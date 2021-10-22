Лунный календарь на неделю 25-31 октября 2021 года

Подробный лунный календарь на конец октября 2021 года расскажет вам о фазах Луны и знаках зодиака, в которых она пребывает, а также характеристике каждого лунного дня.
Как Луна влияет на нашу жизнь, какие дни считаются удачными для важных дел, а когда лучше отказаться от серьезных мероприятий, узнайте из лунного календаря на период 25-31 октября 2021 года.
Лунный календарь по дням на неделю 25-31 октября 2021 года
- 25 октября, понедельник – 20-й лунный день
Луна находится в знаке Близнецы. Фаза Луны – полнолуние. День духовного роста и победы, вам все по силам, вы справитесь с любыми задачами.
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- 26 октября, вторник – 21-й лунный день
Луна находится в знаке Рак. Фаза Луны – полнолуние. Активный день, на первый план выходят такие качества, как смелость, отвага, рискованность.
- 27 октября, среда – 22-й лунный день
Луна находится в знаке Рак. Фаза Луны – полнолуние. День мудрости и получения знаний, не упустите возможность познать новое.
- 28 октября, четверг – 23-й лунный день
Луна находится в знаке Лев. Фаза Луны – последняя четверть в 23:06. Тяжелый агрессивный день, когда желательно сдерживать свои эмоции.
- 29 октября, пятница – 23-й лунный день
Луна находится в знаке Лев. Фаза Луны – последняя четверть. Непростой день, когда эмоции вырываются наружу, и их сложно контролировать.
- 30 октября, суббота – 24-й лунный день
Луна находится в знаке Дева. Фаза Луны – последняя четверть. День мудрости и силы, когда благоприятно заниматься новыми делами.
- 31 октября, воскресенье – 25-й лунный день
Луна находится в знаке Дева. Фаза Луны – последняя четверть. Размеренный пассивный день, который лучше провести в покое и уединении.
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