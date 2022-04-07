Путин может снова попытаться захватить Киев? Ответил экстрасенс Макс Гордеев

Экстрасенс Макс Гордеев рассказал, будет ли очередное нападение России на Киев и Киевскую область. Читайте подробности расклада Таро в материале

Стоит ли опасаться жителям Киева и Киевской области новой атаки Путина / Фото: Коллаж: Сегодня

Эксперт телеканала "Украина", известный экстрасенс и астролог Макс Гордеев рассказывал, что ждет украинцев в апреле 2022 года. В своем Инстаграме он отвечает на самые популярные вопросы. Специалист сделал расклад на картах Таро и рассказал, стоит ли опасаться новой атаки россиян на Киев, а также дал советы жителям, которые были вынуждены покинуть свои дома.

Войска России наконец-то отошли от Киевской области. Но, граждан предупреждают пока воздержаться от возвращения домой.

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Первая карта, которая выпала во время расклада на Киев – шестерка. Это мощная помощь. Насчет повторного нападения – вряд ли оно будет. Немало людей предполагают такой ход событий, причем совсем скоро, но я такого не вижу. Конечно, руководствуюсь я только картами, но из того, что есть – помощь и возрождение Киева, – поделился Макс Гордеев в своих социальных сетях.

По словам экстрасенса, Киев будет в безопасности. А вот что ждет Киевскую область, которая приняла на себя весь удар агрессора:

Выпадает Рыцарь кубков и Карта победителя, то есть мы настолько энергетически подбили врага, что назад он возвращаться не планирует. Вероятности того, что враг снова придет с нападением, я пока не вижу. Поверьте, карты всегда показывают, если есть хотя бы маленький намек на что-то, – уверяет Гордеев.

Кроме того, специалист отметил, что людям стоит постепенно восстанавливать свой привычный ритм жизни, но быть предельно осторожными. Война еще не закончилась!

Беритесь за дело и начинайте восстанавливать экономику! Сегодня просто необходимо, чтобы в Украине начали открывать магазины, тренажерные залы, заведения питания, образования и тому подобное – мы должны жить и работать во благо страны, – комментирует Макс.

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