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Гороскоп на сегодня 10 мая для всех знаков зодиака: Раки, деньги – не главное в жизни

Сегодня, 06:40

Астрологический прогноз на 10 мая для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Астрологи дали прогноз на понедельник, 10 мая 2021 года. Одни знаки зодиака сегодня преисполнены энтузиазма, другие болезненно воспринимают чужие слова в свой адрес.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 10 мая 2021 года, для Овна

Сегодня вы, к своему удивлению, будете болезненно реагировать на замечания и критику извне. От этого появится обида на окружающих. Чтобы отвлечься, вам рекомендуется активный отдых или умеренный физический труд. Зато спать будете крепко.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 10 мая 2021 года, для Тельца

У вас может появиться чувство незащищенности, которое, впрочем, вскоре отступит под натиском новых впечатлений. Не вините в своих проблемах весь мир. Старайтесь меньше общаться с людьми и больше гулять на свежем воздухе – это гораздо полезнее.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 10 мая 2021 года, для Близнецов

Сегодня все, за что бы вы ни взялись, вы сделаете даже лучше, чем предполагали. Это добавит позитива и энергии, повысит самооценку и настроение. А к вечеру, несмотря на сумбурный день, вы будете чувствовать себя отдохнувшими и полными сил.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 10 мая 2021 года, для Рака

Это хороший день для смены деятельности, обстановки и приоритетов. Отвлекитесь от мыслей зарабатывания денег – мир более многогранен, и в нем есть другие интересы. Звезды предрекают вам приятный вечер в объятиях любимого человека.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 10 мая 2021 года, для Льва

Не поддавайтесь слабостям, иначе рискуете раскиснуть, а Львам это не к лицу. Даже если не все складывается гладко в личной жизни, помните, что это не навсегда. Дальние перемещения в этот день лучше отложить и побыть дома, в спокойной обстановке.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 10 мая 2021 года, для Девы

Сегодня вы будете источать жизнерадостность и позитивную энергетику. Кроме того, вас ждет денежный сюрприз, возможно, выигрыш или возврат долга. Не спешите тут же тратить полученные средства – они пригодятся уже в ближайшем будущем.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 10 мая 2021 года, для Весов

Этот день полезно посвятить планированию дел на ближайшее время. Будьте готовы к появлению людей в своей жизни, которые могут повлиять на ваше настроение. Не упустите возможность стать счастливее. Будьте внимательнее к своему здоровью.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 10 мая 2021 года, для Скорпиона

Сегодня многое будет зависеть от вашего настроения. Если вы на подъеме, то и проблемы не кажутся большими, а вот уныние и пессимизм могут отнять последние силы. Не стоит слепо доверять людям, особенно малознакомым – они могут обмануть ваши надежды.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 10 мая 2021 года, для Стрельца

Этот день станет для вас романтичным и полным приятных эмоций, если вы не будете слишком серьезно ко всему относиться. Вашей энергии хватит не только на вас, но и на окружающих. Не стоит отказываться от предложений дня, хорошенько все не взвесив.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 10 мая 2021 года, для Козерога

Ожидается заманчивое предложение, которое поможет вам улучшить материальное положение. Причем, от тех людей, которых вы даже не брали во внимание. Остерегайтесь сквозняков, если не хотите получить неприятности и больную спину.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 10 мая 2021 года, для Водолея

Сегодня для вас благоприятно погрузиться в решение бытовых вопросов и домашних дел. Семья давно ждет вашей инициативы и по первому зову готова присоединиться. Избегайте умственного переутомления. А вот тяжелый труд пойдет вам на пользу.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 10 мая 2021 года, для Рыб

Вы ощутите прилив вдохновения, и ваши идеи будут воплощаться в жизнь одна за одной. Однако в погоне за идеалом не наломайте дров, потому что потом можете пожалеть о содеянном. Побалуйте себя и родных чем-то экзотическим и вкусненьким.

Звездный гороскоп на 2021 год для каждого знака зодиака – смотрите видео:

Видео: Сегодня

Ранее мы публиковали общий гороскоп на май 2021 года для всех знаков зодиака.

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