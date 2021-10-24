Гороскоп на тиждень 25-31 жовтня: всі знаки зодіаку

Астрологічний прогноз на 25-31 жовтня для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на тиждень / Фото: Колаж: Сьогодні

Наступний тиждень від самого початку змусить поринути в себе, свій світ, думки і настрій. Багато людей просто нікого не помічатимуть навколо себе.

Але вже в другій половині семиденки сентиментальність і вразливість зміниться практичністю і раціоналізаторством, а на перший план вийдуть дисципліна і уважність.

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Гороскоп на тиждень 25-31 жовтня для Овна

Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Сьогодні

Досить вдалий тиждень чекає на Овнів. У четвер не варто просто плисти за течією, насолоджуючись дарами долі, нехай навіть і щедрими. Ви в змозі самі взяти ініціативу в свої руки , проявити мудрість у вирішенні питань – і будете тої ж миті винагороджені за це. А ось як розпорядитися подарунками долі – вирішуйте самі.

Гороскоп на тиждень 25-31 жовтня для Тельця

Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Сьогодні

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Протягом всієї семиденки Тельці можуть зануритися в період затишшя і розслабленості. Багато хто навіть піддадуться песимістичному настрою і ніяк не захочуть проявляти зусилля і діяти, долаючи власну лінь. А даремно. У середу приділіть увагу здоров'ю, інакше воно може вас підвести у невідповідний момент.

Гороскоп на тиждень 25-31 жовтня для Близнят

Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Сьогодні

Майбутні сім днів у Близнят сприятимуть кар'єрному зростанню. У понеділок постарайтеся вирішити особисті питання, тому що вже в середу вам буде не до них. Ваші амбіції і бажання збуватимуться, а тому гріх не скористатися такою можливістю. Але не забувайте і про відпочинок, щоб повноцінно відновитися.

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Гороскоп на тиждень 25-31 жовтня для Рака

Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Сьогодні

Наступний тиждень може принести деякі проблеми в життя Раків, а точніше – у сферу роботи і бізнесу. У середу, перш ніж приймати важливі рішення, гарненько зважте свої шанси на можливий прибуток. Намагайтеся виконувати дані обіцянки і все робити вчасно, інакше вам не уникнути проблем. Ризики себе не виправдають.

Гороскоп на тиждень 25-31 жовтня для Лева

Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Сьогодні

Леви, вам буде корисно тримати язик за зубами і всі свої критичні думки залишити при собі, не висловлюючи їх хоча б цього тижня. Четвер може принести проблеми на роботі або ж обернутися неприємностями у стосунках з близькими і членами сім'ї. Пам'ятайте, що мовчання для вас – це стовідсоткове золото.

Гороскоп на тиждень 25-31 жовтня для Діви

Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Сьогодні

У представників знаку Діва майбутнього тижня непогано складатимуться справи, що стосуються розмов і спілкування з оточеннями. З понеділка вас очікують багато зустрічей і знайомств з потрібними людьми, готовими з вами співпрацювати. А ще ви, нарешті, зустрінете свою половинку або, як мінімум, однодумця.

Гороскоп на тиждень 25-31 жовтня для Терезів

Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Сьогодні

Терезам зірки рекомендують використовувати наступний тиждень якомога ефективніше. У вівторок перед вами відкриються багатообіцяючі перспективи як у кар'єрі, так і в особистому житті. Не затягуйте з прийняттям важливого рішення, тому що через власну мінливість і невпевненість ви ризикуєте потрапити в халепу.

Гороскоп на тиждень 25-31 жовтня для Скорпіона

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада) / Фото: Сьогодні

У Скорпіонів буде тиждень рівний, стабільний, нічим не відрізнятиметься від інших періодів. Ніяких особливих сплесків не очікується. Ви добре справляєтеся з роботою, і в особистому житті вас ніщо не засмучує. Але якщо ви за вдачею романтик або авантюрист, то в якийсь момент вам стане нудно і потягне на пригоди.

Гороскоп на тиждень 25-31 жовтня для Стрільця

Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Сьогодні

Цікава і неординарна робота чекає наступного тижня Стрільців. Ви відчуєте себе мало не всемогутнім майстром – головне, розпізнати, в якій галузі себе застосувати. Ваша працездатність буде на високому рівні, а здоров'я не потурбує проблемами. Також спостерігатиметься успіх у протилежної статі.

Гороскоп на тиждень 25-31 жовтня для Козорога

Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Сьогодні

На Козорогів чекає непростий період сімейних сварок, розбірок і непорозуміння. До остаточного розриву, скоріш за все, не дійде, але ось емоції можуть не на жарт розгулятися. У середу бажано поберегти нерви і не розпорошуватися на дрібниці. Намагайтеся тримати себе в руках і йти від можливих провокацій.

Гороскоп на тиждень 25-31 жовтня для Водолія

Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Сьогодні

У Водоліїв вся майбутня семиденка пройде весело, активно і по-діловому. Робочі питання будуть успішно вирішуватися, а нові контакти і зв'язки налагодяться з вашої ініціативи. Якщо у вівторок у вас вийде приборкати свою цікавість, то ви зможете уникнути нікому не потрібних інтриг і пліток.

Гороскоп на тиждень 25-31 жовтня для Риб

Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Сьогодні

У Риб службові контакти і фінансові питання займуть наступного тижня практично весь час. Справи йтимуть непогано, але при цьому вони заберуть у вас багато енергії і сил. Будьте до цього готові, щоб вже у середу не впасти від утоми. На вихідних вам доведеться розрулювати проблеми членів сім'ї.

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