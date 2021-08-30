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Магнитные бури в сентябре 2021 года: месяц будет беспокойный

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
30 августа, 18:28
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Практически на все главные праздники сентября ожидаются серьезные магнитные бури, первая из которых приходится на День знаний.
Когда ожидаются магнитные бури в сентябре
Когда ожидаются магнитные бури в сентябре / Фото: Коллаж: Сегодня

Не успели мы провести лето, которое на прощанье подбросило мощную магнитную бурю, как на пороге маячит сентябрь со своими "сюрпризами".

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Когда нас потревожат магнитные бури в начале осени 2021 года, какая будет геомагнитная обстановка на праздники сентября, День знаний, День осеннего равноденствия, Рождество Пресвятой Богородицы и в другие дни? Читайте прогноз геомагнитных колебаний на сентябрь в нашей статье.

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Осень начнется неспокойно буквально с первых чисел. Уже на День знаний Солнце проявит ощутимую активность, которая продержится в течение трех дней, с 1 по 3 сентября .

Следующая серьезная магнитная буря ожидается 11 сентября , как раз на церковный праздник Усекновения главы Иоанна Крестителя.

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Последняя декада сентября также неспокойная в геомагнитной сфере: будет штормить с 20 сентября практически до самого конца месяца, а также в Рождество Пресвятой Богородицы, 21 сентября .

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Если заранее знать прогноз магнитных бурь, то метеозависимые люди смогут обезопасить себя от негативного воздействия Солнца и быть готовыми к возможному ухудшению самочувствия в период геомагнитных возмущений. Имейте в виду, что Солнце непостоянно , и прогноз магнитных бурь может меняться.

Прогноз магнитных бурь на сентябрь 2021 года

  • Незначительные магнитные колебания в сентябре возможны: 2, 12, 19, 20, 22, 23, 24, 29 числа.
  • Более серьезные магнитные бури ожидаются1, 3, 11, 21 сентября.

Смотрите видео, как магнитные бури влияют на людей:

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Ранее мы публиковали лунный календарь на сентябрь 2021 года: благоприятные и опасные дни.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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