться. Только полный вперед, Близнецы!

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 11 декабря 2020 года, для Рака

Если хотите сегодня не быть занудой и в одиночестве просидеть весь день, старайтесь находить компромиссы. Не будьте упертышем, вы ведь не Водолей! А если все же не сдержались и остались одни, проведите это время с пользой: составьте план того, что вам нужно успеть сделать до Нового 2021 года.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 11 декабря 2020 года, для Льва

Никакой лени, апатии и тунеядства. Только упорный труд приведет вас к тому результату, который вы ждете. Будьте смелее в своих желаниях и делах – у вас непременно все получится. Вечером смело можете наварить глинтвейна и, попивая его на диване, насладиться приятным фильмом.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 11 декабря 2020 года, для Девы

Никаких хитростей и махинаций сегодня, иначе можете попасть в неприятную ситуацию. Наломав дров, можете вовсе остаться одни. Поэтому все предложения сегодня проверяйте и не ведитесь на шару. Вечером закажите пиццу, включите "Полярный экспресс" и расслабьтесь.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 11 декабря 2020 года, для Весов

Сегодня вы будете чувствовать в себе силы супермена. На работе сможете сделать все, что запланировали и даже больше, а в личных отношениях – очаруете своего партнера так, что романтический вечер вам будет обеспечен. Наслаждайтесь своим успехом, это ведь бывает не каждый день!

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 11 декабря 2020 года, для Скорпиона

Настроение и состояние у вас сегодня будут не лучшие, поэтому не ищите виноватых и не спирайте все на магнитные бури, а постарайтесь успокоиться. Главное, что нужно сегодня сделать – найти свою отдушину, то занятие, которое приносит радость. Вязание, пение, лепка; порисуйте, смастерите что-то, ну или хоть спортом займитесь! Вам это сейчас необходимо как воздух.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 11 декабря 2020 года, для Стрельца

Любой, кто покажется вам сегодня странным или подозрительным, не должен находиться в поле зрения. Старайтесь минимизировать общение и углубиться в свои мысли. Смело можете составить план того, что успели сделать в этом году, и проанализировать его. Вечер лучше все же провести в приятной компании любимого человека или друзей.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 11 декабря 2020 года, для Козерога

Все, что вам сегодня нужно, это отдых. Такой томный, длинный и такой, как вы любите. Не напрягайтесь зря над тем, что не приносит удовольствия, просто отпустите это. СПА, массаж, встреча с друзьями на кофе и пирожное, усиленная тренировка – все, что вам хочется, нужно реализовать. Вы точно с этим справитесь!

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 11 декабря 2020 года, для Водолея

Не торопите события и никого никуда не подгоняйте. Просто делайте хорошо то, что должны делать, и будет вам счастье. А еще и всем, кто рядом с вами. Не стойте у плиты – закажите на ужин пиццу, откройте бутылочку вина и расслабьтесь. На этой неделе вы были молодцом!

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 11 декабря 2020 года, для Рыбы

Ну и день вас сегодня ждет, дорогие Рыбы! Не успеете вы проснуться, как события вокруг вас начнут развивать с бешеной скоростью. Успеете сделать много полезного и вычеркнуть из списка желаемого несколько пунктов. Интересные встречи и новые знакомства очень вас вдохновят – может, вы даже захотите какой-то роман написать или запустить YouTube-канал.

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