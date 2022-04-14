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Путина предадут, а мы вернем Крым и Донбасс – экстрасенс назвал дату, когда закончится война

Мила Тодоренко Мила Тодоренко Редактор
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14 апреля, 10:33
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Известный экстрасенс и астролог Макс Гордеев в интервью с ведущими программы "Ранок з Україною" канала "Украина" Лилией Ребрик и Анатолием Анатоличем назвал точную дату завершения войны в нашей стране и рассказал, что изменится после победы
Когда закончится война в Украине - экстрасенс сделал расклад на картах Таро
Когда закончится война в Украине - экстрасенс сделал расклад на картах Таро / Фото: Коллаж: Сегодня

Звездный экстрасенс Макс Гордеев, который ранее рассказал, нападет ли снова Путин на Киев, признался, что еще в начале войны взял несколько кукол Вуду, на которых периодически делал проклятия на президента России. Гордеев уверяет – смерть Путина следует ожидать в ближайшее время.

Он умрет от ножа в спину от людей, которых сам же кормит. Когда это случится, сказать очень тяжело. Иногда мне кажется, что это будет сегодня-завтра, а потом приходит понимание, что он не завершил свою миссию, поэтому вселенная его не отпускает. Но я уверен, что это случится в ближайшее время – год, максимум 2 года, – рассказал Макс.

Еще Гордеев сделал расклад Таро, чтобы понять, когда закончится война.

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Я делаю разные расклады на картах Таро, и у каждой выпадает возвращение через 2-3 месяца. Так что могу сказать, что июль-август – это точное завершение войны. Относительно полной победы Украины, к сожалению, это до трех лет. Именно тогда нам полностью вернут Крым, Донецк и Луганск, – заверил экстрасенс.

По словам Гордеева, в апреле прекратятся бои на территории нашей страны, а ближе к маю все изменится, и мы перейдем в тихую оборону государства.

Я уверен, что люди, которые поддерживали Путина, совсем скоро предадут его и скажут: "Я всегда был за Украину, меня заставили…" Ведь сейчас весь мир с нами, все страны посылают нам невероятную энергетику. Но скоро мы не просто встанем с колен, мы станем самым желанным кусочком для любого члена Евросоюза. Так что, несмотря на то, сколько мы горя пережили, эта ситуация сыграет стране на пользу", – поделился Гордеев.

Сейчас канал "Украина" работает в формате "Єдині новини" и помогает держать информационный фронт. Актуальные новости читайте в Telegram-канале.

Что ждет украинцев в апреле 2022 года – читайте предсказания экстрасенса Макса Гордеева.

Мила Тодоренко
Мила Тодоренко Редактор

Окончила Институт журналистики КНУ имени Тараса Шевченко. Пишу о красоте, моде, трендах и о всём, что вдохновляет поколение Z

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