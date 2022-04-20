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Що чекає на українців у найближчі місяці – думка таролога

Міла Тодоренко Міла Тодоренко Редактор
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20 квітня, 16:14
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В інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" телеканалу "Україна" таролог Любов Павленко відповіла на питання, які найбільше хвилюють українців – що чекає нас у наступні місяці та коли закінчиться війна
Таролог зробила новий розклад, щоб розібратися, чого чекати українцям найближчим часом
Таролог зробила новий розклад, щоб розібратися, чого чекати українцям найближчим часом / Фото: Pinterest

Екстрасенси розповідали, що чекає Путіна і якою буде ситуація на Донбасі, де росіяни розпочали новий етап війни

За словами таролога Любов Павленко, найближчими тижнями українцям буде досить непросто, а багатьом доведеться ухвалювати складні рішення.

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Ситуація складна, тому діяти потрібно буде ефективно і приймати дуже швидкі рішення. Неспокійні рішення, не дуже виважені, але реагувати доведеться швидко. Бачу зазіхання на території, ще буде неспокійно, але перемога буде за нами. Через такий важкий шлях ми йдемо до перемоги, – наголосила таролог.

Коли закінчиться війна – дуже складне питання, на нього поки що ніхто не може відповісти. Але таролог обнадіює: вже наступного місяця ми матимемо привід для святкування.

Так, будуть причини щось святкувати, але другий місяць – знову якісь труднощі. Восени ж буде спокійніше. Ми стоїмо з останніх сил, тут ми маємо карти виваженості, терпіння, планування. Жодних дій не бачу. Щось усередині там будується, але дій начебто немає. Випадає мапа оборони, тобто нам треба буде оборонятися, – розповіла Любов Павленко.

Також вона порадила, як дбати про своє ментальне здоров'я під час війни.

Не варто надто зосереджуватись на тому, що від нас не залежить. А ось будь-які перемоги, навіть зовсім малі, треба святкувати. Якщо у вас є маленькі радощі, дозволяйте собі їх. Сьогодні пташка заспівала під вікном або розпустилися тюльпанчики – то це вже радості життя. Ви дихаєте, ви ходите, ви чуєте, ви можете щось робити, допомагати іншим, підтримувати когось. Бережіть свої серця і діліться любов'ю з іншими, – закликала таролог.

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Міла Тодоренко
Міла Тодоренко Редактор

Закінчила Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. Пишу про красу, моду, тренди та про все, що надихає покоління Z

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