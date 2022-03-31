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Що чекає на Україну в квітні – думка екстрасенса Макса Гордєєва

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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31 березня, 17:00
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Відомий екстрасенс та астролог, експерт каналу "Україна" Макс Гордєєв у своїх соціальних мережах дає відповіді на найпопулярніші питання українців
Що чекає на українців у квітні 2022 року - розклади Таро
Що чекає на українців у квітні 2022 року - розклади Таро / Фото: Колаж: Сьогодні

Днями екстрасенс та астролог Макс Гордєєв зробив розклад на картах Таро та розповів у своїх соцмережах, яким буде квітень для України.

Гордєєв зробив два розклади на картах Таро, щоб чітко зрозуміти, який сценарій чекає на українців наступного місяця. Відповідно до його інтерпретації, для східної України це буде місяць запеклої переможної боротьби.

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"У квітні будуть вестися масові та сильні бої, які виведуть більшість міст із окупації. Квітень для них, можливо, не буде місяцем повного звільнення, але бої будуть знаковими, а деякі навіть наступальними", – наголосив експерт.

А ось на західній Україні особливих змін екстрасенс не побачив – ситуація там буде стабільно спокійною.

"Захід України перебуватиме у правильному потоці. Бомбити його не будуть. Слід розуміти, що там проходить кордон із Польщею, а щоб там не говорили і не думали, Росія не нападатиме на Польщу. Незважаючи на те, як РФ себе позиціонує, вона боїться конфлікту з Євросоюзом", – поділився екстрасенс.

Нагадаємо, зараз канал "Україна" працює у форматі "Єдині новини" та допомагає тримати інформаційний фронт. Актуальні новини читайте у Telegram-каналі.

Раніше ми розповідали про те, коли Україна повністю відновиться після війни, а також про пророцтво Нострадамуса про долю Путіна.

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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