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Известный астролог и экстрасенс назвал дату полного восстановления Украины после войны

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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5 марта, 09:00
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Мы обязательно переживем это нашествие! Наступит день, когда все закончится. И тогда мы сможем восстановить наш дом, нашу Украину
Когда закончится война - ответ экстрасенса
Когда закончится война - ответ экстрасенса / Фото: Коллаж: Сегодня, instagram.com/jasondemeo/

Известный астролог и экстрасенс, эксперт шоу "Співають всі!" на канале "Украина" Макс Гордеев в своем Instagram-аккаунте опубликовал пост, в котором рассказал, сколько будет длиться война в Украине и что ждет украинцев в ближайшее время.

Макс Гордеев уверил, что война в Украине – временный этап, который совсем скоро закончится.

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Я сделал расклад на картах Таро, по нему стало понятно, когда закончится война в Украине. Первая часть говорит о том, что Путин своим нападением на Украину превзошел всех, даже Гитлера. Он сделал поступок глупца, а это самое опасное, что может быть, – он упадет, а мы ему в этом поможем.

Далее для Украины выпала карта разбитое сердце – это первый этап, она означает сложное эмоциональное состояние, и карта луны, а это значит, что путь совсем скоро закончится.

Следующий этап – это то, что нас с вами ждет: карта солнца и звезды рядом. Ребята, с нами все высшие силы, которые говорят, что для нас война закончится с положительным решением, иного не дано! – рассказал Гордеев.

Также экстрасенс назвал точную дату окончания войны для украинцев:

Выпало две карты – 8 и 10. Можно говорить о днях, но здесь идет четкое окончание – от 8 дней до 8 месяцев. Это говорит не о том, что война закончится через 8 месяцев, а то, что мы восстановимся за это короткое время. Мы уверенно движемся к семье и достатку! Не будет у нас никакой ядерной войны и путинского режима! Потерпите немножко, и все у нас будет классно!" – уверяет экстрасенс.

Сейчас канал "Украина" работает в формате "Єдині новини" и помогает держать информационный фронт.

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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