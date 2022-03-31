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Что ждет Украину в апреле – мнение экстрасенса Макса Гордеева

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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31 марта, 17:00
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Известный экстрасенс и астролог, эксперт канала "Украина" Макс Гордеев в своих социальных сетях дает ответы на самые популярные вопросы украинцев
Что ждет украинцев в апреле 2022 года - расклад Таро
Что ждет украинцев в апреле 2022 года - расклад Таро / Фото: Коллаж: Сегодня

Экстрасенс и астролог Макс Гордеев на днях сделал расклад на картах Таро и рассказал в своих соцсетях, каким будет апрель для Украины.

Гордеев сделал два расклада на картах Таро, чтобы четко понять, какой сценарий ждет украинцев в следующем месяце. Согласно его интерпретации, для Восточной Украины это будет месяц ожесточенной победной борьбы.

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"В апреле будут вестись массовые и сильные бои, которые выведут большинство городов из оккупации. Апрель для них, возможно, не будет месяцем полного освобождения, но бои будут знаковыми, а некоторые даже наступательными", – отметил эксперт.

А вот на Западной Украине особых изменений экстрасенс не увидел – ситуация там будет стабильно спокойной:

"Запад Украины будет находиться в правильном потоке. Бомбить его не будут. Следует понимать, что там проходит граница с Польшей, а что бы там не говорили и не думали, Россия не будет нападать на Польшу. Несмотря на то, как РФ себя позиционирует, она опасается конфликта с Евросоюзом", – поделился экстрасенс.

Напомним, сейчас канал "Украина" работает в формате "Єдині новини" и помогает держать информационный фронт. Актуальные новости читайте в Telegram-канале.

Ранее мы рассказывали о том, когда Украину полностью восстановится после войны, а также о предсказаниях Нострадамуса о судьбе Путина.

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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