Life
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🎬 Болдуин застрелил украинку 🚫 Жесткий карантин - октябрь 2021 💡 Большое обновление сетей Выборы в Харькове Выборы в Харькове

Хэллоуин 2021

Модные ботфорты

Декор для дома

Шоу "Маска"-2

Тесты

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о психологии

Гороскоп на неделю 25-31 октября: все знаки зодиака

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
24 октября, 06:40
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Астрологический прогноз на 25-31 октября для всех знаков зодиака
Гороскоп на неделю
Гороскоп на неделю / Фото: Коллаж: Сегодня

Наступающая неделя с самого начала заставит погрузиться в себя, свой мир, мысли и настроение. Многие люди просто никого не будут замечать вокруг себя.

Но уже во второй половине семидневки сентиментальность и ранимость сменится практичностью и рационализаторством, а на первый план выйдут дисциплина и внимательность.

Реклама

Гороскоп на неделю 25-31 октября для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля)
Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Сегодня

Достаточно удачная неделя ожидает Овнов. В четверг не стоит просто плыть по течению, наслаждаясь дарами судьбы, пусть даже и щедрыми. Вы в состоянии сами взять инициативу в свои руки , проявить мудрость в решении вопросов – и будете тут же вознаграждены за это. А вот как распорядиться подарками судьбы – решайте сами.

Гороскоп на неделю 25-31 октября для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая)
Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Сегодня

Реклама

В течение всей семидневки Тельцы могут погрузиться в период затишья и расслабленности. Многие даже поддадутся пессимистическому настроению и никак не захотят проявлять усилие и действовать, преодолевая собственную лень. А напрасно. В среду уделите внимание здоровью, иначе оно может вас подвести в неподходящий момент.

Гороскоп на неделю 25-31 октября для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Сегодня

Предстоящие семь дней у Близнецов будут способствовать карьерному росту. В понедельник постарайтесь решить личные вопросы, потому что уже в среду вам будет не до них. Ваши амбиции и желания будут сбываться, а потому грех не воспользоваться такой возможностью. Но не забывайте и об отдыхе, чтобы полноценно восстановиться.

Реклама

Гороскоп на неделю 25-31 октября для Рака

Рак (22 июня – 22 июля)
Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Сегодня

Наступающая неделя может принести некоторые проблемы в жизнь Раков, а точнее – в сферу работы и бизнеса. В среду, прежде чем принимать важные решения, хорошенько взвесьте свои шансы на возможную прибыль. Старайтесь исполнять данные обещания и все делать вовремя, иначе вам не уйти от проблем. Риски себя не оправдают.

Гороскоп на неделю 25-31 октября для Льва

Лев (23 июля – 21 августа)
Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Сегодня

Львы, вам будет полезно держать язык за зубами и все свои критические мысли оставить при себе, не высказывая их хотя бы на этой неделе. Четверг может принести проблемы на работе или же обернуться неприятностями в отношениях с близкими и членами семьи. Помните, что молчание для вас – это стопроцентное золото.

Гороскоп на неделю 25-31 октября для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября)
Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Сегодня

У представителей знака Дева на предстоящей неделе будут неплохо складываться дела, касающиеся разговоров и общения с окружающими. С понедельника вас ожидают много встреч и знакомств с нужными людьми, готовыми с вами сотрудничать. А еще вы, наконец-то, встретите свою половинку или, как минимум, единомышленника.

Гороскоп на неделю 25-31 октября для Весов

Весы (24 сентября – 23 октября)
Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Сегодня

Весам звезды рекомендуют использовать следующую неделю как можно эффективнее. Во вторник перед вами распахнутся многообещающие перспективы как в карьере, так и в личной жизни. Не затягивайте с принятием важного решения, потому что из-за собственного непостоянства и неуверенности вы рискуете попасть впросак.

Гороскоп на неделю 25-31 октября для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 23 ноября)
Скорпион (24 октября – 23 ноября) / Фото: Сегодня

У Скорпионов будет неделя ровная, стабильная, ничем не отличающаяся от других периодов. Никаких особых всплесков не ожидается. Вы хорошо справляетесь с работой, и в личной жизни вас ничто не огорчает. Но если вы по натуре романтик или авантюрист, то в какой-то момент вам станет скучно и потянет на приключения.

Гороскоп на неделю 25-31 октября для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)
Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Сегодня

Интересная и неординарная работа ожидает на следующей неделе Стрельцов. Вы ощутите себя чуть ли не всемогущим мастером – главное, распознать, в какой отрасли себя применить. Ваша работоспособность будет на высоком уровне, а здоровье не побеспокоит проблемами. Также наблюдается успех у противоположного пола.

Гороскоп на неделю 25-31 октября для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января)
Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Сегодня

Козерогам предстоит непростой период семейных размолвок, разборок и недопонимания. До окончательного разрыва, скорее всего, не дойдет, но вот эмоции могут не на шутку разгуляться. В среду желательно поберечь нервы и не распыляться по пустякам. Старайтесь держать себя в руках и уходить от возможных провокаций.

Гороскоп на неделю 25-31 октября для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля)
Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Сегодня

У Водолеев вся предстоящая семидневка пройдет весело, активно и по-деловому. Рабочие вопросы будут успешно решаться, а новые контакты и связи наладятся по вашей инициативе. Если во вторник у вас получится обуздать свое любопытство, то вы сможете избежать никому не нужных интриг и сплетен.

Гороскоп на неделю 25-31 октября для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Сегодня

У Рыб служебные контакты и финансовые вопросы займут практически все время на следующей неделе. Дела будут идти неплохо, но при этом они отнимут у вас много энергии и сил. Будьте к этому готовы, чтобы уже в среду не свалиться от усталости. На выходных вам придется разруливать проблемы членов семьи.

Смотрите видео гороскоп на 2021 год:

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все новости Life
Показать еще
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Just do it
Полезный совет на сегодня
Вести активный образ жизни
Почему это важно?
Лайфхак дня
Как создать уют в доме с помощью освещения
Хакнуть
Тест редакции
4 средства корейской косметики по уходу за кожей и волосами
Надо брать?
Новые кадры And Just Like That… Как вам пара?
Сольник звезды
Оля Полякова
26 октября / 19:00
5 главных концертов октября
Личный опыт
Лондон VS Киев: где лучше английский завтрак
Честный отзыв
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
18 - 24 октября
Читать гороскоп
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Насколько за год подорожала богатая жизнь?
Идем в самый дорогой супермаркет Киева
Опрос
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять