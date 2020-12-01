Гороскоп на сегодня 1 декабря: Овнов ждет хороший день, а вот Тельцов – очень напряженный

Астрологический прогноз на 1 декабря для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на вторник, 1 декабря 2020 года. День будет насыщенным и активным, поэтому сможете решить многие рабочие вопросы. Но следите за своим эмоциональным состоянием, чтобы не испортить отношения с окружающими. Вечер обязательно уделите себе и практике расслабления.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 декабря 2020 года, для Овна

Хороший день вас ждет, дорогие Овны. Поэтому не стоит пускать слюни и терять свое время. Соберите всю волю в кулак и давайте пахать. Вы это умеете делать, поэтому сейчас самое время использовать этот навык. Вечером не забудьте про отдых – вам нужно и силы восстанавливать!

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 декабря 2020 года, для Тельца

Не стоит тратить слишком много сил ни эмоциональных, ни физических – можете попросту слишком быстро сдать позиции. Поэтому бодритесь чем можете и не давайте себе лениться. А вот, когда сядет солнышко, сможете сделать небольшую паузу, чтобы похвалить себя за проделанную работу.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 декабря 2020 года, для Близнецов

Не стоит прислушиваться к своей лени – гоните ее прочь. Вам важно собраться и начать действовать согласно плану. Бодрящий кофе, контрастный душ, активная зарядка – что вашей душеньке угодно, лишь бы получить волшебный пендель, чтобы не прошляпить день, а выжать из него по максимуму. Вечером победный танец придется вам по душе!

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 декабря 2020 года, для Рака

Вчерашнее затмение оставило по себе неприятные последствия в виде скандалов, недомолвок и ссор. Контролируйте свои слова и эмоции, тогда получится не вляпаться в что-то серьезное. Постарайтесь сегодня максимально больше молчать и меньше говорить. А вот вечерний душевный разговор с родственниками пойдет вам на пользу.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 декабря 2020 года, для Льва

Наконец-то в вашу жизнь ворвутся перемены, которых вы так давно ждали, и она засияет другими красками. Вы можете встретить интересного человека, а на работе вас одарят деньгами – ну круто же. Наслаждайтесь!

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 декабря 2020 года, для Девы

Сегодня вы сама серьезность! Держите себя в руках и старайтесь запланировать на день такие дела, на которые ранее вам не хватило бы смелости. Сегодня она у вас будет! Не забывайте и про свое психоэмоциональное состояние – круто будет провести время с семьей. Вас это очень вдохновит!

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 декабря 2020 года, для Весов

Не стоит тянуть на себя все одеяло – старайтесь меньше перетруждаться на работе. И больше времени уделите делам хозяйственным – уберите ненужный хлам в гардеробе, выбросите все фантики с карманов осенних пальто и запихните одежду куда-подальше. А вот все теплые вещи красивенько разложите на полках и вздохните с облегчением от такой красоты и порядка.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 декабря 2020 года, для Скорпиона

Хорошее время для объединения – как в рабочих делах, так и личных. А вот переговоры и подписание договоров будут иметь успех. А еще хорошо сложатся новые знакомства и отношения с другими людьми. Будьте уверенными в себе и будет вам счастье!

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 декабря 2020 года, для Стрельца

Вы будете сегодня зарядкой, зажигалкой и искрой. И все это одновременно, поэтому сможете быстро решить даже те дела, которые давно откладывали. Старайтесь меньше спорить и вообще убрать из жизни любой негатив. Вам нужно сконцентрироваться на главном.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 декабря 2020 года, для Козерога

Идеальный день, чтобы закончить начатые дела и спланировать свою жизнь на ближайшие полгода. Это не только продуктивно будет, а еще и принесет вам душевное спокойствие. Вечер будет романтичным – главное, не занудствуйте.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 декабря 2020 года, для Водолея

Добравшись до того, что вы так давно хотите, можно смело идти за своими желаниями, не отвлекаясь на что попало. Выделяйте важное и следуйте заданной цели. А еще проявите свои чувства по отношению к любимому человеку – это скрепит их.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 декабря 2020 года, для Рыб

Первый день зимы будет для вас очень плодотворным в плане решения рабочих дел. Вы легко сможете наладить контакты с теми, кто важен для работы и показать себя профессионалом. Будьте смелее и увереннее в себе, и все у вас получится.

Какому знаку зодиака что и когда лучше ремонтировать – смотрите видео:

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