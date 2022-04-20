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Что ждет украинцев в ближайшие месяцы – мнение таролога

Мила Тодоренко Мила Тодоренко Редактор
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20 апреля, 16:14
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В интервью программе "Зірковий шлях" телеканала "Украина" таролог Любовь Павленко ответила на вопросы, которые волнуют украинцев больше всего – что ждет нас в последующие месяцы и когда закончится война
Таролог сделала новый расклад, чтобы разобраться чего ожидать украинцам в ближайшее время
Таролог сделала новый расклад, чтобы разобраться чего ожидать украинцам в ближайшее время / Фото: Pinterest

Экстрасенсы рассказывали, что ждет Путина и какой будет ситуация на Донбассе, где россияне начали новый этап войны.

По словам таролога Любовь Павленко, в ближайшие недели украинцам будет достаточно непросто, а многим придется принимать сложные решения.

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Обстановка сложная, поэтому действовать нужно будет эффективно и принимать очень быстрые решения. Неспокойные решения, не очень взвешенные, но реагировать предстоит быстро. Вижу посягательство на территории, еще будет неспокойно, но победа будет за нами. Через такой трудный путь мы идем к победе, – отметила таролог.

Когда закончится война – очень сложный вопрос, на него пока никто не может ответить. Но таролог обнадеживает: уже в следующем месяце у нас будет повод для празднования.

Да, будут причины что-то праздновать, но второй месяц – снова какие-то затруднения. Осенью же будет спокойнее. Мы стоим из последних сил, здесь у нас карты взвешенности, терпения, планирования. Никаких действий не вижу. Что-то внутри там строится, но действий вроде бы нет. Выпадает карта обороны, то есть нам нужно будет обороняться, – рассказала Любовь Павленко.

Также она посоветовала, как заботиться о своем ментальном здоровье во время войны.

Не стоит слишком сосредотачиваться на том, что от нас не зависит. А вот любые победы, даже совсем маленькие, нужно праздновать. Если у вас есть маленькие радости – позволяйте себе их. Сегодня птичка спела под окном или распустились тюльпанчики – это уже радости жизни. Вы дышите, вы ходите, вы слышите, вы можете что-нибудь делать, помогать другим людям, поддерживать кого-то. Берегите свои сердца и делитесь любовью с другими, – призвала таролог.

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Мила Тодоренко
Мила Тодоренко Редактор

Окончила Институт журналистики КНУ имени Тараса Шевченко. Пишу о красоте, моде, трендах и о всём, что вдохновляет поколение Z

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