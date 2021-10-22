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Лунный календарь на неделю 25-31 октября 2021 года

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
22 октября, 11:35
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Согласно лунному календарю, наиболее сложными и опасными днями недели будут четверг и пятница.
Какой сегодня лунный день
Какой сегодня лунный день / Фото: Коллаж: Сегодня

Подробный лунный календарь на конец октября 2021 года расскажет вам о фазах Луны и знаках зодиака, в которых она пребывает, а также характеристике каждого лунного дня.

Как Луна влияет на нашу жизнь, какие дни считаются удачными для важных дел, а когда лучше отказаться от серьезных мероприятий, узнайте из лунного календаря на период 25-31 октября 2021 года.

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Лунный календарь по дням на неделю 25-31 октября 2021 года

  • 25 октября, понедельник – 20-й лунный день

Луна находится в знаке Близнецы. Фаза Луны – полнолуние. День духовного роста и победы, вам все по силам, вы справитесь с любыми задачами.

  • 26 октября, вторник – 21-й лунный день

Луна находится в знаке Рак. Фаза Луны – полнолуние. Активный день, на первый план выходят такие качества, как смелость, отвага, рискованность.

  • 27 октября, среда – 22-й лунный день

Луна находится в знаке Рак. Фаза Луны – полнолуние. День мудрости и получения знаний, не упустите возможность познать новое.

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  • 28 октября, четверг – 23-й лунный день

Луна находится в знаке Лев. Фаза Луны – последняя четверть в 23:06. Тяжелый агрессивный день, когда желательно сдерживать свои эмоции.

  • 29 октября, пятница – 23-й лунный день

Луна находится в знаке Лев. Фаза Луны – последняя четверть. Непростой день, когда эмоции вырываются наружу, и их сложно контролировать.

  • 30 октября, суббота – 24-й лунный день

Луна находится в знаке Дева. Фаза Луны – последняя четверть. День мудрости и силы, когда благоприятно заниматься новыми делами.

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  • 31 октября, воскресенье – 25-й лунный день

Луна находится в знаке Дева. Фаза Луны – последняя четверть. Размеренный пассивный день, который лучше провести в покое и уединении.

Смотрите видеогороскоп на 2021 год :

Ранее мы публиковали прогноз магнитных бурь на октябрь 2021 года.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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